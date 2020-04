Dobojski odbornici skupštinsku govornicu zamijenili kuvačom

DOBOJ - Većina odbornika u Skupštini grada Doboj se zbog pandemije virusa korona, umjesto politikom, bavi kućanskim poslovima, domaćim zadaćama, radom u bašti ili pomaže starijim sugrađanima.

"Ovo treba da gledamo i kao priliku za druženje s porodicom, jer većina nas nije do sada imala mnogo vremena za to od svih obaveza i vječite žurbe", smatra Daliborka Lukić, odbornica SNSD-a, koja izolaciju krati u društvu dvoje djece, te uz dobru knjigu ili film, a kreće se onoliko koliko to njene poslovne obaveze zahtijevaju.

Vanredno stanje koje je na snazi u Republici Srpskoj nije mnogo poremetilo dnevnu rutinu Dajani Lazarević, odbornici Socijalističke partije (SP), koja je cijeli dan posvećena sinu, pa iz svog doma poručuje da se pridržava svih preporučenih mjera.

"Bavim se hranjenjem, kupanjem, čišćenjem, pranjem isto kao i prije pojave virusa korona. Jedini izlazak mi je šetnja sa bebom bez druženja i okupljanja sa društvom za dobro svih nas. Naravno, daleko lakše i ljepše bi bilo da smo negdje na selu, pa da je tu kuća, dvorište, priroda, jer ipak selo je selo", poručuje Lazarevićeva.

Da se na selu lakše podnosi izolacija, smatra i SNSD-ova Tijana Vasiljević Stokić, koja obaveze koje ima kao direktorka Ekonomske škole obavlja od kuće, a njeno troje djece se, kaže, naviklo na novi način života.

"Nisu više mali i svjesni su da postoji opasnost van kuće. Postali smo bliži i upućeniji jedni na druge i sada gotovo sve vrijeme provodimo zajedno, što ranije nije bio slučaj zbog naših obaveza. I definitivno više kuvam, da li je to zbog korone ili činjenice da su djeca u pubertetu, ne znam", iskrena je Vasiljević Stokićeva, te dodaje da njena porodica ozbiljno razmišlja i o sjetvi i priprema sve što je neophodno.

Pošto radi u preduzeću koje je u trenutnoj situaciji strateška djelatnost, PDP-ov Slobodan Vasiljević redovno ide na posao, pomaže, kaže, i oko domaće zadaće, a bez politike ne može ni u doba virusa korona.

"U smislu političkog djelovanja predložio sam nekoliko mjera koje bi grad trebalo da uradi. Izvršiti racionalizaciju troškova, tekućih grantova, izdataka iz budžeta. Staviti moratorijum na kupovinu automobila i na zapošljavanja do kraja 2020, umanjiti plate za funkcionere, načelnike, direktore", kaže Vasiljević.

S obzirom na to da živi u selu i da je šef Tima gradske civilne zaštite u mjesnoj zajednici Grapska, odborniku SDA Amiru Hurtiću dani tokom vanrednog stanju protiču nešto drugačije, jer je angažovan kao volonter.

"Svakim danom se trudim da budem od pomoći starim, bolesnim i socijalno ugroženim obiteljima. Organizovao sam niz aktivnosti, kupili smo i podijelili 300 rukavica i maski, obišli stare, bolesne i socijalno ugrožene i podijelili pakete, organizovao sam mobilnu laboratoriju, izvršili smo dezinfekciju svih ulica", kaže Hurtić.

Iako je njihova politička aktivnost utihnula, odbornici će uskoro ponovo sjesti u skupštinske klupe.

"U planu je zasjedanje Skupštine, najvjerovatnije da će to biti odmah iza Vaskrsa, 23, 24. aprila. Imamo pripremljen set mjera u vezi s posljedicama izazvanim virusom korona. Skupština mora da donese odluke, mi smo donijeli ono što je bilo u nadležnosti Štaba za vanredne situacije, ali nekih deset mjera za privredu će ići na Skupštinu", najavio je gradonačelnik Boris Jerinić, te pohvalio sve odbornike koji su se odrekli paušala za mart.