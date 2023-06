Dodik: BiH neće održati nametnuta rješenja, Srpska se ne može zaobići

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervjuu Srni da Srpska neće dozvoliti da joj iz drugog entiteta koče razvoj u smislu da joj blokiraju razvojne projekte, a da ona prihvata da se Federacija BiH razvija.

Dodik je naveo da Srpska nikome ne želi da blokira projekte, ali da je stav političkog Sarajeva tjera na to, te da tu nije riječ o osvetoljubivosti, već pravičnosti.

"Mnogo puta ste nas prevarili, lagali ste kada ste govorili deblokiraćemo, radićemo, pa je nešto krenulo oko `Istočne gasne konekcije`. Riječ je o jednom običnom prolazu cijevi ispod rijeke Drine dužine oko 120 metara. Oni su napravili vasionski problem od toga koji traje deset godina i sad je pušteno na Savjetu ministra, zbog našeg pritiska i jasnih stavova da zbog blokade nećemo raditi ni na čemu drugom. Zbog procedure to dalje ide na Predsjedništvo BiH, pa u parlament BiH gdje će se opet naći neki njihovi pametnjakovići", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je rad Savjeta ministara ostao isti, bez koordinisane spoljne politike i sa pokušajima da se Srpskoj nametnu mnoge stvari, a jedna od njih je priča o imovini.

"Rekli smo im, što se tiče evropskih politika, svih 14 prioriteta da stavimo na sto i o njima ćemo razgovarati zajedno i u isto vrijeme, a ne da oni nama biraju šta njima odgovara. Kada kažemo dajte na dnevni red Ustavni sud ili OHR, onda to neće i kažu to ćemo kasnije. Kad kasnije? Za 20 godina. A u međuvremenu ćete priključiti sve ove zakone i međunarodno pravo i nama nakon 20 godina reći sad smo vas potpuno sredili, uništili Republiku Srpsku i sada može ići visoki predstavnik", rekao je Dodik.

Govoreći o regionalnim pitanjima, Dodik je ponovio stav da Republika Srpska ima pozitivan odnos prema inicijativi "Otvoreni Balkan".

Ustavni sud radi prema nalogu stranaca, imovina završeno pitanje

On je ocijenio da je apsurdno da o neizvršavanju odluka Ustavnog suda pričaju oni koji krše ili odluke ili Ustav, te da predsjednik Ustavnog suda BiH Valerija Galić ima potrebu da priča da je profesionalna zato što zna da nije, da je podanik.

"Kakva profesionalnost, gospođo? Vi ste uzurpatori, podanici ste strancima, kršite ono što piše u Ustavu i govorite o profesionalnosti, namećete ustavni poredak koji je van Ustava, pa to nijedan Ustavni sud na svijetu ne radi. Sastajete se sa ambasadorima i namećete rješenja koja ovdje ne odgovaraju i pričate kako ste profesionalni", rekao je Dodik.

On je konstatovao da su neki raniji ljudi iz Srpske prihvatili odredbu koja se odnosi na obaveznost sprovodivosti odluka Ustavnog suda, a prvi to krši upravo Ustavni sud.

Dodik je rekao da šef Delegacije EU u BiH Johan Satler licemjerno priča o stvarima koje njemu odgovaraju, a ne uzima u obzir odluku Ustavnog suda iz 2005. ili 2006. godine koja kaže da je visoki predstavnik samo onaj kojeg je potvrdio Savjet bezbjednosti UN, što nije slučaj sa Kristijanom Šmitom.

"Da li stvarno mislite da smo ljudi koji ne znaju sastaviti dva i dva? To je nevjerovatno, to je udar na elementarnu logiku", poručio je Dodik.

On je dodao da je Ustavni sud u jednoj od svojih odluka slagao da visokog predstavnika bira Savjet za sprovođenje mira, jer Aneks deset Dejtonskog sporazuma kaže da strane potpisnice biraju visokog predstavnika koji se potvrđuje rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN.

Dodik je podsjetio da je još prije više od 20 godina pitanje imovine bilo tema, te da postoji odluka visokog predstavnika kojom se potvrđuje da su entiteti vlasnici imovine na svojoj teritoriji i da su nosioci privatizacije, te poručio da BiH ne mogu održati nametnuta rješenja.

"Kada je bila privatizacija imovine imali su ideju da naprave komisiju na nivou BiH koja bi privatizovala imovinu, ali nismo htjeli da učestvujemo u tim procesima... Onda se nađu ovi smutljivci, kao /ambasador SAD u BiH Majkl/ Marfi, koji u kancelariji Ambasade SAD organizuje neke stručnjake koji trebaju da potvrde ono što je govorio o imovini prije nekoliko mjeseci, a rekao je da imovina pripada BiH", istakao je Dodik.

Govoreći o nivou BiH, Dodik je rekao da je pri formiranju vlasti cilj bio da u njoj ne učestvuje SDA koja je inkorporirana sa Islamskom zajednicom, koja je sada i najveći branilac SDA.

"Politički programi koji su saopštavani iz SDA jesu programi Islamske zajednice i to smo mogli čuti u Kozarcu i mnogim mjestima koje zaboravljamo veoma brzo, kao i uzurpacije struktura bezbjednosti, pravosuđa i mnogo čega drugog od muslimana", rekao je Dodik.

On ne vjeruje da u Srpskoj postoji stranka koja bi prihvatila SDA i da vrati sistem upravljanja Obavještajno-bezbjednosnom agencijom, poput prethodne strukture u kojoj će se naći par Srba koji će prihvatiti da se intelektualcima iz Srbije zabrani ulazak u Republiku Srpsku.

"To je politika SDA - odvoji što više od Srbije, kriminalizuj Dodika...", rekao je Dodik.

On je naglasio da sada iz Srpske imaju malo više tolerancije prema novim partnerima, ali da ne prihvataju mnoge politike.

"Imate stranku Elmedina Konakovića Narod i pravda koja iznosi iste stavove kao SDA, ništa nije različito u stavovima, ali u praksi je mnogo različito", rekao je Dodik i napomenuo da Srpsku sada ne mogu zaobići kao ranije.

Srpska prati stanje na Kosovu i Metohiji, prisutna serija prevara zapada

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je zabrinut zbog situacije na Kosovu i Metohiji jer je prisutna serija prevara Zapada koji je već Kosovo priznao.

"Ovdje nije u pitanju to da disciplinuje /premijera samoproglašenog Kosova Aljbina/ Kurtija i ostale, nego da Srbiju ponizi do mjere da ništa više tamo ne može da učini, a na kraju da kaže da priznaje Kosovo kao nezavisnu državu da bi mogla da postane članica UN, to je kraj", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

Dodik je dodao da na Kosovu imate ljude koji žele da imaju slobodu i ne bi raskinuli veze sa Srbijom i srpskim narodom, te ako ta granica mora da postoji, onda ne može da bude prepreka, kao što muslimani u Sarajevu hoće da Drina bude Berlinski zid, a ne može da bude.

"Srbi su uhapšeni, maltretirani, tučeni, ne uvažavaju se. Zapad kaže da su legitimni izbori, a izašao samo tri odsto ljudi", naglasio je Dodik.

Dodik je podsjetio da Kurtijeve gradonačelnike i žandarmeriju, kada uđu u zgrade, čuvaju međunarodne snage koje se postavljaju između, braneći ih od Srba koji žive na Kosovu i Metohiji i žele da ostvaruju svoja prava.

Prema njegovim riječima, to sve govori o licemjerju Zapada i da, bez obzira na cijenu koju srpski narod plaća, ne smije tome da poklekne.

"Kosovo odvajaju od situacije u Republici Srpskoj. Govore da je Republika Srpska drugi problem, a oni su tamo drugi, samo zato što su oni tamo proglasili državu, a naše je pitanje `zašto može Kosovo, a mi ne možemo, koji su to međunarodni aršini, kriteriji`. Zašto?", poručio je predsjednik Srpske.

Dodik je rekao da je u svijetu više šiptara po mafijaškim organizacijama i da ih organizovano progone iz Britanije, nego što je to Srba, ali je Amerika odlučila da je Kosovo nezavisna država i pravi farsu od posrednika, kao što je izaslanik SAD za Balkan Gabrijel Eskobar, koji dolazi tamo da Srbe još više ponizi.

"Kad Srbi malo sa svojom odlukom zaprijete, onda oni se kao nešto osvrću i galame na Kurtija koji opet nastavlja dalje, jer on i Kosovo su njihov produkt i oni tamo imaju svoju vojnu bazu, a nema je Rusija i onda pričaju o malignom ruskom uticaju", rekao je Dodik.

I Ukrajina će imati posljedice od osiromašenog uranijuma

Dodik je rekao da je saopšteno da Amerika šalje municiju sa osiromašenim uranijumom u Ukrajinu, što je ista municija koja se bacala Republici Srpskoj.

"NATO je bacao osiromašeni uranijum na prostore koji su nekada bili pod kontrolom Republike Srpske i ti su prostori gađani i sad su na prostoru Federacije BiH koja ima problema sa tim, a nijednom nisu progovorili negativno protiv toga. Njihova djeca isto obolijevaju", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da se svijet sada navikava da će Amerikanci municiju sa osiromašenim uranijumom dati Ukrajini koja će, takođe, imati posljedice od toga.