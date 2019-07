Dodik: Ako izaberu Šarovića, Srpska se vraća na dejtonsko uređenje

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio je večeras da će Republika Srpska, ukoliko prilikom formiranja vlasti na nivou BiH budu zaobiđeni njeni izborni pobjednici, odlukama Narodne skupštine Srpske ponovo uspostaviti prvobitni dejtonski sistem i uređenje BiH.

Dodik je precizirao da to znači da će prekinuti sistem indirektnog oporezivanja, ukinuti nadležnost nelegalnih i nefunkcionalnih Tužilaštva i Agencije za istrage i zaštitu BiH na teritoriji Srpske, te poništiti sve nametnute odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice.

"To je prvo što ćemo učiniti ako neko želi da se igra i da izabere SDS-ovog lidera Mirka Šarovića (za predsjedavajućeg Savjeta ministara). Neka nam daju dovoljan razlog da to uradimo, a dovoljno je ovo što hoće da urade uz pomoć opozicije u Srpskoj", istakao je Dodik.

Dodik je za RTRS rekao da niko ne može da naredi poslanicima SNSD-a i srpske koalicije u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH šta da rade, jer to nije prihvatljivo ni u američkom Kongresu.

"To vrijeme je prošlo i to moraju da razumiju. Ili će se dogovarati sa relevantnim i legitimnim predstavnicima Srba u BiH koji dolaze iz Srpske ili će imati to što traže i što sam pomenuo", kaže Dodik.

On je rekao da opozicija u Srpskoj pokazuje hronični i patološki odnos prema Republici - u kojoj ne može ništa učiniti, ali i servilnost prema političkom Sarajevu - gdje na neki način jedino može biti vidljiva.

"Pričaju da će ići u Savjet ministara. Oni su već tamo i odlučuju. Šarović tamo nije progovorio četiri godine i sada nešto govori o Trgovskoj gori (koja se pominje kao odlagalište hrvatskog nuklearnog otpada). On sam sebe reklamira i predlaže (za predsjedavajućeg Savjeta ministara) u sarajevskim medijima i na BN televiziji, gdje su sami hvalospjevi da je najbolji ministar i nigdje ga više nema", ocijenio je Dodik.

On je konstatovao da Šarović nije relevantan, legalan i legitiman predstavnik Srba u BiH, već avanturista i politička manjina.

"Može se desiti da dođe u Narodnu skupštinu Republike Srpske i kaže da ga ne zanimaju njeni stavovi, što je i ranije govorio. I sada Srpska treba imati povjerenje u njegovu želju da bude predsjedavajući Savjeta ministara. Razumijem da to hoće, ali to nije u interesu Srpske. Ako to, ipak, učine, iako je to u realnosti veoma teško, vidjećemo, u tom momentu napraviće akt o raspadu BiH u čemu neće pomoći nikakva vrsta intervencionizma. Dosta je više da se ignoriše volja srpskog naroda", upozorio je Dodik.

On je podsjetio da je Sarajevo prošli put izabralo manjinu i da sada hoće opet sa njima da konstituiše vlast na nivou BiH.

"Sva priča je u tome da oni ne daju da uđu Dodikovi ljudi tamo, jer imaju autentični srpski stav, a njima trebaju oni koji nemaju takav stav. Opozicioni poltronizam i izdaja koju su svih ovih godina činili snažno bi buknuli ako bi dobili neku novu vrstu legitimiteta", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, zbog navedenih razloga nema srpskog jedinstva u Sarajevu.

"Srbi koji su sada u Savjetu ministara bavili su se masovnom izdajom republičkih i nacionalnih interesa srpskog naroda, iako su i tada i sada postojali predstavnici Srba koji su većinski bili izabrani na izborima", rekao je Dodik.

On je ponovio da je jedna od prvih njegovih odluka u Predsjedništvu BiH bila da se od Hrvatske zatraži da odustane od skladištenja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u blizini granice sa BiH.

"Sada se našao Šarović da se politikantski pokušava obračunavati sa Srpskom. U tom smislu nije više važna priča o Pelješkom mostu, iako je Narodna skupština donijela odluku, čiji sam bio inicijator, da je to štetno po vitalne interese Srpske. S kim se (Šaroviću) obračunavate u vezi s tim, sa Narodnom skupštinom? Vi ćete reći da je ona pogriješila, iako je pomenuta odluka prihvaćena dvotrećinski", kaže Dodik.

On je ocijenio da treba nastaviti priču u vezi sa sprečavanjem odlaganja spornog otpada na Trgovskoj gori, kao što je predano, organizovano i uporno radila Vlada Srpske.

"Hrvatska jeste to inicijalno predvidjela, ali nije donijela /konačnu/ odluku. Ne treba olako shvatiti da ne bi donijela takvu odluku, ali treba nastaviti sa postojećom vrstom pritiska, samo ne u funkciji unutrašnjeg obračuna u Srpskoj, već da se dođe do toga da tamo ne bude odlaganja nuklearnog otpada", rekao je Dodik.

On je rekao da je u Predsjedništvu predlagao da svi problemi sa Hrvatskom budu rješavani u paketu i zatraženi razgovori između komisija dvije zemlje.

"Oni (ostala dva člana Predsjedništva) su rekli da ide samo Pelješki most. Ja sam im rekao - ne može. Uopšte nije važan taj most za nas i o tome sam govorio u Narodnoj skupštini. Problem za srpski narod u BiH je u tome što je u vezi sa Pelješkim mostom srpski član Predsjedništva preglasan", naveo je Dodik.

On je podsjetio da taj most nije stavljen na dnevni red jer su to u prošlom sazivu Predsjedništva stopirali hrvatski član Dragan Čović i srpski Mladen Ivanić, koji je počasni predsjednik PDP-a.

"Oni nisu htjeli glasati za posljednje i za nas sporne zaključke koje su preglasavanjem usvojili bošnjački član Šefik DŽaferović i hrvatski Željko Komšić. I sada su se upravo Ivanićeva struktura i neki oko njega našli da, u danu kada smo potpisali godinama očekivani ugovor o gradnji mosta u Gradišci, govore protiv stavova Srpske koja traži cjelovito rješavanje svih problema sa Hrvatskom", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su zvaničnici EU poručili u februaru da do marta bude formirana vlast na nivou BiH i da će do kraja marta doći evropski komesar Johanes Han da to verifikuje da bi u maju dali izvještaj koji bi do septembra Evropska komisija mogla da izlobira unutra EU da BiH dobije kandidatski status.

"To je bio plan, a on je srušen zato što ovi kažu - pustite EU, mi hoćemo priču o MAP-u /Akcioni plan za članstvo u NATO/ koja ništa ne znači osim ranog opredjeljenja za NATO integracije, a mi nemamo ni to i na tom stavu ćemo ostati. Srpski narod nema pravo da olako zaboravi stradanja i ja to ne mogu i neću da radim. Ako ovaj narod misli da treba da to mijenja, neka onda mijenja nas političare", poručio je Dodik.