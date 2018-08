Dodik: Amerika finansira projekte protiv RS

Komentari: 4

BojanBL

Ipak mislim da je to Facebook. Kako ? Pa mogu ljudi slobodno pisati o vladavini Milorada Dodika a policija, sudovi iz RS ne mogu nista. Zamislite - Facebook ce unistiti Milorada Dodika. Al i Google. Pa kako Google ? Pa kad laze non stop dovoljno ukucati i naci izjavu prije pola godine, pa godinu pa 10 god i nadjes da je Dodik podrzavao fondaciju Sorosa, da je trazio da RS udje u NATO i tako dalje. Znaci laze. A sve Google ima. Pa upravu je. Rusi ga Amerika preko kompanija jer on ne zna da radi svoj posao pa laze i obmanjuje. Cekaj znaci rusi sam sebe preko Amerike ? Pa da. Znaci da je idiot kojeg politika duze vremena nije vidjela.