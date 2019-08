Dobojski PDP hoće opozicioni dres?

DOBOJ - Dobojski PDP, koji je dio skoro svake lokalne vlasti od rata naovamo, mogao bi preći u opoziciju, a navodno bi o tome vrh stranke i Gradski odbor trebalo da odlučuju sljedeće sedmice.

"U ovom momentu postoje razmišljanja u vezi s izlaskom iz vlasti. Generalno, mi nismo zadovoljni načinom rada, tj. odnosom prema PDP-u u okviru aktuelne vlasti, jer mi smo dobili povjerenje građana na osnovu naših programskih ciljeva. Izdvojio bih dva: da se izvrši oporavak privrede i da se stavi akcenat na pronatalitetnu politiku. Na bazi naših programskih ciljeva smo i dobili mjesto načelnika Odjeljenja za privredu", kaže za "Nezavisne" Slobodan Vasiljević, član Predsjedništva PDP-a i odbornik te stranke u Skupštini grada Doboja.

Lokalni PDP se navodno podijelio na dvije struje, jednu kojoj ne predstavlja problem što SDS-a, s kojim su prije skoro tri godine sklopili pakt i ušli u vlast, nema ni u tragovima, a druga nastoji da se godinu dana prije lokalnih izbora izvuče iz zagrljaja nove vlasti nastale nakon što je gotovo cjelokupan SDS prešao u SNSD.

Šta o ovim nagađanjima misli Tihomir Gligorić, predsjednik dobojskog PDP-a, koji je i načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, nismo uspjeli saznati jer je bio nedostupan za komentar.

U sadašnjoj konstelaciji snaga, lokalnoj vlasti PDP nije ni potreban, ali ga ni ne tjera iz skupštinske većine, a socijalisti, koji su u aktuelnom sazivu najglasniji kritičari vlastodržaca, sumnjaju u iskrene namjere PDP-a.

"Sada je došlo u Doboju do promjene dresova, pa s obzirom na to da rukovodstvo PDP-a u Banjaluci ne odobrava vlast sa SNSD-om tražili su vjerovatno da se izađe iz vlasti u Doboju, a bez obzira na to što su to potpuno isti ljudi koji su činili isto rukovodstvo grada Doboja. Znači da je to samo providna priča i da se stranke spremaju za izbore. Progres društva i zemlje je njima u trećem planu", smatra Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

Kako će PDP ubuduće djelovati, znaće se već početkom septembra, kada bi trebalo da zasjeda Skupština.

Sanja Vulić (SNSD), predsjednica Skupštine grada, najavljuje da će biti mnogo zanimljivih tačaka dnevnog reda.

"Ona odluka koju svi željno iščekujemo jeste odluka o kriterijumima i načinu dodjele stotinu stanova za mlade bračne parove, koja ima za cilj da sačuva što veći broj mladih ljudi u gradu i da damo podstrek natalitetu", kazala je ona.

Natalitet je, kažu u PDP-u, bio tema na kojoj su i oni insistirali prethodne skoro tri godine, ali bez rezultata.

"Mi smo uputili Gradskoj upravi program mjera pronatalitetne politike i istini za volju dobili smo prostor u budžetu za realizaciju dijela navedenih mjera. Međutim, do ovog momenta nismo uspjeli da realizujemo niti jednu", naveo je Slobodan Vasiljević te dodao da će se PDP odreći dvije fotelje koje je imao u vlasti.