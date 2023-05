Dodik: Antikolonijalna borba ključ budućnosti srpskog naroda

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je antikolonijalna borba ključ budućnosti srpskog naroda.

"Ako se ne oslobodimo kolonijalne uprave ovdje, mi nećemo imati mogućnost da u decenijama koje dolaze kreiramo nijedno povoljno rješenje za Srbe i Srpsku, pa ni za Srbiju i čitav srpski narod", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da to nije nešto što je naučio u Moskvi, koju je posjetio ove sedmice, nego da to zna odavno i najavio da će do kraja godine posjetiti desetak prijateljskih zemalja i pred kraj godine Kinu.

"Borba protiv kolonijalizma, bez obzira koliko bila ponekima i smiješna, danas je jedno od najvažniji pitanja koje mi treba da riješimo", istakao je Dodik.

On je rekao da srpski narod ne smije dočekati novo vrijeme pod kolonijama stranaca jer bi to značilo da će u budućnosti imati katastrofalne pozicije koje će ovaj narod dovesti do njegovog nestanka.

"To je borba protiv kolonijalne uprave koju promovišu kancelarije američke i britanske ambasade ovdje, a koje prati satrapi većine drugih evropskih zemalja koje ne smiju da se pobune. Dopustili su da im Evropom rukovode /američki predsjednik DŽozef/ Bajden i /ukrajinski predsjednik Vladimir/ Zelenski. Tu Evropu koji oni nama nude je veoma teško prihvatiti", rekao je Dodik.

On je ukazao na to da bi se rado sastao sa svima, ali na Zapadu to ne žele.

"Na Zapadu kažu da neće da razgovaraju sa nama, a ako ja razgovaram s nekim drugim to za njih nije fino, nego nam nameću rješenja", rekao je Dodik.

Da li Evropljani ili SAD žele i dalje sa Srpskom da se drže zatvorene priče - to je njihov problem, poručio je Dodik.

On je rekao da je pitanje Srpske snažno internacionalizovano jer Srpska skreće pažnju na svoj nemogući položaj koji su kreirali Zapadnjaci dovodeći neimonovanog stranca koji hoće da nameće zakone i otima njenu imovinu.

"Ukoliko se Srpska suoči sa bilo kakvim nametanjem rješenja u vezi sa imovinom, Srska će istog dana održati sjednicu Narodne skupštine, koju su oni zakazali, i donijeti odluku o svom statusu. To razumiju naši prijatelji", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da je to antikolonijalna borba i da svaki Srbin i svaki čovjek iz Republike Srpske mora da postane ustavobranitelj u smislu odbrane pozicije i prava Srpske, prenosi Srna.