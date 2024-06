Dodik: Amerikanci koriste laži kada nemaju nikakve dokaze

JAHORINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da obrazloženje novog paketa američkih sankcija pojedincima i preduzećima iz Srpske i Srbije sadrži niz laži i propagandnih trikova koji treba da asociraju na mafiju, mrežu i sistem finansiranja.

"Sve su to laži, apsolutno. Amerikanci to koriste kada nemaju nikakve dokaze i to govori da lažu", rekao je Dodik novinarima na Jahorini.

Konstatujući da se ovim sankcijama potkopava značajan dio ekonomije, Dodik je naveo da u sancionisanim preduzećima radi 700 ljudi.

"Zamislite tu Ameriku koja sada sankciniše dva medija u Republici Srpskoj zato što promovišu neku politiku. Pa BN televizija promoviše američku politiku, zašto njima ne uvedu sankcije? Opšte je poznato da to rade, ali je to dozvoljeno, poželjno“, rekao je Dodik, prenosi Srna.

Predsjednik Srpske je istakao da je iznenađen površnošću, neprofesionalnošću i lažima koje su napisane u obrazloženju sankcija, te dodao da je to napisano da bi opozicija i BN televizija mogli da lažu u javnosti.

"Vjerovatno su oni i dali te kvalifikacije, opozicija i još neko", rekao je Dodik i dodao da BN televizija upravlja opozicijom i da nema te televizije ne bi bilo ni opozicije.

Dodik je naveo da je protiv sankcija koje podržavaju neki drugi.

"Zamislite da američki ambasador štiti srpski narod ovdje. Šta reći?", rekao je predsjednik Srpske.

On je naveo da je američki ambasador Majkl Marfi produžio boravak u BiH za mjesec, dva da bi napravio dar-mar, te da vjeruje da će se pokazati da ono što Marfi iznosi nije stav Sjedinjenih Država.

Dodik je konstatovao da se muslimani u Sarajevu smiju sadašnjoj situaciji, ali da je poznata izreka ko se zadnji smije, najslađe se smije.

"Ovo nije način na koji BiH može da se gradi", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, SAD sankcijama zagorčaju život mnogima, a onda se pojave njihove advokatske kuće i nude da za dva, tri, pet miliona skinu te sankcije.

"Nema većih mafijaša od njih", rekao je Dodik.

Komentarišući što su američkim sankcijama obhvaćeni i članovi njegove porodice, predsjednik Srpske je rekao da za to nema nikakvog dokaza.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.