Dodik: BiH bezbjednosno stabilna, ali jedinstvena nikad neće biti

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Sarajevu da je BiH stabilna zemlja u bezbjednosnom smislu i da će tako ostati, ali da nije jedinstvena niti je ikada bila.

Nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa ministrom za evropske i inostrane poslove Austrije Mihaelom Linhartom, Dodik je rekao novinarima da je to bila prilika da se austrijski diplomata upozna o stanju u BiH.

"Vjerujemo da diplomate imaju dobar brifing i da znaju detalje, a ono što sam juče rekao, ponovio sam i danas bez namjere da spekulišem o bilo čemu", rekao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska nema namjeru da uruši teritorijalni integitet BiH, ali da ima odlučnu namjeru da vrati suverenitet koji je Ustav i Dejtonski sporazum dao Republici Srpskoj.

"To ćemo i uraditi, ali to nije jednako ugoržavanju teritorijalnog integriteta BiH", poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da je austrijski ministar pomenuo nekoliko termina, među kojima stabilnost i jedinstvo.

"Vjerujem da BiH ima stabilnost u bezbjednosnom smislu i da će tako ostati, bez obzira što neko stalno najavljuje neku priču o ratu. Jedinstvo BiH nema i to su isprazni zahtjevi, jer BiH nikada nije bila jedinstvena", ocijenio je Dodik.

On je najavio da će u ponedjeljak, 18. oktobra, u svoj kabinet dovesti prijatelja, harmonikaša da, kako kaže, malo relaksira atmosferu.

"Ne vidim zašto su ljudi zabrinuti. Mi radimo u skladu sa Ustavom, sa nadležnostima koje imamo i imamo svoj politički stav da ono što smo prenijeli ranije nije dalo nikakve rezultate", ponovio je Dodik.

On je poručio da Srpska neće da bude u propalom konceptu Oružanih snaga BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, indirektnih poreza.

"Zato ćemo povući svoje saglasnosti i mislimo da se borimo za naše interese, ne ugrožavajući druge", potvrdio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska neće da plaća iluzije, kao što su Oružane snage.

"I dalje smatram da BiH treba da se demilitarizuje, jer 350 miliona maraka, koliko se plaća vojska, ode u bunar i nikome ne pomaže. Taj novac bolje iskoristiti za izgradnju bolnica u BiH", ocijenio je Dodik.

"Srpska će donijeti odluku o raspolaganju imovinom na svojoj teritoriji"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da će Republika Srpska donijeti odluku kojom će staviti van snage neustavni zakon koji je svojevremeno donio Pedi Ešdaun, a koji se tiče raspolaganja državnom imovinom u Srpskoj.

Dodik je poručio da je ta imovina vlasništvo Republike Srpske i da je Srpska jedina nadležna za imovinu na svojoj teritoriji.

On je naveo da će Republika Srpska "vrlo lako osloboditi kasarne" i da je jasno da će upravljati tim vojnim objektima i da će imati pravila postupanja.

"Isključićemo struju i vodu zbog neplaćenih računa i nikakvo oružje se neće upotrebljavati", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa ministrom za evropske i inostrane poslove Austrije Mihaelom Linhartom.

On je rekao da će pripadnicima Oružanih snaga - Bošnjacima i Hrvatima koji se nalaze na prostoru Republike Srpske, biti ponuđeno da nastave u novoj strukturi oružanih snaga Srpske.

"Ako neće neka pređu u Federaciju BiH. Mi nikoga nećemo izgoniti silom", poručio je Dodik.

On je istakao da Srpska ima pravo na Vojsku Republike Srpske, prema Aneksu 1B i Ustavu BiH.

"To što je neko nasiljem prije desetak - 15 godina privolio tadašnju generaciju političara da dođe do demilitarizacije koja se nije obezbijedila, a sada vidimo da je to (Oružane snage) jedna aždaja koja samo troši novac i ništa ne znači i niko nije ponosan na to, pa zato i treba da nestane", rekao je Dodik.

On je istakao da Republikka Srpska zna upravljati imovinom i procesima, te da nijednom Bošnjaku neće faliti dlaka s glave, kao ni danas u Banjaluci predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću.

Dodik je rekao da ga niko nije pozvao na sastanak sa Izetbegovićem i da, ukoliko smatra da treba da se sastanu, niko neće oklijevati da se taj sastanak održi.

On je naveo da je u ponedjeljak, 18. oktobra na sjednici Predsjedništva BiH u Sarajevu, te da Izetbegović doći da razgovaraju.

Dodik je ocijenio da sa Izetbegovićem nema nikakvog dogovora, te da se na sastancima samo žali.

"U suštini oni žele da zadrže ono što im je međunarodna zajednica obezbijedila nasiljem", rekao je Dodik.

Republika Srpska Dejton vraća izvornom obliku

Dodik je izjavio da je Dejtonski sporazum već raspakovan i da Republike Srpske svojim potezima nastoji da ga vrati u izvorne okvire.

Na novinarsko pitanje da prokomentariše izjavu lidera SDS-a Mirka Šarovića da je opasno raspakivanje Dejtona, Dodik je rekao da nema potrebe da to komentariše i da je "Šarović prodana duša koja jedino uživa kada dođe s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem" i drugima iz Obavještajno-bezbjednosne službe.

"Šarović nema povjerenja u policiju Republike Srpske, nego se vozi uz objeđenje direktora OBA Osmana Mehmedagića", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

On je dodao da je njegova pratnja policija Republike Srpske.

Dodik je najavio da će uskoro imati i sastanak sa predstavnicima parlamenta Hrvatske i da će zajedno sa predstavnicima koalicionih stranaka razgovarati o svim pitanjima u BiH.

Biće povučena saglasnost o Oružanim snagama

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je danas da će biti povučena saglasnost o Oružanim snagama BiH.

Dodik je nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa ministrom za evropske i inostrane poslove Austrije Mihaelom Linhartom rekao novinarima da će, prema urađenim anketama, 80 odsto Srba pripadnika Oružanih snaga BiH preći u neki oblik u Republici Srpskoj.

On je naveo da su pozvani i dobrodošli svi Bošnjaci i Hrvati, koji se nalaze na prostoru Republike Srpske ili žele da se angažuje u institucijama Republike Srpske.

Dodik je rekao da ne postoji ništa skriveno, te da se razgovara i sa Srbima u Agenciji za istrage i zaštitu BiH (Sipa).

"Ovaj iz Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) nije htio da dođe na razgovor, ali on je već prodana duša Osmici i njegovim naporima da od Republike Srpske napravi neku lošu destinaciju", rekao je Dodik.

On je dodao da će i OBA do kraja mjeseca biti zabranjen rad na prostoru Republike Srpske, te da će biti formirana nova obavještajna služba.

"Te sve nametnute odluke visokih predstavnika ćemo poukidati i idemo dalje. Ponašamo se ustavno i ništa ne radimo protiv Ustava. Sve što ne piše u Ustavu nećemo uzeti, a sve što piše da pripada BiH poštovaćemo", poručio je Dodik.

On smatra da je veoma važno da postoji precizan i jasan dijalog, te da povod za rat ne postoji.

"U Republici Srpskoj nema niko lud i poremećen, kako žele ovdje da prikažu, niti ima iko ko ne shvata da ovo jeste delikatan trenutak, ali da te naše odluke ne mogu da budu povod za koji tvrde da će biti sukoba", rekao je Dodik.

Na pitanje da li misli da će biti uhapšen, Dodik je rekao da ne misli.

"Ja ću ovdje dolaziti u svakim okolnostima. Ko bi to mene mogao da uhapsi pošto sam ja ovdje po vašem vokabularu dokazani Al Kapone. To pričate 10 godina, a sada kažete da sam poludio. Nikome ne želim da fali dlaka sa glave, ali želim da Republici Srpskoj vratim njena ustavna prava, na šta ona ima pravo", naglasio je Dodik.

Dodik je kao najveći uspjeh svoje političke generacije istakao činjenicu da Ustav BiH nije promijenjen.

"Izabran sam zato i to ne radim od juče, nego deset godina. Moj najveći politički uspjeh i moje generacije političara iz Republike Srpske jeste to što nismo promijenili Ustav BiH. U svim civilizovanim demokratskim zemljama ne možete zakonom mijenjati Ustav. Pošto Ustav nije promijenjen, mi tražimo da se vratimo na Ustav i ništa više", istakao je Dodik.

On je ponovio da niko neće spriječiti na entitetskoj liniji nijednog Bošnjaka da putuje, dolazi u Republiku Srpsku, da radi, te da niko neće nikoga da maltretira.

"Kap koja je prevršila čašu jeste priča o šumama. Ovdje likuju u Federaciji da šume pripadaju Federaciji, a u Republici Srpskoj mi smo kao nešto nelegalni u pogledu šuma, zato što to tri stranca i dva muslimana rade. Mi znamo već duže vremena da je međunarodna zajednica odustala od zajedničke države i da pravi ovdje muslimansku državu. U toj zemlji nećemo da živimo", poručio je Dodik.

On je napomenuo da Federacija ima svoje nadležnosti, Republika Srpska svoje, te da sve piše u Ustavu.

Dodik je ponovio da će donijeti odluku da se poništava nametnuti, bezustavni zakon Pedija Ešdauna o zabrani raspolaganja određenom državnom imovinom Republike Srpske.

"Mislimo da je Republika Srpska jedina nadležna za svoju imovinu. Mi ćemo ponuditi svim pripadnicima Oružanih snaga, Bošnjacima i Hrvatima koji se nalaze na prostoru Republike Srpske da nastave u novoj strukturi. Ako neće, neka pređu u Federaciju, nije to nikakav problem. Mi nikoga nećemo silom izgoniti, daćemo rok, ali mora da bude jasno da ćemo mi da upravljamo tim objektima, da će imati svoje pravilo postupanja, upotrebe, straže", rekao je Dodik.