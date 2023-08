Dodik: Azerbejdžan zainteresovan za projekte u oblasti energetike

​BUDIMPEŠTA - Azerbejdžan je zainteresovan za ulaganje u projekte u oblasti energetike u Republici Srpskoj, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom u Budimpešti.

Dodik je nakon razgovora u kojem je učestvovala i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, naglasio da Azerbejdžan želi da razvija projekte u energetici, gasu i nafti, da su oni perspektivno najznačajniji snabdjevači gasa i nafte na tom prostoru.

"Mi smo ranije dali načelnu saglasnost na gasovod koji je išao iz Azerbejdžana, Turske, Grčke, Hrvatske, Italije, Crne Gore, Albanije. Međutim, u periodu još kad je ministar inostranih poslova bio Zlatko Lagumdžija, kada su počeli da zabranjuju projekat gasovoda iz Srbije, to je stopirano, tada je to bio naš interes. Sada to čeka zajedničko rješenje i vjerujem da će dogovor biti postignut zajedničkim naporima", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da nema ništa protiv da u BiH dođe taj gasovod, ali da mora da postoji spremnost za dogovor.

Predsjednik Srpske je istakao da je sastanak bio veoma konstruktivan, ističući da je Alijev nesumnjivo veliki lider, koji je Azerbejdžan doveo u red stabilnih zemalja.

"I ono što danas ovdje radi je da sa EU i Mađarskom dogovara energetske projekte koji će na neki način dodirivati i nas, jer će jedan dio ići preko Srbije", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Alijev je iskazao interesovanje da se u Republici Srpskoj radi na pitanjima vezanim za energetiku, zanimalo ga je šta je nadležnost zajedničkog nivoa, a šta Republike Srpske.

On je naveo da će do kraja ovog mjeseca biti riješen problem vezan za investiciju Azerbejdžana u Doboju, gdje žele da aktiviraju industrijski pogon.

Dodik je najavio posjetu Bakuu na jesen, čiji će cilj biti podsticanje dalje saradnje i projekata.

On je rekao da je danas razgovarao i sa predsjednikom Tatarstana Rustamom Minihanovom te najavio da će do kraja godine posjetiti i glavni grad te republike - Kazanj, jedan od najrazvijenijih industrijskih područja Ruske Federacije.

U Kazanj je, kako je rekao, pozvan resorni ministar Srpske na skup o razvoju IT tehnologije i tu će biti utvrđen način moguće saradnje.

"Srpska nikada do sada nije imala veći broj prijatelja koji je razumiju i žele da na istinski način sa njom sarađuju, razvijaju odnose i ovi sastanci koje smo imali danas to najbolje potvrđuju", naglasio je Dodik.

On je ukazao da neki u Srpskoj smatraju da je samo saradnja sa Amerikom i Britanijom mjerilo da li jeste ili niste.

"To naravno nije mjerilo jer više od dvije trećine zemalja vodi politiku uvažavanja prije svega svojih interesa, svojih država i naroda i nije spremno da slijepo prati zahtjeve koji dolaze samo iz Amerike, koja se pokazala kao veoma nesiguran partner što se nas tiče", dodao je Dodik.

Amerika, kako je rekao, neprincipijelno putem određenog broja ljudi, i aktuelnog ambasadora Majkla Marfija podržava politiku Bošnjaka koji žele da centralizuju BiH.

"Mi ne možemo da prihvatimo tu politiku, mi samo jedan problem imamo sa Amerikancima, a to je taj problem", dodao je Dodik.

On je istakao da Amerika mora da ima više razumijevanja za Srpsku.

Dodik je rekao da Republika Srpska neće da ima probleme na nivou BiH po procedurama nego želi da to bude otvoreno za sve, ne samo za Srpsku, nego i za Federaciju BiH, navodi "Srna".

"Ali ljudi to ne mogu da shvate. Oni po sistemu - nek` komšiji crkne krava` stalno vode politiku blokada, onemogućavanja", dodao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Cvijanovićeva je naglasila da je sastanak sa Alijevom bio vrlo konstruktivan, da je razgovarano o nastavku saradnje, te da je Azerbejdžan zainteresovan za nekoliko važnih projekata u Republici Srpskoj.

"Azerbejdžan je zemlja sa kojom predano radimo već nekoliko godina i gradimo prijateljske odnose, nastojimo da ukažemo na naše resurse i potencijale", rekla je Cvijanovićeva nakon sastanka.