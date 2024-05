Dodik: Ako se stranke iz Srpske ne prijave na izbore, rizikujemo scenarij sa Kosova i Metohije

BUDIMPEŠTA – Milorad Dodik, lider SNSD-a, najavio je da će sutra biti održan sastanak koalicionih partnera u Republici Srpskoj na kojem će odlučivati o izborima u BiH.

Dodik je napomenuo da je BiH nametnut Izborni zakon, te da je Republika Srpska jasno rekla da ga ne želi.

"Možda smo malo kasno krenuli sa donošenjem Izbornog zakona Republike Srpske da bi mogli stići na ove izbore. Očigledno se to neće desiti jer imamo proceduru u Vijeću naroda i vjerovatno u Ustavnom sudu", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Sa druge strane, kaže Dodik, ako se stranke iz Srpske ne prijave na izbore, rizikuju mogućnost scenarija sa sjevera Kosova i Metohije, kada Srbi nisu izašli na izbore, a izbori su proglašeni legitimnim.

"To nije nikakvo popuštanje, niti davanje značaja (Kristijanu) Šmitu, nikakvo povinovanje zapadnim stranama. Dugoročno gledano mislim da treba da radimo protiv onoga što je njihova namjera, a nekad to podrazumijeva uključivanje u taj proces. Mislim da ljudi to razumiju", rekao je Dodik, koji je kao predsjednik Republike Srpske razgovaro sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom u Budimpešti i Viktorom Orbanom, mađarskim premijerom

Ulaganja

Dodik je nakon razgovora najavio da će krajem maja početi pregovori sa mađarskim kompanijama koje će participirati u projektu gradnje vjetroelektrane "Hrgud", kao i kanalizacionog sistema u Gradišci.

"Vrijednosti tih i još nekih drugih projekata iz oblasti poljoprivrede je blizu 150 miliona evra. Za poljoprivredni program je dodatno apliciralo još 360 subjekata, što je oko 4,5 miloina evra, te je dogovoreno da svi budu obuhvaćeni programom", rekao je Dodik u Budimpešti.

Dodik je naglasio da je sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom i premijerom Viktorom Orbanom razgovarano i o električnoj enegriji, te istakao da Srpska sa Mađarskom želi da razvija najbolje moguće odnose.

Privreda

On je istakao da je Mađarska uz Srbiju najvažniji privredni partner Republike Srpske.

"Mađarska će od 1. jula predsjedavati EU. Mi tu vidimo priliku da sagledamo mogućnosti realnog pristupa evropskom putu BiH", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske je ukazao da u BiH ne funkcioniše Ustavni sud, da BiH nema usvojen budžet, da joj se nameće Izborni zakon, da ne funkcioniše Dom naroda i da BiH ima neimenovanog stranca koji se ponaša kako se ponaša.

Rezolucija o Srebrenici

"Pojačan je vaninstitucionalni uticaj pojedinih amabasada, tako da je u BiH sistem vlasti urušen. Dodatni problem je rezolucija o Srebrenici, koja može izazvati unutrašnje političke, istorijske i nacionalne nesporazume u BiH", smatra Dodik.

Prema njegovim riječima, nakon te reazolucije biće gotovo nemoguće sanirati stanje u BiH, jer je to moralna diskvalifikacija srpskog naroda i Srpska na to ne može pristati.

"Ne možemo da pristanemo da radimo sa onima koji misle da čitav srpski narod treba da se moralno diskvalifikuje po bilo ko pitanju. Republika Srpska ima veliki broj prijatelja koji razumiju ta pitanja. Pitanje zločina je pitanje suda, odgovornost je individualna i na tome treba da se završi", naglasio je Dodik.

On je ponovio da je ovaj čin čista politika koju gura određeni broj zemalja da bi očistili svoju savjest, kao što je Njemačka, te da bi pokušali da naprave neku konekciju sa muslimanskim svijetom sa kojim Zapad očigledno ima dosta problema.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.