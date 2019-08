Dodik: Ako BiH zavisi samo od stranaca, onda je jasno da joj nema spasa

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da ne očekuje da će se do 5. septembra desiti bilo šta u vezi sa imenovanjem kandidata za formiranje Savjeta ministara, jer je očigledno da u procesu pregovaranja ima više aktera nego što je potpisa na sporazumu za formiranje tog pomoćnog tijela Predsjedništva.

"Kada kažem - više, ne mislim samo na domaće političke aktere, već i na one koji iz sjenke pokušavaju upravljati političkim procesima u BiH, a ne izlaze na izbore. Upravo ta činjenica da se za bilo koji unutrašnji dogovor traži dozvola sa strane dovela je BiH u poziciju da se održava još samo na aparatima međunarodnog faktora. Ako BiH zavisi samo od stranaca, onda je svima jasno da joj nema spasa. I to nije tako zato što ja želim da to vidim tako, to je tako jer su dva od tri konstitutivna naroda zarobljena u ambicijama trećeg", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

Prema njegovim riječima, Srbi i Hrvati su onemogućeni da učestvuju u radu zajedničkih institucija što im garantuju Ustav i zakoni u BiH.

"I to je sva istina. Godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO-u (ANP) je samo blijedi pokušaj da se stvari zamagle i ne nazovu pravim imenom. ANP nije prepreka da se formira Vlada Federacije BiH, pa nema dogovora ni o tom nivou vlasti. U FBiH nema SNSD-a i Dodika i pitam ih što se onda još nisu dogovorili u vezi sa formiranjem federalne Vlade", kaže Dodik.

Govoreći o upozorenjima iz FBiH da je iz zajedničkih institucija nemoguće izaći jednostrano i tvrdnjama da ima nerealne ciljeve, Dodik je istakao da može stvar postaviti obrnuto.

"Odbijanjem da se omogući Srbima pravo na političko predstavljanje, politički Bošnjaci oličeni u dva člana Predsjedništva (Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću), jednostrano napuštaju Dejtonski mirovni sporazum, njegov Ankes četiri, u kojem je Srbima, kao i drugim narodima predviđeno pravo na političko predstavljanje u Savjetu ministara, Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH, odnosno oba njegova doma. Pošto sam u Predsjedištvo biran direktno, samo na tom mjestu nisu sproveli opstrukciju. Ako se svi pozivamo na Ustav, a pozivamo, hajde da vidimo šta je najstarije u tom Ustavu. Da li u tom Ustavu negdje uopšte piše NATO, ili još manje ANP, ili taj Ustav propisuje kako se formiraju zajedničke institucije", upitao je Dodik.

On je rekao da je istorija puna primjera u kojima jedan narod želi da napusti državu u kojoj gubi svoja osnovna politička prava.

"Zato je pozivanje na Ustav i od Komšića i od Džaferovića i od (Bakira) Izetbegovića prazna priča, jer upravo oni stoje na putu ostvarivanja osnovnih prava Srba u BiH. Šta je njihov cilj, to je pitanje - da nas politički razoružaju i pretvore u građane, o čemu naglas sanja Komišić. To je nemoguća misija i to bi morao da zna čak i sa skromnim političkim znanjem koje ima", istakao je Dodik u intervjuu Srni.

BiH se može održati na tronošcu političkog odlučivanja

On je ocijenio da se ta situacija ne bi mogla desiti da su Hrvati zaista dobili svog člana Predsjedništva.

"I njima, kao i nama je jasno da se BiH može održati na tronošcu političkog odlučivanja. Ako im je cilj politička kriza u BiH sa nepoznatim posljedicama, evo priznajem da su uspjeli. Sad kad su ostvarili svoj cilj, neka prate šta je ostvarenje tog cilja donijelo", kaže Dodik.

Na pitanje da li ostaje pri stavu da će nakon 5. septembra, ako do tada ne bude imenovan predsjedavajućI Savjeta ministara, sazvati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, Dodik je odgovorio potvrdno, navodeći da ostavlja mogućnost da se do tog datuma partije pobjednice u bošnjačkom političkom tijelu presaberu i razmisle da li je normalno da predstavnici Srpske mirno gledaju kako im uzimaju Ustavom zagarantovana prava.

Dodik je naglasio da će nakon toga otići u Narodnu skupštinu i iznijeti plan za povratak u okvire Aneksa četiri potpisanog zajedno sa svim drugim aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Nijedna od nadležnosti o kojoj sam govorio nakon posljednje sjednice Predsjedništva (Oružane snage, pravosuđe i porezi) po Ustavu BiH, na koji se Košić i Džaferović selektivno pozivaju, nisu u nadležnosti zajedničkih institucija. Zato je smiješno kad čujem njih ili visokog predstavnika da je to antidejtonski. Dobro znaju da nije i dobro znaju da je ovo što zajedno pokušavaju da urade upravo napad na Dejtonski sporazum kojim su Srbima, kao i Hrvatima i Bošnjacima, zagarantovana osnovna politička prava. Samo u BiH zakon može biti iznad Ustava, a inače je u svim demokratskim i pravno uređenim zemljama na svijetu ustav vrhovni pravni dokument", pojasnio je Dodik.

Govoreći o izjavi funkcionera SDS-a Miladina Stanića da ta partija "neće podržati SNSD u blokadi institucija BiH", Dodik je istakao da nije riječ o blokadi institucija BiH.

"Riječ je o poštovanju Ustava BiH. Iskreno, kada sam to najavio, nisam ni računao da će nas SDS, ovakav kakav je danas, podržati. Zašto bi SDS podržao SNSD kada njegov kadar petu godinu kao gubitnik izbora u Srpskoj sjede u Savjetu ministara? I ne samo u Savjetu ministara, nego i u brojnim agencijama, koje su se bespotrebno nagomilale u Sarajevu. Dobre plate, malo ili nikako posla, to je ljudima iz SDS savršena pozicija", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, SDS uz to nema nikakvu nacionalnu odgovornost, niti se trudi da je ima.

"SDS nije briga za Republiku Srpsku i to su pokazali u posljednje četiri godine, a da je to naš narod prepoznao govori činjenica da su na prošlim izborma osvojili 50.000 glasova manje. Kako onda od takvih ljudi da očekjujemo podršku za odbranu Ustavom zagarantovnih prava, Srba kao naroda i Republike Srpske kao entiteta. Njih zanimaju fotelje, a o tome neće biti diskusije u Narodnoj skupštini", naglasio je Dodik.

Govoreći o stavu PDP-a da je posljednja sjednica Predsjedništva BiH pokazala nesposobnost i nemoć SNSD-a da završi proces forimranja vlasti na nivou BiH, te izjavama funkcionera SDS-a Dragana Mektića da je ANP samo tehničko pitanje i predsjednika PDP-a Branislava Borenovića da bi pristao na "redukovani" ANP, Dodik je rekao da ne postoji "redukovani" ANP.

"To je obična podvala na koju je naravno nasjeo Borenović. Nema redukovanog članstva u NATO. To je bar jasno, kao što je sada jasno da bi Borenović to potpisao, uprkos Rezoluciji o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština", naglasio je Dodik.

On je dodao da je dobro podsjetiti narod da ni SDS, ni PDP nisu glasali za Rezoluciju o vojnoj neutralnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Sada mnogo jasnije vidimo i zbog čega. Kroz izjave koje pominjete vidi se da se gubitnici izbora u Srpskoj ponovo nude kao partneri partijama koje su pobijedile u FBiH. Jasno je da PDP i SDS ne vide ništa sporno u putu BiH ka NATO-u. Ako je sposobnost pogaziti odluku Narodne skupštine, ako je moć glasati protiv volje svog naroda, ja glasno kažem da SNSD nije ni sposoban, ni moćan. Pozivam te moćnike iz SDS-a i PDP-a da kažu narodu u Republici Srpskoj da su za NATO i da bi sutra glasali za ovaj dokument i da bi opet ušli u Savjet ministara iako su građani rekli drugačije. Ako to šapuću na uvo Izetbegoviću, red je da to kažu i građanima Srpske", istakao je Dodik.

On je rekao da je čuo i neke koji kažu da sa SNSD-om niko ne želi da pravi vlast u BiH.

"Ali njihova muka je što ovaj narod želi SNSD. Šta o nama misli Izetbegović ili Komšić, uopšte nije bitno", poručio je Dodik.