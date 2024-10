Dodik: Agresija na 13 opština Zapadne Krajine planiran nastavak ustaške ideje

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je agresija na 13 zapadnokrajiških opština, u kojoj su pripadnici hrvatskih oružanih snaga i takozvane Armije BiH počinili stravičan zločin nad 2.214 srpskih civila i vojnika, osmišljen i planirani nastavak ustaške ideje o zatiranju srpskog imena i postojanja Srba na ovom području.

"Ljude su ubijali na najgori mogući način, brutalno mučili baš onako kako su radile ustaše i pripadnici Handžar diviije u Drugom svjetskom ratu. Njihovi potomci su te 1995. godine za par mjeseci počinili masakr neslućenih razmjera za koji niko nikada nije odgovarao, niti će odgovarati sve dok u Sarajevu stoluju tužioci i sudije, koji su davno zanemarili pravo i za koje srpska žrtva nije žrtva. To su ljudi za koje je zakon Majkl Marfi po kojem Srbima treba suditi, a zločine nad njima izbrisati kao da nisu ni postojali", istakao je predsjednik Srpske.

Predsjednik Republike je naglasio da su ovi nedužni Srbi bili žrtve ustaške ideologije čija je suština u tome da se prostor Hrvatske i BiH očisti od Srba na tri načina - progonom, ubijanjem i pokatoličavanjem.

"To je bila ideologija NDH 1941. godine, a nastavljena je devedesetih godina prošlog vijeka. Ono što nisu završile ustaše do 1945. godine, nastavili su njihovi potomci i sljedbenici", naglasio je Dodik, prenosi Srna.

On je podsjetio da je u jesen 1995. godine u naletu vojske Hrvatske, Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Petog korpusa takozvane Armije BiH, podržanih NATO logistikom, izvršen pogrom srpskog stanovništva iz zapadne Krajine u kojem je sa vjekovnih ognjišta protjerano 120.000 Srba i ubijena 1.644 srpska vojnika i civila.

Povodom obilježavanja 29 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština i zločina nad 2.214 srpskih civila i vojnika koji su počinili pripadnici hrvatskih oružanih snaga i takozvane Armije BiH od jula do oktobra 1995. godine, Dodik je izjavio za Srnu da je ovaj, vijekovima čisti srpski etnički prostor, na koji su 1995. godine udarili potomci ustaša i pripadnika Handžar divizije, pretrpio ogromnu žrtvu i ljudsku i materijalnu.

"Porušeno je i zapaljeno 1.608 kuća i oko 700 stanova, pokretna imovina sistemski je opljačkana, a napravljena je materijalna šteta od 680 miliona KM. To je rezultat hordi zlotvora i njihovog brutalnog iživljavanja. Zato ponavljam, da nam se ne bi desio novi Mrkonjić Grad, Stari Brod, Prebilovci, sarajevski egzodus, mi moramo danas da budemo jedinstveni i složni, jer od toga koliko mi budemo radili na jedinstvu i slozi zavisiće i naša sadašnjost i budućnost", ukazao je Dodik.

I ovaj zločin, kao i svi drugi počinjeni nad Srbima u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i ovom posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom, naglasio je Dodik, moraju stalno da nas drže jedinstvene i okupljene oko svoje Republike Srpske i njenih institucija, jer bez toga nema ni Srpske ni srpskog naroda.

On je naglasio da srpski narod nije navikao da se povlači, da odustaje i posustaje. "Nisu to činili naši preci, pa nećemo ni mi, ne smijemo radi svih grobova naših mučenika. Ako hoćemo da nas pamte po dobru, po hrabrosti, dostojanstvu i junaštvu, treba to da zaslužimo, da budemo vrijedni pamćenja, baš kao i ovu ljudi iz junačke srpske Krajine", poručio je Dodik.

