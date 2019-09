Dodik: BiH nisu potrebni zajednički organi

​SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da trenutna situacija samo pokazuje da nisu potrebni zajednički organi BiH i naglasio da "neće biti parlamenta BiH" i da neće biti formirane komisije.

Dodik je rekao da lider SDA Bakir Izetbegović razvalio sporazum o formiranju vlasti na nivou BiH i da nije bilo nijednog formalnog političkog ili drugog nedostatka da odmah ne bude formiran Savjet ministara.

"Oni su počeli da to izbjegavaju i došli smo u situaciju u kojoj se sada nalazimo", izjavio je Dodik za TV1.

On je istakao da u nastaloj situaciji ne treba niko da popušta nego treba da se poštuje ono što je dogovoreno, a to je da se formira Kolegijum Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a da nakon toga Predsjedništvo BiH mora da predloži kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Oni to izbjegavaju 10 mjeseci, a nama pričaju priče o ustavnosti i zakonitosti", naglasio je Dodik.

On je naveo da su članovi Predsjedništva BiH u Briselu dobili jasne koordinate i stavove EU u kojima je rečeno da treba formirati Savjet ministara i federalnu vlast da bi oni mogli do maja da daju mišljenje i da bi mogli do septembra da izlobiraju kod zemalja članica EU da BiH dobije status kandidata.

"Evropljani su rekli da za njih NATO nije uslov niti bilo kakav akcioni ili bilo koji drugi plan. Vještački je postavljena priča ANP /akcioni nacionalni plan/ - Savjet ministara. To je neuporedivo i ne može se uslovljavati jedno drugima", tvrdi Dodik.

Prema njegovim riječima, neko je smislio da bi od Savjeta ministara trebalo praviti neku vrstu vlade i došlo se do toga da ne može biti formiran Savjet ministara.

"Kako ćete realizovati sporazum u kome nije potpisnik /Željko/ Komšić, a jeste SDA, a /Šefik/ DŽaferović kaže da neće glasati mimo Komšićevog stava", upitao je Dodik.

Navodeći da ljudi u BiH i dalje žive normalno, Dodik je naglasio da sve ovo samo pokazuje da nisu potrebni zajednički organi BiH.

"Pokušava se zadržati postojeći Savjet ministara i šta su uradili?", upitao je Dodik i kao primjer naveo da Savjet ministara nije ništa uradio kad je riječ o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo.

Komentarišući jučerašnju izjavu predsjedavajućeg Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denisa Zvizdića da je za obezbjeđivanje dodatna tri miliona KM za izgradnju carinskog terminala na prelazu Bratunac-Ljubovija potrebno da bude usvojen budžet institucija Bih za ovu godinu, Dodik je upitao kako su onda kupovani objekte u Sarajevu i Mostaru, a da nije bilo budžeta.

"A ovo ne može zato što je to srpska priča, zato što je to potrebno području u kojem žive većinski Srbi i zato što je to usmjereno prema Srbiji", konstatovao je Dodik.

On je rekao da je za njega najveće skrnavljenje digniteta BiH upravo poruka SDA da jedan čovjek, odnosno Zvizdić, istovremeno bude predsjedavajući i Savjeta ministara i Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Naglašavajući da je SNSD osporen u bazičnom pravu predstavljanja naroda, Dodik je poručio da se ne može očekivati da ta stranka podrži one koji su osporili to pravo.

"Neće biti parlamenta BiH, neće se formirati komisije. Krivite SNSD, ali nećete to dobiti. Nećemo podržati nikakve zakone u Predstavničkom domu, a ako tu nešto i prođe, neće proći u Domu naroda", istakao je Dodik i dodao da neće biti vanrednih izbora.

Srpski član Predsjedništva BiH smatra da bazična priča o BiH treba da bude obavljena ponovo, ali mimo stranaca i njihovih želja, ističući da će Bošnjaci i Bakir Izetbegović kad ostanu sami shvatiti da stranci mnoge stvari nisu realizovali, a obećavali su.

On je rekao da deklarativna zalaganja za BiH nekih stranaca nisu dovoljna da im se vjeruje.

"Najveći lažovi u BiH su visoki predstavnici koji su uporno lagali sa nadom da će proći vrijeme i da će to što su kršili međunarodno pravo neko legitimisati tako što će zaboraviti", kaže Dodik.

On smatra da se BiH drži u stanju nesređenosti da bi se strane diplomate vježbale za neke buduće teške izazove na različitim mjestima u svijetu.

Komentarišući nedavnu deklaraciju SDA, Dodik je rekao da je neki od stranaca napisao da će se prije raspasti BiH nego što će oni bilo šta iz te deklaracije sprovesti.

"Meni su uvodili sankcije samo što sam nešto javno govorio. A ovdje ljudi napisali antidejtonski pristup, antidejtonsko ponašanje i niko ništa ne reaguje. Dodik je satanizovan jer je govorio, a ovi pišu da nema Republike Srpske, da nema naroda, nameću ti bosanski jezik, hoće vrhovni sud. Ništa neće dobiti. Kakva lista želja. Vidjećete kakva će naša lista biti. Evo Hrvati nek napišu svoje želje pa ćemo o željama pričati", rekao je Dodik.

On podsjeća da su sastavni dio Ustava BiH Pakt o ljudskim pravima i Pakt o ekonomskim slobodama.

"U slučaju kolizije teksta Ustava i tih međunarodnih akata prednost imaju međunarodni akti, a u prvom članu piše da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje. Tamo gdje postoji međunarodna uprava dužna je da pomogne ostvarivanje tog prava naroda", naglašava Dodik.

On je pojasnio da je Senad Bratić smijenjen sa funkcije potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske jer je bio na Kongresu SDA i glasao za akta koja su protiv Srpske.

"Smatram da je to bilo racionalno, realno i vjerujem da i sam Bratić to razumije. Da smo imali nešto lično protiv njega, nikada ga ne bismo ni izabrali", rekao je Dodik.

On je najavio da će do nove godine u Republici Srpskoj biti doneseni zakoni kojima će biti zaprijećeno kaznom zatvora svima koji su izabrani u Srpskoj i nalazi se u zajedničkim organima BiH, a ne poštuju stavove Narodne skupštine, Vlade i predsjednika Srpske.

"Mi smo državotvorna partija, SNSD okuplja političke snage čiji je prioritet Republika Srpska i njeno političko pozicioniranje. I zato smo smatrali da na nivo BiH ne treba da idu izborni gubitnici. Kad niste sigurni šta treba da uradite, nazovite predsjednika Republike i pitajte i tako uradite. Ima da se poštuju institucije Republike Srpske i kad se to naučimo, onda će biti reda", rekao je Dodik.