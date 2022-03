Dodik: BiH nije Osmica, nego su i Srbi i Hrvati i muslimani

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) privatizovana i da će tražiti od predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije da uputi pismo u kome će navesti da se storniraju nalozi o zabrani ulaska u BiH profesorima, advokatima i drugima koji su na spisku direktora te agencije Osmana Mehmedagića.

"Muslimani četiri godine ne žele da promijene srpski kadar u OBA, nego drže kadar PDP-a i Mladena Ivanića koje je on doveo. Oni su sve prepustili Osmanu Mehmedagiću Osmici da on radi u uslovima kada mu je sporna diploma, kada se protiv njega sprovode postupci i kada je privodio predsjednika Suda BiH da ga instruiše kakve će odluke donositi i koje će sudsko vijeće dovesti", rekao je Dodik.

Osvrćući se na najnovije zabrane ulaska pojedinim značajnim istoričarima, advokatima i drugim ljudima iz Srbije u BiH, Dodik je rekao novinarima da je riječ o privatizaciji funkcija i da je jasno zbog čega se to čini.

On je istakao da to ide protiv i tog čovjeka i takve prakse.

"Osmica sada samostalno odlučuje o tome jer nama kažu da je samostalno. Sada će se pokrenuti to pitanje kroz institucije. Ako se to radi, onda to mora biti odluka BiH. BiH nije Osmica, nego su BiH i Srbi i Hrvati i muslimani. Ako nema toga, onda to nije odluka", naglasio je Dodik.

Dodik je najavio da će razgovarati sa Tegeltijom kao predsjedavajućim Savjeta ministara koji ima određene nadležnosti.

"One nisu definitivne i isključujuće, ali ako svi pokušavaju da rade tako kako rade, onda bi možda najbolje bilo da kao predsjedavajući Savjeta ministara napiše pismo u kome će navesti da se storniraju svi ti nalozi i da je ljudima slobodan ulazak u BiH", naglasio je Dodik.

On je dodao da će neki, uglavnom Bošnjaci poštovati Mehmedagića, a Srbi Tegeltiju.

"Kada se neko najavi da dolazi iz Srbije mi ćemo pokušati da to bude kroz smjenu kada rade Srbi i tako ćemo to rješavati. Ali ako je to intencija, odlično su uspjeli. Mi to nismo htjeli. Ako hoće imaće igru", poručio je Dodik.

Advokatu Goranu Petronijeviću 25. marta na prelazu Karakaj nije dozvoljen ulazak u BiH, jer, kako je navedeno u rješenju, "predstavlja prijetnju bezbjednosti, javnom poretku, javnom redu i miru i javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH".

Prethodno je sa prelaza Rača vraćen je bivši komandant Žandarmerije Srbije general Bratislav Dikić "zbog evidencije u registru o strancima, koji popunjava i vodi Služba za poslove sa strancima".

Granična policija BiH je 12. marta zabranila ulazak u BiH profesoru istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Milošu Koviću, uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH".

Generalni direktor OBA Osman Mehmedagić tada je tvrdio da je zabrana ulaska Koviću "donesena u skladu sa zakonom", ali i da je ovaj slučaj samo, kako je rekao, "jedan od hiljade".

Takođe, Dodik izjavio je da je za finansijske probleme BHRT-a kriv menadžmet te medijske kuće koji nije plaćao porez, te da Republika Srpska neće ništa učiniti po tom pitanju.