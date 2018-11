Dodik: Bez banjalučkog SNSD-a uspjeh na izborima ne bi bio ovoliki

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bez učešća banjalučke organizacije SNSD-a uspjeh te stranke na prethodnim opštim izborima ne bi bio toliki i da ne bi mogao biti ostvaren na nivou Srpske.

"Najvažnija je izborna pobjeda na nivou Republike Srpske i sada koncipiramo vlast. Ovdje smo na okupljanju gradske organizacije u Banjaluci da obilježimo naše napore koje smo uložili svi zajedno da rezultat SNSD-a na republičkom nivou bude dobar", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci uoči proslave izborne pobjede ove stranke.

Dodik, koji je i novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da je SNSD ostvario značajnu i veliku pobjedu i da je u tome banjalučka organizacija, sa predsjednikom Gradskog odbora i gradonačelnikom Banjaluke Igorom Radojičićem na čelu, učinila ozbiljne napore bez obzira na neke stvari koje nisu mogli predvidjeti ili nisu bile onakve kako su očekivali.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je ovo prvo druženje u banjalučkoj organizaciji SNSD-a nakon sproovedenih izbora.

"U okviru SNSD-a okupljamo se uvijek i kada je riječ o predizbornim aktivnostima i drugim redovnim aktivnostima i mislim da treba da zajedno obilježimo i proslavimo veliku pobjedu koju je SNSD ostvario kao partija, kao i Dodik i ja kao pojedinačni kandidati. Mi smo iznijeli najveći teret uprkos tome što smo bili koalicioni kandidati", rekla je Cvijanovićeva, koja je i novoizabrani predsjednik Srpske.

Cvijanovićeva je navela da je organizacija SNSD-a ostavila trag na terenu i predano radila, te poručila da ih čeka još mnogo izazova, ali da idu dalje.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka Igor Radojičić rekao je da je globalno gledano SNSD pobijedio na svim nivoima u Srpskoj i da ima daleko bolju poziciju nego 2014. godine.

"Sa te strane možemo biti i te kako zadovoljni i imamo tradiciju da zahvalimo našim aktivistima. Ovdje je mnogo ljudi koji su još od februara, a neki i godinama radili za SNSD volonterski, aktivno, te angažovali druge ljude i dali svoj doprinos ukupnom rezultatu", rekao je Radojičić, koji je i gradonačelnik Banjaluke.

On je rekao da u tom odboru nisu u potpunosti zadovoljni izbornim rezultatom u Banjaluci i dodao de će to analizirati na sjednici Gradskog odbora naredne sedmice i utvrditi sve ono što je iznutra i izvana dovelo do ovakvog rezultata, te se pripremati za naredne izbore.