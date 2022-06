Dodik: BiH nije uvela sankcije Rusiji, vodićemo neutralnu politiku

BANJALUKA - BiH nije uvela nikakve sankcije Rusiji, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS posvećenoj međunarodnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji.

On je istakao da njemu kao srpskom članu Predsjedništva BiH nije bilo omogućeno da se o ovoj odluci odlučuje na sjednici Predsjedništva, za koji je rekao da je jedini organ koji je zadužen za spoljnu politiku.

Dodao je da su uslijedili veliki pritisci Zapada, kao i da je proces pristupanja EU vezan za pitanje odnosa prema Rusiji u odnosu na ukrajinski sukob.

Dodik je istakao da je tim povodom podnio tužbe protiv Svena Alkalaja, ambasadora BiH u Ujedinjenim nacijama, i Bisere Turković, ministrice spoljnih poslova BiH, jer smatra da su odluke donosili nelegalno mimo ustavnih procedura.

Dodik je ustvrdio da EU nema konsolidovanu spoljnu politiku i da nevoljko slijedi politiku SAD i Velike Britanije koje, kako je naglasio, tjeraju Evropu da se ponaša mimo sopstvenih interesa.

"Mi ne želimo da budemo dio te politike, isto tako mi nismo htjeli da pravdamo ruska objašnjenja. Mi mislimo da treba ostati neutralan i da nakon sukoba možemo da razgovaramo i sa jednima i sa drugima. Nakon svakog rata dolazi do pregovora, a u normalizaciji tih odnosa nas niko neće ništa pitati", rekao je Dodik.

On je zapitao kakvu korist RS ima ako se prikloni sankcijama koje traži Zapad i podsjetio je da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma.

Dodik je rekao da je protiv sankcija Rusiji, i dodao da će predložiti Narodnoj skupštini RS pitanje da li RS treba da pristane na uvođenje sankcija Rusiji.

rekao je da je britanska politika pokvarena i ustvrdio da će Evropa imati posljedice zbog toga. Podsjetio je da je Rusija uvijek htjela da sasluša stranu srpskog naroda, te da to ona radi jer želi da poštuje međunarodno pravo.

"Međunarodno pravo kaže da treba zaštititi teritorijalni integritet Ukrajine. U redu, a šta je s teritorijalnim integritetom Srbije", rekao je Dodik i podsjetio na odluku NATO-a da bombarduje Srbe i baca osiromašeni uranijum.

"Naravno da smo mi zahvali SAD što su uložili napore da dođe do Dejtonskog sporazuma. Ja moram da kažem da smo mi tada bili u potpunoj defanzivi i da je naša vojska bila razbijena. Došlo je do rješenja koje je bilo objektivno i mi smo za to zahvalni Americi. Mi smo mislili da je time stvar završena. ne možemo da prihvatimo da su poslije toga nametali rješenja koja su nama neprihvatljiva", rekao je Dodik.

Rekao je da Srbija ostaje najveći partner RS, ali je najavio i da će doći do većeg angažmana zapadnog dijela međunarodne zajednice prema RS zbog ovakvog odnosa prema krizi u Ukrajini.

Dodao je da je važno obezbijediti da RS ima dovoljno hrane i da ima energetsku suverenost, te da su to sve pitanja o kojima treba razgovarati, a ne samo o onome što čini teritoriju.