"Dobar pomak što se Šmit neće obraćati u SB UN, ali ne treba likovati"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra važnim to što se Kristijan Šmit neće obraćati u Savjetu bezbjednosti UN i da u tome može da se vidi dobar pomak.

Dodik je upozorio da u BiH i dalje ostaje teška situacija, kao i da postoje i oni koji minimiziraju opasnosti ili pripisuju da je to nečiji hir.

"Održavanje ili neodržavanje sjednice Savjeta bezbjednosti je činjenica i kako onda može biti moj hir", rekao je Dodik.

Ponovio je da Šmita nije imenovao Savjet bezbjednosti, koji sada neće da primi ni njegov izvještaj, niti da on govori.

Dodik je istakao da "Šmita nema, da ne postoji", ali da ne može da razumije "mozgove" koji ovdje, u Republici Srpskoj, Srbiji, na nekim drugim mjestima smatraju da on postoji.

"To je isto kao kad bih ja sada otišao za Njujork, došao i rekao 'evo ja bih nešto govorio na Savjetu bezbjednosti'", rekao je Dodik i dodao da je taj izvještaj napisalo nekoliko ljudi ostrašćenih protiv Republike Srpske i Milorada Dodika.

Prema njegovim riječima, onoliko puta pominjanje u negativnom konktekstu za svakog je neozbiljno, jer bi za ozbiljnu priču bile dovoljne dvije konstatacije.

"Pokušati da na onaj način napišete izvještaj Savjetu bezbjednosti apsolutno je dokaz da je to čaršijska, sećijska, sarajevska priča koja služi za njihovo uveseljavanje. Tu nema ničega ozbiljnog. To nije izvještaj, to je samo pokušaj tog izvještaja", rekao je Dodik.

Ne zna, kaže, kako će se to na kraju završiti, ali je podsjetio na ranije iznesene stavove da ne vidi problem u tome da se produži mandat Euforu, odnosno sa ostane misija Altea.

Izrazio je žaljenje što kod nas nema analitičkog kapaciteta da se može na pravi način reagovati na tvrdnje iz Sarajeva da je sve to razgradnja Bosne što, kako je istakao, nije tačno.

"Tačno je da mi čitamo ustav i vidimo šta nam pripada i mi ćemo to nama i uzeti. Ono što pripada BiH neće niko uzeti, ali to u izvještaju niko ne pominje. Nigdje se ne pominje da tamo ima devet ovlaštenja koja ima BiH i neće ih dirati u Republici Srpskoj, da BiH predviđena Dejtonom nigdje nije sporna, ali jeste sve drugo", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao i da je izvještaj Republike Srpske upućen Savjetu bezbjednosti UN pun odgovornosti, pa i za BiH, jer nigdje ne nastoji da ukine BiH.