Dodik: Autoput Miloš Veliki povezuje Srbiju sa RS

OBRENOVAC - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da veruje da će autoput "Miloš Veliki" privući investicije i omogućiti ljudima da lakše komuniciraju, kao i da će povezati Srbe iz RS sa Beogradom i Srbijom.

"Nadam se da će ovaj autoput privući investicije i omogućiti ljudima da lakše komuniciraju. Od Beograda do Čačka je bilo potrebno tri i nešto sata, sada će to biti smanjeno na malo više od sat vremena, to je velika promjena", rekao je Dodik, koji je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ministrima, ambasadorkom Kine i drugima obišao autoput "Miloš Veliki:.

Dodik je rekao da autoput vodi i u pravcu Višegrada i dalje prema Trebinju, što je i relacija na kojoj Srbi u RS komuniciraju sa Beogradom.

On kaže da je predsjednik Vučić uspio da održi dinamiku izgradnje puteva u Srbiji, te istakao da je Srbima u RS važno da Srbija napreduje.

On je naveo i da ta dionica treba da približi ne samo Višegrad Beogradu, već i Sarajevo Beogradu.

Dodik je naglasio da će krajem mjeseca u Rači početi izgradnja mosta koji bi trebalo da bude dio autoputa koji će povezati Banjaluku i Beograd.