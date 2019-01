Dodik: Apelacija za preispitivanje imena Srpske osuđena na neuspjeh

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, istakao je da Srpska nije zadovoljna položajem u BiH, te da je na primjeru BiH dokazano da se saživot ne može nametati, kao i da je apelacija za preispitivanje imena Srpske osuđena na neuspjeh.

"Bakir Izetbegović ne može postavljati uslove SNSD-u i Republici Srpskoj, a njegova najava o podnošenju apelacije za preispitivanje imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom osuđena je na neuspjeh", rekao je Dodik u emisiji "Ukrštenica".

Republika Srpska je jedinstvena sa imenom uspostavljenim kada je i formirana - prije rata sa imenom pod kojim je i tokom rata bila dio pregovora, kao što je to bila i 1995. godine kada je uspostavljen mir, istakao je predsjedavajući Predsjedništva. Dodik kaže da je Republika Srpska svih 12 aneksa Dejtona potpisala kao strana. Zato postavlja pitanje: "Čak i da se nastavi osporavanje imena koje je u Ustavu, šta je sa drugim aneksima Dejtonskog sporazuma?".

"Dakle, to je tipična antidejtonska inicijativa i zato su i reagovali neki stranci", dodaje Dodik.

Iako su stranci reagovali, Dodik kaže da ne vjeruje da se u odnosu međunarodne zajednice išta promijenilo. Da jeste, kaže, čin Bakira Izetbegovića i SDA nazvali bi antidejtonskim. Najava apelacije o preispitivanju imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom akt je uperen više protiv BiH, nego protiv Srpske koja je na novu političku krizu dala jasan odgovor.

"Nedvosmislen odgovor je naš status, šta god to značilo. To uvijek ne mora da znači samo nezavisnost, ali ja ne želim to da isključim. Svi kažu "Opet se priča o tome". Ne, to je samo jedna od mogućnosti. Evo mi predlažemo da se vratimo na dejtonske principe Ustava, da organizujemo BiH da bude ustavna, a ne neustavna zajednica", ističe on.

Izjave Izetbegovića o diskriminaciji Bošnjaka i Hrvata Dodik je nazvao neistinama. Podsjeća da Srpska poštuje Klub Bošnjaka u Domu naroda, iako je taj dom nametnut Srpskoj. Kaže da od šest najvažnijih funkcija četiri pripadaju Bošnjacima i Hrvatima.

Dodik podsjeća da ni međunarodna zajednica nije pokrenula pitanje popune federalnog Doma naroda, što je ustavna obaveza, gdje Klub Srba nikada nije kompletiran. Po tom principu, kaže, da je pravne države, sve odluke donesene u Federaciji u takvim uslovima bile bi nevažeće.

Dodik smatra važnom činjenicu da su na nove najave SDA, političke stranke u Srpskoj odgovorile jedinstvom koje ipak, priznaje, nije bilo apsolutno.

"Bilo je zahtjeva da to uradimo jedinstveno, pa nismo. Bilo je zahtjeva da sadašnji ministri u Savjetu ministara prestanu da rade, ne da izađu, nego da zamrznu djelovanje i nismo se oko toga saglasili, ali nismo htjeli da tu pravimo razliku", ističe on.

Dodik je naglasio da Republika Srpska nije zadovoljna položajem unutar BiH, koja je sve više podijeljeno društvo u kojem se identiteti naroda ne uvažavaju. Srpska, kaže, danas ne mora i neće da trpi međunarodni intervencionizam.

Govoreći o položaju Hrvata i najnoviojoj Deklaraciji HNS-a, Dodik je rekao da Hrvati imaju pravo na stav i Deklaracijom ne pominju Republiku Srpsku.

"To je njihovo pravo. Oni imaju pravo da kažu svoj stav, kao što imaju Srbi. Јa ne želim da oduzmem Hrvatima pravo da odlučuju i donose odluke koje se odnose na njih. Da li će se to desiti gore, to nema nikakvog značaja", naglasio je on.

Dodik je istakao i da je informisan o nastojanjima da se prilikom formiranja vlasti na nivou BiH izbjegne SNSD, stranka čiji je predsjednik, te da je o tome bilo razgovora predstavnika SDS-a, PDP-a i SDA. Ipak, ukoliko bi takva ideja bila provedena, Dodik smatra da ne bi bila dobra za BiH. SNSD je, kaže, spreman da razgovara samo sa izbornim pobjednicima.

Govoreći o pitanju NATO-a, Dodik kaže da je taj savez i politički, da u BiH nije objektivan, a da će za njega glasati tek onda kada Srbi kažu da u njega žele.

(NN/rtrs.rs)