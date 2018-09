Dodik: Bez angažovanja žena ne bi bilo velikih pobjeda

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je danas Aktivu žena ove stranke 20 godina rada, te izrazio očekivanje da će SNSD na predstojećim izborima ostvariti veliku pobjedu zahvaljujući njihovom angažovanju.

Dodik je ocijenio da bez angažovanja žena ova partija ne bi imala tako veliku podršku naroda i bilježila velike pobjede.

"Zato očekujem da će na predstojećim izborima pobjeda biti velika isključivo zahvaljujući njihovom angažovanju, uz mali, ali veliki, doprinos muškaraca", rekao je Dodik.

On je svim članicama zahvalio na doprinosu da ova parija bude snažna.

"Vjerujemo da smo se za to odužili angažujući žene na važnim funkcijama, od premijera do kandidata za predsjednika Srpske. To govori o našem partijskom odnosu prema toj populaciji", rekao je Dodik, koji je danas prisustvovao svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od osnivanja i rada Aktiva žena SNSD-a.