Dodik: Bećirović i Komšić smiješni kao Mapetovci

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ga Denis Bećirović i Željko Komšić svojim izjavama svaki dan sve više podsjećaju na dvije smiješne lutke iz Mapetovaca.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjave Bećirovića i Komšića u vezi sa večerašnjim sastankom zvaničnika Republike Srpske i Republike Srbije u Beogradu, Dodik je rekao da je veoma interesantno koliko ih sve pogađa što se tiče saradnje Srpske i Srbije i odnosa koje imaju dvije vlasti, a koji, na njihovu žalost, nikada nisu bili bolji.

"U svemu tome mi je najsmješniji Denis Bećirović koji se odvažio i da nešto poručuje Vučiću, dok Komšić samouvjereno tvrdi da 'šta god pričali u Beogradu neće imati efekta na BiH'. Evo ja im poručujem da svoj politički rejting ne mogu popraviti ni stalnim pominjanjem Dodika i Vučića, ali kao to njima hrani sujetu, eto neka se služe našim imenima", istakao je Dodik.

On je rekao za Srnu da mu je posebno interesantna poruka Bećirovića upućena predsjedniku Srbije da se, kako on to kaže, pridržava međunarodnog prava.

"To izjavi i osta živ zagovornik uvođenja šerijata u BiH!? Osoba, ne mogu ga nazvati političar, jer on to nije, koja ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum i Ustav zemlje u kojoj živi, a traži to od predsjednika Srbije koji je više puta ponovio da podržava i Dejton i Ustav", naglasio je Dodik.

On je rekao da je veoma zanimljivo da Bećirović kao najveći problem BiH vidi Vučića koji je djelima pokazao da poštuje BiH i njene institucije, a ne “Kristijana Šmita, koji nelegalno boravi u BiH, ili Majkla Marfija koji konstantno produkuju krize i podižu tenzije”.

"Aleksandar Vučić je čovjek mira, koji je za saradnju, napredak i gleda u budućnost. Vučić i Srbija su nebrojeno puta pokazali da su prijatelji Republike Srpske i cijele BiH o čemu svjedoče i brojne donacije u mnogim opštinama, ali to Bećiroviću nije po volji jer je on čovjek prošlosti za kojeg rat u BiH još nije završen, jer traje u njegovoj glavi", konstatovao je predsjednik Srpske.

On je podsjetio Bećirovića i na posljednja dešavanja u Predsjedništvu BiH u vezi sa "rezolucijom o Srebrenici" gdje se ignoriše stav srpskog člana Predsjedništva BiH, pa se ide tako daleko da njeno pismo ne može posredstvom instutucija doći u Generalnu skupštinu UN.

"Niko neće uništiti BiH do oni kojima su puna usta BiH, ali ne dejtonske, već muslimanske i šerijatske i to sve uz pomoć stranaca koji podržavaju takvu politiku. Samo juče i danas, tokom muslimanskog praznika Bajrama, da ste prošli Sarajevom, bilo bi vam jasno kakav je to grad u kojem nema ni G od glavnog grada BiH, ni M od multietničkog kako ga lažno predstavljaju. Ima M ali od muslimanski grad iz kojeg je protjerano više od 150.000 Srba. To je grad bez Srba i Hrvata, etnički očišćen. Da li je to zločin, da li je to genocid nad jednim narodom?", upitao je Dodik.

On je poručio da BiH neće nestati zbog Vučića ili Dodika, već upravo zbog onih poput Bećirovića, Komšića ili onoga koji bi da veže konja gdje mu aga kaže, a koji bi da potlače, bolje reći protjeraju, Srbe i da BiH bude pod potpunom muslimanskom dominacijom.

"E, to vam neće dozvoliti upravo Dodik i Vučić, jer mi se borimo za dejtonsku BiH, a vi za šerijatsku", poručio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.