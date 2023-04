Dodik: BiH može samo po Ustavu ili mi izlazimo iz nje

ALEKSANDROVAC - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je ono što piše u 29. Izvještaju Vlade Srpske koji je upućen Savjetu bezbjednosti UN suština politike vlasti u Srpskoj, a to je vraćanje na Ustav BiH i eliminisanje svih dosadašnjih skrnavljenja Ustava i Dejtonskog sporazuma.

"Ponekad neki na naše tvrdnje, kada kažemo da je BiH nemoguća bez Dejtonskog sporazuma, iz toga prave razne teorije, priče, secesije", rekao je Dodik novinarima u Aleksandrovcu.

On je naglasio da Republika Srpska smatra da ukoliko ne može da funkcioniše Dejtonski sporazum, onda je BiH besmislena i ne treba da preživi.

Dodik je rekao da je politika Republike Srpske ključna, a to je vraćanje na Ustav BiH, eliminisanje svih dosadašnjih skrnavljenja Ustava i Dejtonskog sporazuma te da je to i suština obraćanja Srpske Savjetu bezbjednosti UN.

"Ako BiH nije dejtonska, onda neće biti nikakva. Oni mogu to da zovu secesijom, odvajanjem ali moraju da shvate ozbiljno Srpsku koja ne može da prihvati kršenje Dejtonskog sporazuma voljom nekih stranaca", naveo je Dodik.

On je napomenuo da Kristijana Šmita nije izabrao Savjet bezbjednosti, da se nije tamo obraćao, niti je dobio ikakvu verifikaciju, te da ponovo pokušava da nameće zakone, čak i u Republici Srpskoj.

Dodik je ponovio da Republika Srpska neće objavljivati u Službenom glasniku Šmitove zakone.

"Mi ćemo kasnije kroz zakonodavstvo Republike Srpske urediti tu oblast tako da je njegova besmislena priča i intervencija. Mislim da smo u nekom finišu ukupnog razvoja situacije oko BiH. I može se to sažeti u jedno - Ili slovo Ustava ili mi izlazimo iz BiH", istakao je Dodik.

U 29. Izvještaju Vlade Republike Srpske koji je upućen Savjetu bezbjednosti UN piše, između ostalog, da sve strane moraju poštovati i pridržavati se Dejtonskog sporazuma da bi BiH uspjela, te da Republika Srpska nema plan za otcjepljenje, niti je preduzela korake u tom pravcu, već samo nastoji da zaštiti vlastite nadležnosti zagarantovane Ustavom BiH, prenosi Srna.

Šteta koja je napravljena u Savjetu Evrope je definitivna

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se možda moglo i formalno izaći u susret zahtjevu ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića pa reći da BiH ne priznaje Kosovo i Metohiju, ali da je šteta koja je napravljena u vezi sa glasanjem u Savjetu Evrope definitivna i da, ako ičemu pomaže, to je da se realno posmatraju odnosi.

"Zašto bi Srbija podržala teritorijalni integritet BiH, ako BiH ne podržava teritorijalni integritet Srbije. U tom pogledu na neki način samo mislim da je ovo dovelo do raščišćavanja te situacije", izjavio je Dodik novinarima u Aleksandrovcu povodom Dačićeve izjave da BiH treba da se izjasni da li priznaje ili ne priznaje samoproglašeno Kosovo.

Dodik je naveo da sama činjenica da je minirano pravo Predsjedništva BiH da odlučuje o glasanju o prijemu samoproglašenog Kosova u Savjet Evrope govori o tome da je BiH već utvrdila svoj stav.

On je u tom pogledu ukazao na ignorisanje stava srpskog člana i predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović koji je jasan na bazi politika do sada, a to je da nije BiH priznala Kosovo i Metohiju, da ne treba ni da prizna nikakvu njegovu poziciju bilo gdje.

"Toga smo se dosljedno i držali i ponašali", naglasio je Dodik.

On je rekao da je spoljna politika BiH razbijena još ponašanjem muslimanskih, bošnjačkih kadrova u Predsjedništvu, Savjetu ministara i diplomatskoj mreži.

"Ne vjerujem da zahtjev Dačića može nešto da promijeni, ali bi bilo interesantno da se to stavi na dnevni red i mislim da je to i Željka Cvijanović stavila na dnevni red Predsjedništva. Znajući ovu aktuelnu situaciju mislim da se muslimani pod pritiskom EU i Amerikanaca ponašaju na taj način. Za nas Kosovo nije priznato", naveo je Dodik.

On je rekao da nijedna tema Kosova, pa čak ni ona iz Berlinskog procesa, gdje se tražilo da se priznaju lične karte kao legitimne, neće proći u BiH.

"Mi svoj odnos prema tome imamo i tu se ništa nije mijenjalo. Vidimo razne one koji pokušavaju da tu naprave neku vrstu priče od /predsjednika PDP-a Branislava/ Borenovića koji je član delegacije, koji optužuje srpske kadrove iz zajedničkih institucija, a on je član te delegacije, ako on misli da je to moć, što on ne utiče na članove delegacije da oni glasaju onako kako misli ili kao treba da glasaju", upitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ovdje treba biti racionalan i realan.

"Negdje ima istine u činjenici da BiH, odnosno muslimani u BiH igraju lažne političke igre u smislu dobrosusjedske saradnje, poštovanja teritorijalnog integriteta, a svi u BiH znaju i ja i ostali da /član Predsjedništva Bih Željko/ Komšić, kao i /bivši član Predsjedništva Šefik/ DŽaferović dok sam ja još bio u Predsjedništvu, kada bi imali minimalnu priliku da priznaju Kosovo, oni bi to uradili", naglasio je Dodik.

On je dodao da tako i ova nova generacija njihovih političara i da se tu ništa neće mijenjati.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da BiH treba da se izjasni da li priznaje ili ne priznaje samoproglašeno Kosovo i upitao zašto Republika Srpska ne bi imala pravo da postane posebna država, ako Kosovo, koje je dio Srbije, ima to pravo.