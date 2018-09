Doc. dr Milan Radović, kandidat DNS-a za poslanika u NS RS: Odlučivaću skupa s građanima

Izborne apstinente treba da animiramo i zainteresujemo konkretnim programom i ljudima koji svojim znanjem i biografijom mogu biti garancija da će se sve što kažu i realizovati, smatra uspješni privrednik i kandidat DNS-a za poslanika u Narodnoj skupštini iz Izborne jedinice 3, doc. dr Milan Radović. On dodaje da to što danas omladina razmišlja o odlasku nije njihova greška, već naša. "Moramo im obezbijediti nova radna mjesta, bolje zarade i više pravde", istakao je Radović.

Neki pokušavaju da to što ste novi kandidat predstave kao nedostatak, koliko ste kao privrednik bili vezani i upućeni u politička dešavanja?

To je dosta interesantan komentar. Ne znam koji su to neki, pošto građani s kojima razgovaram misle upravo suprotno. Suprotno nam pokazuju i sva istraživanja u kojima građani traže nova lica i ljude dokazane u svojim profesijama. Konačan sud o tome će dati birači. A što se tiče moje upućenosti u politička dešavanja, ona je stvar porodične tradicije, potrebe da kao privrednik sagledavate okvir u kome funkcionišete, ali i opšte kulture. U tom smislu politika je praktično uvijek bila dio mog života. Istina, sada je drugačije, ja sam učesnik u predizbornoj utakmice u okviru koje pokušavam da predstavim građanima program koji za svoj cilj ima poboljšanja životnog standarda.

Kakav je Vaš odnos s predsjednikom DNS-a Markom Pavićem, mnogi su u njegovom intervjuu i priči o profilu predsjednika Vlade prepoznali upravo Vas?

Ja sam u DNS i ušao poslije razgovora sa gospodinom Pavićem. Imamo sjajan odnos, mnogo toga se može od Marka naučiti. On je praktično u politici Republike Srpske trasirao treći put. Taj put podrazumijeva dogovor koji treba da bude u funkciji kvaliteta života uz konstantno opredjeljenje za beskompromisnu zaštitu interesa naroda. To opredjeljenje je DNS demonstrirao kada je tema bila prodaja Rudnika Ljubija, ali i mnogo puta prije toga. Odgovoran odnos prema onome što smo dobili na bazi Dejtonskog sporazuma, odgovoran odnos prema svim resursima kojima raspolažemo i odgovoran odnos prema budućnosti su osnovni postulati koji su me i privukli u DNS. A što se tiče funkcije predsjednika Vlade, ja nisam od onih koji se za to mjesto preporučuju u medijima. Imam svoju radnu biografiju na koju sam ponosan, a šta će i ko će koju funkciju obavljati poslije izbora, zavisiće od rezultata. Tačno je da prema koalicionom sporazumu koji imamo s našim partnerima DNS ima pravo prvog izbora. O svemu tome će odlučivati stranački organi na bazi prijedloga Marka Pavića. Sve ostalo su nagađanja i izmišljotine.

Kako biste kao profesor definisali stanje u kojem je danas naša omladina?

Nismo fer prema tim mlađim generacijama. Ja s njima razgovaram na fakultetu, mnoge sam intervjuisao dok sam stvarao Novu banku i odgovorno tvrdim da imamo sjajne mlade generacije. Neophodno je da im otvorimo prostor da rade i da se razvijaju. Najbolji moraju prvi da dobiju priliku da rade, a najvredniji mogućnost da se usavršavaju i napreduju. Oni su naša budućnost i ja vjerujem da će upravo oni biti lokomotiva razvoja Republike. To što danas mnogi od njih razmišljaju o odlasku nije njihova greška, već naša. Moramo im obezbijediti nova radna mjesta, bolje zarade i više pravde.

Već ste spomenuli da ćete biti dostupni i nakon izbora, šta to znači?

To znači da ću uvesti praksu otvorenih vrata za građane. Definisaću dan u radnoj nedjelji kada ću razgovarati s njima. Želim da budem njihov tribun. Ali tu nije kraj, želim da stvorimo uslove da se kroz modele javnih rasprava i referenduma građani aktivno uključe u proces odlučivanja. Tako se radi u Švajcarskoj, ali i u Beogradu i Šapcu. Možemo onda i mi. To je ta participativna ili popularna demokratija kojoj treba da težimo.

Prije neki dan ste imali skup na kojem ste napravili međugeneracijski dogovor, šta to tačno znači?

Znači da moramo sistemski da rješavamo pitanja bitna za život najstarijih. Redovno usklađivanje penzija s rastom troškova života, briga o najstarijima kroz volonterski servis, subvencije prilikom kupovine lijekova i subvencije za plaćanje režijskih troškova treba da obezbijede veći standard i više dostojanstva za naše penzionere. Svi ćemo jednom biti u toj kategoriji. Kakvi smo mi danas prema njima, takve će neke buduće generacije biti prema nama. Koristim i ovu priliku da svim ljudima s kojima smo se taj dan družili Borivoje Obradović i ja zahvalim ne samo na vremenu koje su izdvojili za nas, već i na energiji koju su nam prenijeli i podršci koja me dodatno uvjerila da radimo pravu stvar.

Za to su potrebna velika sredstva, da li možemo da ih obezbijedimo?

Možemo i moramo. Ima nas kao pola Beograda, a imamo privredne resurse kao pola Srbije. Moramo ih staviti u funkciju. Treba samo da kreiramo ambijent povoljan za strana ulaganja. I tu nema tople vode, možemo da uzmemo model koji se primjenjuje u Srbiji i koji daje rezultat. Tako ćemo stvoriti dodatnu vrijednost, a onda treba da obezbijedimo pravedniju raspodjelu svega što imamo.

Apstinenti već nekoliko izbornih ciklusa su oni koji odlučuju izbore, kako ih ubijediti da od njih zavisi?

Jasnom političkom ponudom iznesenom na pristojan način. Ne razumijem one koji napadaju te ljude. To me podsjeća na film "Tri karte za Holivud" kada Branislav Lečić traži novi i bolji narod. To je smiješno. Apstinente treba da animiramo i zainteresujemo konkretnim programom i ljudima koji svojim znanjem i biografijom mogu biti garancija da će se sve što kažu i realizovati.

Kako biste ocijenili dosadašnji tok kampanje?

Za moj ukus ima previše agresije i vike, a premalo argumenata i programa. Ali, svako sam odlučuje kakvu kampanju vodi.

DNS i ja lično pokušavamo da predstavimo program koji u centar svih politika stavlja interes čovjeka i porodice.