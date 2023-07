Dodik: Ako neko misli da se junači i da me kazni, volio bih neka proba

ISTOČNO SARAJEVO – Republika Srpska će nastaviti da primjenjuje svoje odluke. Ono što donosi lažni visoki predstavnik u BiH, nećemo sprovoditi. Ne bojim se sankcija kojima se prijeti, neka probaju. Čak bih to volio.

Rekao je ovo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući sve češće navode kako bi Kristijan Šmit, koga Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, mogao povući određene poteze/kazne za one koji ne poštuju njegove odluke, a među kojima se spominje i Dodikova smjena.

"Vas interesuje da li će Dodik biti kažnjen, smijenjen i šta će uraditi. Ne vjerujem da ima takvih ludaka koji bi nešto poduzeli. Vjerovatno će se pokušati da se ovaj, koji je već ludak, nešto natjera da uradi. Mi ćemo i na to reagovati. U skladu sa Ustavom, predsjednika Republike Srpske neposredno bira narod na izborima i pred Narodnom skupštinom je položena zakletva. Predsjednik Srspke može biti opozvan samo na referendumu koji pokreće NS RS ili ako on sam ode. A ja ću samo prihvatiti ono što sam već prihvatio, a to su izbori iz oktobra i neću više ništa da prihvatim. Ako neko misli da se junači, na način da donosi mjere, neka proba, neka izvoli. Nije moja prijetnja ni ništa. Možda bih negdje volio da se tako nešto desi, da pokažemo našu odlučnost i njegovu nemogućnost da tako nešto uradi", naglasio je Dodik, te dodao da ima plan ukoliko bi se desio takav epilog.

"Plan je zanimljiv, ali on ne podrazumijeva nikakav sukob, već političku reakciju. Niko neće opaliti nijedan metak da zaštiti predsjednika Republike Srpske ako nije fizički ugrožen. A sa takvim glupostima, sankcijama, smjenama, rekao sam ovim iz Evrope da uvedu sankcije. Pa ne misle valjda da bih ja zbog toga mogao da odustanem od bazičnih narodnih interesa Republike Srpke", kazao je Dodik.

Komentarišući pismo koje je predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poslala generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu u kome traži da iz UN-a dostave odluku SB-a UN-a o imenovanju Kristijana Šmita, Dodik je naglasio da ne postoji nikakva rezolucija SB o imenovanju.

"Željka (Cvijanović) je vjerovatno procijenila da treba da dobije da li je na toj sjednici bilo imenovanja. Ono što bi bilo normalno da korenspodencija bude na bazi činjenice, da se odgovori da li je na sjednici donesena rezolucija kojom se potvrđuje imenovanje. E toga nema. Neki će reći da je on bio u SB UN-a i podnosio izvještaj o BiH. Pa šta. On nije izabran", poručio je predsjednik Srpske.

Dodik tvrdi i da ga ne brinu Šmitove najave kako će u BiH dovesti tužioce iz Bavarske koji će sa domaćim tužiocima procesuirati one koji negiraju genocid.

"Mi smo jednom otjerali strane tužioce, sada ih nećemo ni prihvatiti. Kakva je to suverena zemlja koja ide ka evropskom putu da ima takvu vrstu razvoja. Šmit lupa kao maksim po diviziji. Ajde da vidimo baš šta će uraditi", rekao je Dodik.

Na činjenicu da je Rusija prije nekoliko dana u Savjetu bezbjednosti UN-a pokrenula pitanje u vezi s Ustavnim sudom BiH, predsjednik Srpske je naveo da je Rusija legitiman član SB-a i da ima pravo da to delegira.

"Mislim da pravilno razumiju da ono što postaje ozbiljan problem u BiH treba da bude rješavan, a to je da poslije 27-28 godina imamo strane sudije u sudu, imamo lažnmog visokog predstavnika, komplikovanu situaciju", naglasio je Dodik, a sličan odgovor imao je i na pitanje da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da će situacija u BiH biti teška nakon 12. jula.

"On je u pravu, sve je teže. Vučić ima pravo da promišlja kao legitimni predstavnik jedne zemlje koja je garant Dejtonskog sporazuma", zaključio je Dodik.