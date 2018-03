Dodik: BiH nametnuta Srbima, na referendumu većina u RS bi bila za pripajanje Srbiji

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi se većina Srba u Srpskoj danas, kada bi imali priliku, izjasnila na referendumu da se Srpska pripoji Srbiji.

Dodik je potvrdio da bi volio da se nekada raspiše takav referendum, da to ne krije i da o tome godinama govori.

"Ne krijem to, mislim da je to prirodno i da će na kraju ta politička priroda i pobijediti. To se ne može zaustaviti, to je i do sada zaustavljano, do sada je to bila tabu tema", rekao je predsjednik Srpske za TV "Pink".

BiH nametnuta Srbima

Dodik je ponovio da je BiH nametnuta Srbima kao moranje od međunarodnog faktora koji želi da kaže da je BiH država, a Republika Srpska nije, dok u Dejtonu i Ustavu piše da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda koji su izvorište svog suvereniteta i odluka na zajedničkom nivou.

"Mi polazimo od toga da Republika Srpska, sa stanovišta definicije države, ima sve elemente - teritoriju, narod i vlast. I jedino ona to ima u BiH, u kojoj danas ništa ne funkcioniše, osim Srpske. Zajednički nivo je izgubljen jer nema konsenzusa. Stranci nas 25 godina maltretiraju i manipulišu sa navodnim kompromisom u BiH, to je taj problem koji neće dozvoliti BiH da preživi", istakao je Dodik.

On je naglasio da je činjenica da je srpski narod bio spreman da preživi 20 godina torturu međunarodne zajednice i nije se odrekao Srpske, koju voli i u njoj se osjeća svoj na svome.

Predsjednik Dodik je rekao da je BiH "sklepana na nemogućim principima" i da, kada bi ostala sama, "ne bi sastavila 24 sata".

On je istakao da Srbi više ne smiju da uđu u zabludu o multietničkim zajednicama, te podsjetio da su Srbi dali svoju državu Srbiju, "uvalili se u Jugoslaviju jednu, pa drugu", i da je to bio opšti promašaj srpske nacionalne politike i srpske nacionalne ideje.

"I šta smo dobili na kraju tog vijeka u kome smo formirali Jugoslaviju, ništa, dobili smo stradanje, rasparčavanje, satanizaciju, izolaciju. Zar Srbi sada treba ponovo da budu u zabludi i da prihvate BiH na istim principima na kojima Jugoslavija nije mogla da uspije. Ko očekuje da smo toliko glupi politički?!", rekao je Dodik.

Komentarišući često etiketiranje Srba kao genocidnog naroda, Dodik je podsjetio da su muslimani u BiH, još prije početka proteklog rata, počeli sa propagandom o tome da su Srbi genocidan narod.

Rješenje za budućnost-međusobno izvinjenje

Govoreći o ratnim zločinima, Dodik je rekao da misli da je jedino rješenje za budućnost da se svi istovremeno izvine jedni drugima.

"Insistiranje da se samo Srbi izvinjavaju, značilo bi predodređivanje krivice. Stradali su Srbi, stradali i drugi u proteklom ratu, ali isto tako ostao je neraščišćen ogroman problem među nama, a to je Drugi svjetski rat, masovno ubijanje Srba", rekao je Dodik.

On je podsjetio na stradanje Srba u Prebilovcima, ali i o malo poznatom stradanju 6.000 Srba u mjestu Stari Brod, nizvodno od Višegrada, gdje ih je u zbijeg od Sarajeva, preko Romanije niz Drinu natjerao Jure Francetić, a pobile ustaše u roku od dva dana.

Dodik je naglasio da na zapadu vlada opšta antiruska histerija, dok Republika Srpska odlično sarađuje sa Rusijom, da se on godišnje bar jednom vidi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da je za njega čast da sa jednim od vodećih ljudi svijeta porazgovara o problemima.

Predsjednik Republike Srpske poručio je da Srbi moraju da se vrate sebi i okupe se, te istakao da je najvažnije što se Srbija kroz Aleksandra Vučića vratila konceptu Srbije kao nacionalne države Srba i drugih građana koji u njoj žive.

"Mislim da je Srbija uspjela u posljednje tri godine ili pet da vrati Kosovo na međunarodni plan, da se o tome razgovara, dok se prije toga o tome ćutalo kao o gotovoj stvari", naveo je Dodik.

Amerika nije moćna kao prije

On je rekao da Amerika više nije moćna kao prije, ali da je ne treba zanemariti, te ukazao na postojanje dvojnih standarda.

"O vojsci Kosova ne postoji nijedan zvanični dokument, nigdje to nije pomenuto osim u nastojanjima Albanaca da to naprave, međutim dobili su podršku Amerike. S druge strane, Republika Srpska ima pravo na vojsku i u Ustavu, i u Dejtonskom sporazumu, ali to ne može da funkcioniše. Dokle će ovdje da budu različiti principi?!", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da Srpska ima pravo na vojsku više od bilo koga u regionu.

"Ako je ovo princip, onda ćemo mi tražiti da se ukine sporazum o Oružanim snagama BiH i tražićemo da se formira vojska Republike Srpske, jer mi više imamo pravo na to nego bilo ko u regionu", dodao je Dodik.