Do zvanične kampanje još 12 dana: zanemaruju građane, pljuvanje protivnika u prvom planu

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako zvanično kampanja za predstojeće lokalne izbore još nije počela, ona uveliko traje, a ako je suditi po onome što se trenutno dešava, i na ovim izborima građani će biti zanemareni jer sve se svodi na "pljuvanje" političkih protivnika

"Cilj je diskreditovati političkog protivnika, što već možemo da vidimo u političkim istupima, ali to je nedostatak političke kulture i političke odgovornosti prema biračima. To je naša realnost. Građani su zanemareni i oni koji izlaze na izbore trebalo bi da vode računa o tome i dobro razmisle kome će dati svoj glas. Treba da glasaju za one za koje smatraju da mogu najbolje realizovati njihove interese", rekao je Vehid Šehić, politički analitičar.

Inače, politička kampanja zvanično počinje 30 dana prije dana održavanja izbora, koji su zakazani za 6. oktobar, a svaka preuranjena kampanja po zakonu je kažnjiva i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla kazne, koje se kreću od tri do čak 12.000 KM, sa koliko je u utorak, recimo, kažnjen SNSD.

Na istoj sjednici CIK je kaznio i Demos sa 10.000 KM, te SDS sa 8.000 KM i to zbog toga što su ponovili prekršaj, a oglušili su se i o naredbe CIK-a da uklone svoje ranije objave.

U Bosni i Hercegovini gotovo da nema veće političke partije koja nije kažnjena, a kazne su izricane uglavnom po prijavi nevladinog sektora.

"Kod nas kampanja uvek traje i nikada ne prestaje. Ona počinje one noći kada se završe izbori, i ovo nije nikakva novost ili nešto na šta nismo navikli. Političke partije uveliko krše pravila igre i ne učestvuju u kampanji samo mesec dana pred izbore. Oni su u neprekidnoj kampanji", rekao je Velizar Antić, analitičar.

On kaže da bi, što se tiče programa, s obzirom na to da su lokalni izbori, bilo logično da se kandidati takmiče u predloženim lokalnim temama i problemima i kako ih riješiti, ali da se "kod nas politika vodi na višem nivou".

"Veći deo kampanje će uzimati velike teme o izdajnicima i lopovima, nadležnostima RS, visokom predstavniku, Ustavnom sudu i sličnim temama o kojima se uopšte ne odlučuje na lokalnim izborima", rekao je Antić.

Većina se slaže da ova kampanja neće biti ništa prljavija od prethodnih, niti će biti nešto što već nismo vidjeli u kampanjama koje su prošle, a koje su pokazale da se najmanje računa vodi o građanima, a najviše političke energije usmjerava na optužbe jednih protiv drugih.

Ipak, za razliku od prethodnih kampanja, ovaj put Centralna izborna komisija BiH počela je da kažnjava.

Ranije, Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine bilo je predviđeno da je kažnjivo svako plaćeno oglašavanje, međutim, nametnutim izmjenama Izbornog zakona BiH to je promijenjeno i političkim partijama i kandidatima je zabranjeno upoznavanje birača i javnosti sa programom i kandidatima političkih subjekata za predstojeće izbore.

Kazne predviđene za preuranjenu kampanju za političke partije kreću se od 3.000 do 30.000 KM dok se za kandidate kreću od 3.000 do 15.000 KM.

