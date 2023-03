Dodik: Auto-put od Trebinja ka Foči strateški interes Srpske

GACKO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će na području Hercegovine biti realizovan kapitalni projekat koji se odnosi na izgradnju auto-puta od Trebinja prema Foči, što je strateški interes Republike Srpske.

"To nikada nije moglo da se završi za godinu, dvije ili pet godina, biće završeno za desetak godina, ali neće nikad ako ne počnemo sljedeće godine", rekao je Dodik novinarima u Gacku.

On je napomenuo da je u proteklom periodu rehabilitovan i put od Ljubinja do Trebinja, te do Stoca, prenosi Srna.

Dodik je dodao da je sa direktorom preduzeća "Putevi Republike Srpske" dogovorio potpuno presvlačenje asfalta na dionici od Rudnika i Termoelektrane Gacko, preko centra grada, do raskrsnice puta Gacko - Bileća.

"Očigledno je zima učinila da je asfalt veoma loš kroz sami centar grada", rekao je Dodik.