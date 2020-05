Dodik: BiH nesposobna da riješi osnovna pitanja

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni, nakon današnjeg sastanka ad hok Političke grupe za proces realizacije prioriteta BiH na putu ka EU, da problemi unutar BiH ostaju vidljivi i istakao da je BiH ranjiva, a ponegdje i nesposobna da riješi osnovna pitanja.

Komentarišući činjenicu da sastanku u Predsjedništvu BiH na kojem je razgovarano o putu BiH ka EU i obavezama koje BiH treba da ispuni nisu prisustvovali legitimni predstavnici hrvatskog naroda, Dodik je rekao da je to veoma loša poruka i da evropski put BiH nije moguć na taj način.

"Jasno su rekli da to neće da učine zato što je /Željko/ Komšić na ovaj način izabran već treći put za člana Predsjedništva BiH bez hrvatskih glasova i da to nije stvar legitimiteta koji je potreban. U tom pogledu oni /Hrvati/ ne žele da daju nikakav dodatni legitimitet svojim prisustvom", naveo je Dodik nakon sastanka.

On je istakao da je poznato da su HDZ BiH i lider te stranke Dragan Čović pristalice evropskog puta i da to nije sporno.

"To govori o odnosima u BiH. Oni su u svom pismu jasno naveli da je problem sa Komšićem prvi problem, a drugo je želja, prije svega SDA, da podrži reformu u oblasti izbornog zakonodavstva i da postoje njihova nastojanja da u nezavidnom položaju održe hrvatsku političku garnituru", rekao je Dodik.

On je naglasio da su i za njega stavovi zvaničnika HDZ-a BiH prihvatljivi, ali da je delegacija iz Republike Srpske odlučila da učestvuje u razgovorima jer nisu htjeli da odbiju mogućnost da na samitu u Zagrebu normalno pomognu pitanja u vezi sa evropskim putem BiH.

Odgovarajući na pitanje da li će Republika Srpska i BiH u cjelini postati talac ovako neriješenih odnosa u Federaciji BiH /FBiH/, Dodik je rekao da je Srpska već talac takvih odnosa u FBiH.

"Kada uzmete samo sredstva MMF-a koja stoje dvije-tri sedmice na računima, gdje je jasno koliko od 330 miliona evra pripada Republici Srpskoj, 37,5 odsto, dovoljno govori o tome da smo mi taoci i da taj novac bespotrebno stoji tamo, da od tog novca nemamo nikakve koristi", konstatovao je Dodik.

On je naglasio da je dobro poznato da zbog Republike Srpske ne stoji ništa.

"Ako se tome doda činjenica da nekoliko desetina miliona maraka mi godišnje imamo zastoj kod indirektnih poreza, onda se vidi da je Republika Srpska ovdje u strašnom gubitku i ne znam zašto to ne žele da vide u FBiH. Ovi iz međunarodne zajednice, kada je god riječ o interesu Republike Srpske, oni se ignorantski odnose i to je nama jasno, s tim živimo. I to ima svoj rok trajanja u smislu trpeljivosti i samo ih pozivam da ne testiraju naše strpljenje u tom pogledu", poručio je Dodik.

Na pitanje koji je ključ za napredak, Dodik je rekao da nije nađen svih ovih godina i decenija.

"Ne vjerujem da ga i ja sad imam", rekao je Dodik.

Predstavnici HDZ-a BiH nisu prisustvovali sastanku ad hok Političke grupe za proces realizacije prioriteta BiH na putu ka EU.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović o tome je pismom obavijestio predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika DŽaferovića i kao razlog naveo zanemarivanja načela konstitutivnosti i demokratskog predstavljanja.