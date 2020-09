Dodik: BiH dobija kandidatski status, utvrđena nova migrantska politika

BRISEL - Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik izjavio je u Briselu da je zadovoljan obećanjem zvaničnika Evropske unije da će BiH sljedeće godine najvjerovatnije dobiti kandidatski status.

Nakon sastanka članova Predsjedništva sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sasolijem, komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Oliverom Varheljem i potpredsjednikom Evropske komisije zaduženim za spoljne poslove Žozefom Boreljom Dodik je rekao da je ohrabren i prijedlogom novog pristupa rješavanju migrantske krize i ekonomskom podrškom za infrastrukturne projekte.

"Paket ekonomske podrške, koji se usaglašava i trebao bi vode biti usvojen sljedeći utorak, podrazumijeva izgradnju komunikacija, auto-puteva, željeznica, plinovoda između glavnih gradova zemalja zapadnog Balkana. Biće određeni i koridori, pa ćemo i mi uskoro početi da pripremamo dfokumentaciju za te projekte. Utvrđeno ih je 18 za cijeli Zapadni Balkan", naveo je Dodik.

On je dodao da je utvrđena i nova migrantska politika.

"To znači zadržavanje migranata na granicama i izbacivanje svih koji su se ovdje zatekli bez osnova", pojasnio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je napomenuo da je i "mini-Šengen", kojeg lično podržava, takođe bila tema današnjih razgovora.

"To je priprema regiona za ono što predstavlja implementaciju vrijednosti Šengena iz EU na prostor zapadnog Balkana. EU je jasno rekla da će podržati implemenetaciju tih vrijednosti u okviru zemalja zapadnog Balkana i da će 10. novembra na Samitu EU – zapadni Balkan `mini-Šengen` biti jedna od glavnih tema", rekao je Dodik.

On je ukazao da je veoma važno da BiH bude unutar "mini-Šengena", a ne na kraju tog procesa.

"Imali smo uspješne sastanke danas i ponovo dolazimo 9. oktobra da se sastanemo sa još nekim ljudima u EU. Imamo dinamiku, a svi sagovornici znaju da je BiH složena po svojoj srukturi, političkom sistemu i pozdravljeno je održavanje izbora u Mostaru", naveo je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je rekao da su predstavnici EU svjesni da postoje problemi koje treba rješavati, a koji su inicirani sporazumom o Mostaru u vezi sa izbornim procesima.

Dodik je rekao da je bilo pomena, ali da se nije dubinski razgovaralo o Izbornom zakonu i principu konstitutivnosti.

"Svi znaju da su to problemi koji čekaju BiH, ali se ukazuje na potrebu stvaranja dobre atmosfere da se ta pitanja rješavaju. Član Predsjedništva (Željko) Komšić je već javno iznio svoje stavove kako treba da izgleda BiH i mi imamo neke svoje stavove", napomenuo je Dodik.

On je dodao da zastupa stav da bez jasne konstitutivnosti u pogledu u kojem je Dejtonski sporazum predvidio, BiH ne bi mogla da izgradi neki novi politički sistem.

"Moram vas podsjetiti da je pokojni Alija Izetbegović tražio ocjenu i proširio konstitutivnost na čitavu BiH i natjerao nas u Republici Srpskoj da uvedemo Vijeće naroda, koje nije bilo predviđeno Dejtonskim sporazumom. Mislim da je to prosto put logike kojim treba da se kreće BiH", istakao je Dodik.

Kad je riječ o Izbornom zakonu, Dodik je ukazao da to nije samo pitanje vezano za konstitutivnost, već da ima mnogo pitanja u vezi sa ovim aktom koja treba da se riješe.

"Ja sam o tome govorio i rekao da je izbor Centralne izborne komisije sumnjiv i da to sigurno neće pojačati povjerenje u tom pogledu. Ono što nas trojica uspijevamo jeste da bez političkih nijansi saopštimo svoje stavove. Naprosto to je tako i mislim da je to odraz realnih snaga u BiH", rekao je Dodik.

On je ponovio da je danas imao dobar sastanak o pitanjima koja su bila važna za BiH kao što je proširenje, investicioni plan.

"Pitali smo i za 250 miliona evra ranije obećanih, traži se da se razgovara o nekim pitanjima vezanim za pravosuđe i implementacija nekih mjera koje treba da se urade, kako bismo dobili ta sredstva kao paket pomoći povodom pandemije", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je naveo da je od sagovornika iz EU danas mogao da čuje, kako je rekao, čak i okvirni rok za mogući kandidatski status BiH ako bi vlasti uradile neke stvari.

"To se do sada nije događalo i uvijek su nam govorili apstraktno, a sada su rekli iduća godina", dodao je on.