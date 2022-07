Dodik: BiH je loše mjesto za Srbe i Srpsku

​BRATUNAC - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas u Bratuncu da se na području srednjeg Podrinja i Birča u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu desio zločin nad Srbima ne samo u momentu izvršenja, nego i nakon toga, jer su srpske žrtve neadekvatno tretirane.

"Nijedan sud nije uzeo u obzir činjenicu, pa ni sama istorija da je ovdje stradalo više od 3.500 Srba, djece, žena", rekao je Dodik novinarima u Bratuncu, gdje je prisustvovao pomenu svim srpskim žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Dodik je istakao da je prostor Birča i srednjeg Podrinja jedno od stradalničkih mjesta i poručio da će Srpska pomagati porodicama stadalih i da će to pamtiti da bi u budućnosti mogla biti ono što hoće.

"Republika Srpska je savjest svih koji su stradali, a imali su ideju i želju da Srpska postoji i opstane, a mi koji danas vodimo Republiku imamo zavjet prema onima koji su stradali da ljubav za Srpsku mora biti još jača i snažnija", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je zahvalan NJegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju što je danas u Bratuncu na obilježavanju 30 godina od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Srpski član Predsjedništva BiH je ukazao da je Srpska danas, bez obzira na sve što je izgubila zbog nepravedne centralizacije u BiH, snažan faktor u političko-društvenom životu u BiH.

"Ne odustajemo od Dejtonskog sporazuma i onog što je njegovo slovo i činićemo sve da žrtve koje su pale za Republiku Srpsku ne budu uzaludne", poručio je Dodik.

On je ocijenio da je BiH loše mjesto za Srbe i Republiku Srpsku i da je to jasno.

"Mi smo ovdje zgurani, a to je učinio zapadni faktor koji nastoji da skrajni Republiku Srpsku i da godinama i decenijama skrnavi njena prava i pokušava da joj oduzme ono što joj pripada", dodao je Dodik.

On smatra da se u tome svemu koriste sva sredstva i da sudovi pokušavaju da napišu netačnu istoriju i da ostave u istoriografiji neke kvazičinjenice.

Dodik je dodao da su muslimani skoncetrisani samo na zločine koji su nad njima počinjeni i da je nemoguće da je toliki broj ljudi stradao za samo deset dana 1995. godine na ovom području.

"To nije tako bilo jer se zna da su tamo stradali i Bošnjaci tokom svih ratnih godina, a oni to koncentrišu na samo jednu sedmici i to jasno govori o prevari koja je vidljiva", rekao je Dodik.

On je ponovio da je sa druge strane na ovom prodručju od 1991. do 1995. godine stradalo više od 3.500 Srba i da to pravosuđe BiH i neke institucije smatraju kao normalno.

Saradnja Srpske i Mađarske odlična

Milorad Dodik rekao je da su saradnja i odnosi Republike Srpske i Mađarske odlični.

Dodik je istakao da to dokazuje jučerašnja posjeta ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijarta Banjaluci.

"Ti odnosi će se i dalje širiti i jačati, a Republika Srpska i Mađarska imaju zajedničke razvojne programe", rekao je Dodik novinarima u Bratuncu.

On je dodao da se Srpska i Mađarska razumiju politički i da će nastaviti tako i ubuduće.

Nakon sastanka Dodika i Sijarta juče je objavljeno da je Vlada Mađarske odobrila 35 miliona evra za podršku 1.400 privrednih subjekata u Republici Srpskoj, te da će još 35 miliona biti odobreno početkom naredne godine od ukupno 100 miliona koje je mađarski premijer Viktor Orban najavio prošle godine.