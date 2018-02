Dodik: Amerika želi vidjeti Šarovića u Predsjedništvu BiH

Komentari: 1

sirotanovic

Gospodine Dodik, u pravu ste. Sve su to prljave igre zapada u sprezi sa balijama iz sranjeva!!! Samo cvrsto mozemo zajedno izaci do pobjede i dovesti republiku nezavisnu Srpsku do finalne pobjede. Moramo se ostro boriti protiv zla iz pederacije. 💪💪💪🇷🇸🇷🇸🇷🇸