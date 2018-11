Dobojski SDS ulazi u vlast na nivou RS i BiH

DOBOJ - Svi SDS-ovi poslanici iz Doboja u Narodnoj skupštini RS i Predstavničkom domu parlamenta BiH biće dio vlasti, jednoglasno je odlučila Skupština ovdašnjeg Gradskog odbora SDS-a.

O tome se u Doboju šuška već dva mjeseca a te je špekulacije potvrdila skupština svojom odlukom

Na sjednici koja je održana nakon što su članovi dobojskog SDS-a u nedelju napustili zasjedanje Glavnog odbora stranke u Banjaluci nezadovoljni tretmanom, odnosno zvižducima i optužbama da su izdajnici, doneseni su zaključci koje je medijima saopštio Boris Jerinić, član Gradskog odbora SDS-a Doboj.

"Skupština GO SDS Doboj pruža punu svoju podršku novoizabranim nosiocima mandata da budu dio vlasti u Parlamentu BiH, tako i u Narodnoj skupštini RS, a u cilju zastupanja interesa svih građana Doboja", izjavio je Jerinić, koji se jedini obratio medijima nakon sjednice nakon koje je priređen ručak za sve članove.

Skupština dobojskog SDS-a osudila je "izrežirane i sinhronizovane napade pojedinih visokih funkcionera SDS-a prema svom članstvu u Doboju", naročito zbog toga što su u Doboju ostvareni najbolji rezultati u RS.

"Sada su dobili odluku, ne pojedinca, ne mene, ne bilo koga, nego Skupštine SDS-a u Doboju. I puna podrška predsjedniku SDS-a Obrenu Petroviću i svim ljudima koji rukovode gradskom organizacijom", naveo je Jerinić.

Dobojski SDS pozvao je na odgovornost vrh SDS-a s obzirom da je ta stranka ostvarila ubjedljivo najlošiji rezultat na izborima od osnivanja te partije, te da se što hitnije organizuju prijevremeni unutarstranački izbori.

"Tražimo odgovornost svih onih koji su imali loš izborni rezultat. Predsjednik stranke je rekao sam da ukoliko pobijedi, ukoliko izgubi neće biti predsjednik SDS-a. On je to rekao, nisam ja, ali mi tražimo odgovornost, ne samo od njga, nego tražimo odgovornost od svih", kazao je Jerinić.

On je rekao da lider SDS-a Vukota Govedarica nije razgovarao sa šest članova Glavnog odbora SDS-a iz Doboja, koji su u nedelju napustili sjednicu u Banjaluci, te na pitanje da li strahuju da će lider stranke raspustiti dobojski odbor dodao da on ima statutarno pravo da to učini.

"Vjerovatno on zna šta će. To je pitanje za predsjednika SDS-a, da li ljude koji pobjeđuju, koji su pobijedili na sva četiri nivoa, koji su mu donijeli pobjedu i u Doboju, ne zaslužuju da budu u SDS-u, onda je to njegova odluka", zaključio je Jerinić.

Vukota Govedarica, predsjednik SDS- je bio nedostupan za komentar na odluku dobojskog SDS-a.