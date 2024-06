Dodik: "BiH ne može biti jaka ako nema podršku Srba"

BANJALUKA – Deklaracija koja je usvojena na Svesrpskom saboru poruka je da Srbi kao narod imaju pravo da žive kao svoji na svome, da su Republika Srpska i Srbija jedna porodica, i neprimjereno je da neko prijeti Republici Srpskoj novim progonima i podjelama, jer to neće proći, poručili su na zajedničkoj pres konferenciji Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Milica Đurđević Stamenkovski, ministrica za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije.

Na sastanku dvoje zvaničnika, dogovorena je dalja saradnja Srpske i Srbije, sa posebnim naglaskom na demografska pitanja.

"Srbi su suočeni sa demografskim problemima, mi želimo da vidimo kako reagovati na svijest ljudi, da ostanu i da žive na ovim prostorima", kazao je Dodik, zahvalivši se Srbiji za podršci koju pruža Srpskoj.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je sa Selmom Čabrić, ministricom porodice, omladine i sporta Republike Srpske potpisala memorandum koji se odnosi na finansijsku pomoć za tri projekta, koji se tiču demografske obnove, populacione politike i porodičnih vrijednosti, te da je za to izdvojeno 10 miliona dinara /oko 85.500 evra iz budžeta ovog ministarstva.

"Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS će raspisati javni konkurs, obavestiti nas o prijavljenim projektima, osnovaće komisiju, i na njima je da utvrde koje će opštine dobiti za ova sredstva za realizaciju projekata. U narednoj budžetskoj godini izdvojićemo još značajnija sredstva. Želimo da pokažemo da su Srbija i Srpska jedna porodica", poručila je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da su Srbi jedan narod, koji ima pravo da bude svoj na svome, a da je potpisana Deklaracija sa Svesrpskog sabora, najbolji dokaz očuvanja identiteta.

"Pojedinci najavljuju da bi podelili Republiku Srpsku, ali ona nije ničija sluškinja, ne može niko da je potčini. Neprimereno je da neko Srbima u Republici Srpskoj preti progonom po uzoru na onu tragediju koju su preživeli krajiški Srbi. Pojedinci koji ne žele suživot i poštovanje Dejtona, žele da je podele na dva kantona, severni i istočni", dodala je ona.

U vezi sa Deklaracijom Svesrpskog sabora postavljeno je i pitanje predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, a ono se odnosilo na tvrdnje opozicije da je ukinut 9. januar kao Dan Republike Srpske. Dodik odgovara da to nije i neće biti ukinuto.

"U Deklaraciji jasno piše da će se ovaj datum proslavljati kao Dan nastanka Republike Srpske. Ako neko želi da ukine taj datum, onda mora da ode u Narodnu skupštinu RS i da tamo izmjeni Zakon o Danu Republike i Zakon o praznicima, a to nigdje ne piše. To me sve zasmijava. Niko nije tražio da on bude ukinut, niti namjeru da to učini, već da će se 15. februar dodati kao Dan državnosti Republike Srpske", poručio je Dodik.

Osvrćući se na rad OHR u BiH, predsjednik Srpske je kazao da je Kancelarija visokog predstavnika godinama remetilački faktor u BiH, da u njoj sjedi neizrabrani predstavnk, koji je nametanjem zakona, poput Izbornog, vratio i bacio BIH deceniju unazad.

"BiH je danas fluidna, neželjena, postoji kao neka manifestacija, nema konsenzusa o mnogim pitanjima, nema budžeta za ovu godinu, ne funkcioniše Dom naroda jer ga blokiraju Muslimani, koji istovremeno podržavaju lažnog Šmita", naveo je Dodik, te dodao:

"BiH ne može biti jaka ako nema podršku Srba, ne može se Bosna i Hercegovina nametnuti Srbima, BiH koja je predviđena Dejtonom je davno srušena, ona je oskrnavljena na mnogim pitanjima, upravo ponašanjem lažno imenovanim visokim predstavnicima, stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH. Smatramo da OHR treba formalno ukinuti, da on više pravi problema nego što je koristan. Helezova priča o podjeli, nije slučajna, to je priča čitave jedne grupacije u Sarajevu. Jedino je prirodno da mi budemo sa Srbijom, a neprirodno je održati BiH na ovaj način".

Upitan da prokomentariše izjavu Denisa Bećirovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, da rukovodstvo Srpske sa Rusijom radi na podrivanju Dejtonskog sporazuma, Dodik je ponovio da Republika Srpska nije remetilački faktor, te da su Bećirovićeve izjave njegovi lični stavovi koji dolaze uz podršku stranaca.

"On može da iznosi stavove koji su usaglašeni na nivou predsjedništva BIH. Na taj način oni najbolje ruše BiH i ja želim da ih podržim u tome, šta god oni rekli, uradili. Oni najbolje ruše BiH od svih. Svaki put kad sam se sreo sa Putinom, on je tražio podšku Dejtonskom sporazumu i teritorijalnom integritetu. On sada pokušava da ide kao podršku ozlojeđenih stranaca koji se dižu na sam pomen Rusije. Sve ovo što oni govore, to je upereno isključivo protiv Republike Srpske. Kad budu donosili odluke moraće se suočiti sa činjenicom da tamo sjedi srpski član Predsjedništva BiH i da je Narodna skupština RS krajnje mjesto odluke za spoljna pitanja u BiH, kada srpski član podigne veto, onda to ide u NS RS i odlučuje se o podršci veto. To je najbolji znak da je BIH nedovršena i nikakva zemlja. Mi ćemo njima predložiti sporazum o mirnom razdruživanju", zaključio je Dodik.

