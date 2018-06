Dodik: BiH nije suverena zemlja, u njoj vladaju stranci

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da BiH nije suverena zemlja, da u njoj vladaju stranci i da nema svoju politiku, te upozorio da podanička politika koja se vodi u Sarajevu "uništava sve".

On je istakao da je ponižavajuće za BiH što u nju sa strane dolaze trećerazredni političari i donose rješenja koja se tiču naroda koji živi u BiH, dodavši da su "svi ovdje sluđeni" od međunarodne zajednice.

"Ako ne bude jedinstva da se međunarodni faktor stavi na mjesto na kojem jeste u drugim zemljama i da se mane upravljanja, mi ne možemo ništa napraviti", naveo je Dodik za portal "Vijesti".

On je dodao da se u BiH "na vrh stavljaju" uticaji nekih ambasadora, kao i predstavnika EU, iako u okviru same EU postoje ozbiljni problemi.

"Velike firme dolaze sa strane, kupuju ovdje preduzeća, gase njihovu proizvodnju i ubacuju svoju robu", rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske je u tom pogledu upozorio da je "sarajevska čaršija" svojom podaničkom politikom "spremna da uništi sve i da uništava sve".

"Ona je podanička u ime cijelog naroda. Ako se BiH ne izvuče iz međunarodnog upravljanja - ovo nikuda ne vodi", upozorava Dodik, prenijela "Srna".

Dodik, koji je na predstojećim izborima kandidat vladajuće koalicije u Srpskoj za srpskog člana Predsjedništva BiH, rekao je da će sa te pozicije poštivati ustavni poredak u BiH, ali prioritetno štititi interese i poziciju Republike Srpske, te da neće dozvoliti da ona bude ponižavana i satanizovana.

"Meni je primarna Republika i idem da ojačam njenu poziciju", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da najveći problem odnosa u BiH jeste upravo neprimjereno učešće stranaca u prošlim vremenima u devastaciji ustavnog poretka.

"Vidimo mnoge zastoje na mnogim mjestima, i između konstitutivnih naroda i između entiteta, dok se zajednički nivo pokazao kao potpuno neefikasan", rekao je Dodik.

Dodik je uvjeren da zajedničkim nivoom vlasti u BiH nisu zadovoljni ni Srbi, ni Bošnjaci, ni Hrvati.

"Trebalo bi da taj zajednički nivo bude od koristi svima. Kao član Predsjedništva radio bih upravo to - da niko nikom ne smeta i da promovišemo drugu atmosferu, koja podrazumijeva potrebu pokretanja, a ne zaustavljanja", istakao je Dodik.

On je naveo da Predsjedništvo BiH nije važno sa stanovišta moći i odlučivanja, ali jeste sa stanovišta koordinacije, što ono nikada nije činilo između dva entiteta.

"Ranije se pokušalo da Predsjedništvo bude izolovano kao nezavisan organ koji navodno nešto odlučuje, a Savjet ministara napravi vladom, a ne pomoćni organ Predsjedništva", podsjetio je Dodik.

On je upitao zar za funkcionalni rad u BiH ne bi bilo bolje da u rad Predsjedištva na važnim unutrašim pitanjima budu uključena i dva predsjednika entiteta.

"Šta se može potpisati na međunarodnom planu ako nema podrške entiteta? Na kraju se sve vrati na ovaj nivo, i ako tu nema saglasnosti - onda imamo problem", naglasio je Dodik.

On je ocijenio da aktuelni član Predsjedništva iz Republike Srpske Mladen Ivanić nije učinio ništa posebno za Srpsku, već je "otaljavao posao", i činio da Srpska ne bude onoliko prisutna i jaka koliko je bila u ranijem periodu.

"Dok je član Predsjedništva BiH bio iz SNSD-a, Republika Srpska bila je pitana i nezaobilazna, a sada nije pitana. Ivanić ima pravo na samozadovoljstvo, ali on nije vrijedan i angažovan i spreman je da popusti", rekao je Dodik i dodao da želi da Srpska bude pitana i da značajno povuče ekonomski razvoj.

Dodik je dodao da je, prema određenim istraživanjima, u njegovu korist povećana razlika između njega i Ivanića kada je riječ o podršci birača.

"Na nekim područjima ima podršku, kao što je u Bijeljini, ali u svim drugim mjestima gubi - od Banjaluke, pa do Trebinja. Oni tvrde da ankete nisu važne, a da su u njihovu korist - ne bi mogli živjeti od njihove galame", kaže Dodik.

Govoreći o odnosu prema druga dva konstitutivna naroda u BiH i njihovim političkim predstavnicima, Dodik je naglasio da nema namjeru da čini bilo šta loše Bošnjacima i Hrvatima, ali da će da brani interese srpskog naroda i Srpske, po čemu se neće razlikovati od Bošnjaka i Hrvata koji će isto to činiti - braniti svoje interese.

"Sve drugo je spekulacija", poručio je Dodik, ponovivši da se glavni politički problem nalazi na nivou Federacije BiH i zajedničkih organa BiH.

Uskoro izmjene seta zakona radi povećanja plata

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Bratuncu da će za nekoliko dana u parlamentu Srpske biti donesene izmjene desetak zakona, kako bi bili stvoreni uslovi za povećanje plata radnicima i u javnom i u realnom sektoru.

"Želimo sa poslodavcima da napravimo sporazum da se država odrekne jednog dijela doprinosa i naknada koje plaćaju poslodavci, ali moramo biti sigurni da će se to vratiti radnicima, a ne da to uzmu sebi", rekao je Dodik.

On je naveo da se vode razgovori sa poslovnom zajednicom o tome i da su i oni zainteresovani.

"Vidjećete da ćemo za desetak-petnaest dana u parlamentu izmijeniti zakone i stvoriti uslove da se niže plate povećaju, a da visoke ostanu na istom nivou", rekao je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da će biti stvoreni i uslovi za još jedno povećanje penzija da kraja godine.

Dodik je podsjetio da su početkom ove godine bespovratna sredstva za poljoprivredu povećana sa 60 na 71 milion KM i da su sva udruženja koja predstavljaju poljoprivrednike bila zadovoljna sa onim što su dogovorili sa Vladom, te da se danas redovno izvršavaju te obaveze.

"Sjećate se da je prije nego što sam ja došao, ali ne samo zahvaljujući meni naravno, glavna vijest na Dnevniku bila hoće li biti ili neće penzija. Sada se i penzije i plate redovno isplaćuju, kao i sve naknade. Povećavaju se plate, penzije, ulažemo u rekonstrukciju puteva, pravimo škole...", istakao je Dodik.

On je podsjetio da se vlast Srpske prije nekoliko godina opredijelila da rekonstruiše postojeće bolnice i izgradi nove tamo gdje je potrebno, imajući u vidu potrebu za kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

"U zvorničku bolnicu sada ide rekonstrukcija od 2,5 miliona KM, a ranije je isto ulagano, u Bijeljini je već izgrađena, u Istočnom Sarajevu se završava bolnica", podsjetio je Dodik.

On je zaključio da je Republika Srpska danas stabilna i da je ponosan što 12 godina od kako je predsjednik Vlade ili Republike, može iza sebe da ostavi mnogo projekata širom Republike Srpske.

"Mogu da ostavim stabilnu Republiku Srpsku, mogu da kažem da smo u ovom vremenu izdržali mnoge pritiske, da smo izdržali pritiske globalne ekonomske krize koja je devastirala mnoge zemlje", konstatovao je Dodik.

Srpska stabilna - i politički, i bezbjednosno, i ekonomski

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da je politička i bezbjednosna situacija u Srpskoj stabilna i istakao da Srpska bilježi ekonomski rast, uz punu socijalnu uravnoteženost.

Dodik je naglasio da je u Republici Srpskoj u protekle četiri godine ostvaren niz političkih uspjeha, uprkos nestabilnom okruženju.

"Očuvali smo politički subjektivitet Srpske, neprikosnovenost njenog stečenog prava, koje smo odbranili od najezde prenošenja nadležnosti i devalviranja snage Srpske. Pokrivenost uvoza izvozom kada je SNSD došao na vlast u Srpskoj iznosila je 34 odsto, a danas je 75 odsto. Od tada, povećali smo BDP za duplo, uprkos globalnoj krizi i katastrofalnim poplavama. Naslijedili smo 4,8 milijardi KM BDP-a, a u prošloj godini BDP je bio 10,3 milijarde KM, što govori da smo dobro radili", rekao je Dodik za portal "Vijesti".

On je istakao da su realizovani mnogi ozbiljni projekti u Republici Srpskoj, koja prije pet-šest godina nije imala ni kilometar auto-puta, a do kraja godine imaće oko 120 kilometara.

Dodik je naveo da je u znatnom obimu izvršena rekonstrukcija svih bolnica u Srpskoj, pri kraju su radovi na Kliničkom centru u Banjaluci, završene su bolnice u Bijeljini i Nevesinju, u toku je izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, a uskoro će početi i izgradnja bolnice u Doboju, u šta će Vlada uložiti 85 miliona KM.

"Izgradili smo nakon 50 godina i prvu Termoelektranu na ovim prostorima, i to u Stanarima. Održali smo nivo plata i penzija, koje su i kumulativno povećane", istakao je Dodik.

On smatra da je socijalna situacija u Srpskoj potpuno sređena, mada postoje neki događaji koji se akumuliraju na nekim ad hok pitanjima.

"Činimo sve da povećamo socijalnu dimenziju odgovornosti države i pokušaćemo nakon razgovora sa MMF-om da vidimo da li može biti povećanja plata u drugoj polovini ove godine. Borimo se protiv organizovanog kriminala, nemamo organizovanih kriminalnih grupa, tek se ponekad pojave neki pojedinci u vezi sa rasturanjem droge, i oni su regionalno povezani", rekao je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Govoreći o elementima koji ugrožavaju Republiku Srpsku, Dodik je naveo da su zaustavljeni projekti koje je Srpska ispregovarala sa Svjetskom bankom i Evropskom komisijom, zbog čega je primorana da iz vlastitih sredstava finansira izgradnju auto-puteva, samo zato jer su njeni ugovori namjerno zaustavljeni zajedničkim akcijama SDS-a i SDA na nivou BiH.

"Najsvježiji primjer jeste da smo sa jednom kineskom kompanijom ispregovarali nastavak izgradnje auto-puta na Koridoru `Pet ce` od Doboja do Vukosavlja, odnosno Modriče i dalje prema Brčkom, te prema granici sa Srbijom. Dogovor je bio da to damo pod koncesiju na rok od 40 godina, što znači da će Kinezi to uraditi za svoj interes i naplatiti svoju investiciju, a nama će auto-put pripasti u funkcionalnom smislu", naveo je Dodik.

To je, prema njegovim riječima, bilo uvršteno u prioritet na samitu "16 plus 1" u Sofiji i trebalo je da se tamo pojavi Republika Srpska i kaže da je to projekat sa najvećim stepenom gotovosti, međutim, predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić u saglasnosti sa zamjenikom Mirkom Šarovićem mijenja tu situaciju i traže izgradnju neke termoelektrane, Tuzla ili Kakanj, za koju nije sprovedena nikakva procedura.

"Kinezi su im rekli da za to nemaju nikakvih garancija, a oni da to nema veze, ali da Republika Srpska ne može. Zašto Republika Srpska ne može? Šta će nama takva BiH? Šta će nama BiH u kojoj nas svaki put neko zaustavi kada krenemo da napravimo nešto dobro za nas?", pita Dodik, koji je i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH na opštim izborima.

Poredeći ekonomski Republiku Srpsku i Federaciju BiH /FBiH/, Dodik je rekao da je FBiH veća i da ima veći broj stanovnika, kao i da je dobila mnoge donacije koje Srpska nije i tako riješila kapitalne probleme, dok je Srpska to Srpska morala da učini putem kredita.

"Umjesto da smo dobili 50 miliona evra donacija za Klinički centar, mi smo dobili 50 miliona kredita od Evropske banke. Zbog toga FBiH ima bolju poziciju", naglašava Dodik.

On je dodao da prosječna plata u FBiH nije ništa veća od prosječne plate u Republici Srpskoj.

Dodik je ponovio da je i dalje nezadovoljan radom Tužilaštva i Suda BiH, jer te institucije rade veoma sporo i nema obračuna sa krupnim pitanjima.

On upozorava i da opozicija generiše neke stvari, kao što su okupljanja građana u Banjaluci u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića koje je, kako ocjenjuje, poprimilo politički značaj.

"Kvalifikaciju određenog krivičnog predmeta treba da rade državni organi i niko drugi. Nažalost, stradao je momak i nakon toga su krenule spekulacije. Očigledno je da je bilo i određenih pogrešnih koraka državnih organa, ali oni nisu bitno uticali na sam tok istrage. MUP je trebalo da ćuti, a ne da izađe na konferenciju za medije koja je malo iritirala. U suštini, ono što su oni rekli, ništa nije ni promijenjeno sa stanovišta tužilačkih nalaza", rekao je Dodik.

On je rekao i da je u Narodnoj skupštini formiran Anketni odbora u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića sa nadom da će članovi tog tijela biti objektivni u skladu sa parlamentarnom praksom, a ne da se upuste u kvalifikaciju tog događaja i da tvrde da je riječ o ubistvu.

"Odakle oni znaju da je bilo ubistvo kad ni tužilaštvo već izvjesno vrijeme ne može da da odgovor na to pitanje, te pokušava da nađe nove dokaze", kaže Dodik.

On je kritikovao i pojedince koji su inicirali blokade puteva i proteste zbog povećanje cijena goriva.