Dodik: BiH odavno blokirana, pomoć Vučića i Erdoana dobrodošla

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je BiH davno blokirana do te mjere da gotovo svako pitanje dovodi do neke vrste blokade, te da bi za BiH najbolje bilo da se postigne unutrašnji dogovor uz asistenciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Turske Redžepa Tajipa Erdoana.

"Mi se ne slažemo da se ovdje poštuje Dejtonski sporazum. Aneks 10 Dejtonskog sporazuma kaže da se visoki predstavnik imenuje relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN. Da li je to urađeno - nije", konstatovao je Dodik.

Dodik je nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Turske u Sarajevu rekao da je o tome obavještavao i Erdoana.

"Što se tiče disolucije, rekao sam da je bolje da se i to desi, nego da ratujemo zbog bilo čega. Mislim da ovdje nema mogućnosti za bilo kakve sukobe i izrazio sam spremnost da vodimo dijalog i da dejtonska BiH, bez miješanja stranaca u obliku koji su oni do sada to činili, predstavlja okvir u kome mi možemo da razgovaramo. Zamolio sam prijatelje, kakav je i predsjednik Erdoan, da nam u tome pomogne", izjavio je Dodik novinarima.

On je naveo da ima više povjerenja u Erdoana nego u druge koji su to godinama pokušavali i doveli BiH u ovakvu situaciju.

"Moji partneri u Predsjedništvu vjeruju u ove blefove stranaca sa Zapada. Ja ne vjerujem u to. Visoki predstavnik nije prihvatljiv i neće biti prihvatljiv sve dok ga ne imenuje Savjet bezbjednosti svojom rezolucijom", istakao je Dodik.

On je upitao šta tu ima za bilo kakvu ljutnju.

"Da li oni prihvataju visokog predstavnika ili ne - to je njihov problem. Vidim da prihvataju. Žele mene da ubijede u to. Ja to ne mogu da prihvatim jer on nije imenovan rezolucijom Savjeta bezbjednosti, niti su strane potpisnice Aneksa 10 o tome konsultovane", podsjetio je Dodik i napomenuo da je to dejtonski Aneks i Dejtonski sporazum.

Dodik je poručio da ga ne pozivaju na poštovanje Dejtonskog sporazuma i ocijenio da ga "oni ne poštuju".

"Kako da idemo dalje ako se to ne poštuje. Kako da prihvatimo da stranac koji nije izabran može da nametne zakon? Koja to zemlja i narod može da prihvati? Kakva je to zemlja i narod koji to prihvataju? Kakva je budućnost tih naroda i te zemlje ako dođe stranac, predstavi se visokim predstavnikom i sutra nameće zakone? Ovdje je nametnuti zakon u pitanju", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da BiH ima svoje politike, da se to "nekako dogovara", ali da je ovo stvar o kojoj se mora sjesti i dogovoriti.

"Nikakvo prozivanje i žalopojke ne dolaze u obzir. Prije svega smo ljudi, ali isto tako se ne može dozvoliti skrnavljenje Ustava kako se ovdje skrnavi Ustav", ocijenio je Dodik.

Dodik je upitao koja to zemlja u svijetu ima strane sudije u Ustavnom sudu.

"Zašto ne sjednemo i ne dogovorimo se oko toga? Takva zemlja ne postoji. Mislite li da smo glupi i da ne vidimo da je ovdje na sceni i koncept po kome sve što ne stigne da uradi visoki predstavnik da modelira, onda to rade troje sudija stranaca sa dva Bošnjaka u Ustavnom sudu", rekao je Dodik.

On je dodao da razumije /člana Predsjedništva Šefika/ Džaferovića koji se za takve stvari zalaže, ali da on ne može s tim da se složi.

"To dugogodišnje neslaganje oko toga nas je i dovelo do ovoga. Ili ćemo sjesti i dogovarati se ili ćemo ići na način kako vi mislite da je najbolje. Ja mislim da je najbolje očuvati mir uz dijalog i uz pozivanje prijatelja koji imaju autoritet. Ako mene pitate, ja bih tu uključio i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Erdogana da obezbijede koordinaciju za politički dogovor ovdje", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je to, po njegovoj ocjeni, mjera.

"Pošto nema saglasnosti o tome ovje, ima kod Erdogana koji je rekao da uvijek stoji na raspolaganju. Zar to nije lijepa prilika? Što ste se uhvatili disolucije? Disolucija bolje na miran način, nego da se za bilo koju ideju bilo ko u svijetu sukobljava oko bilo čega", napomenuo je Dodik.

Dodik je istakao da nije izrazio protivljenje BiH, ali da to bude BiH u kojoj će se on i srpski narod osjećati komotno, a ne u očekivanju nekog "zezanja" koje dolazi iz Sarajeva i nametanja visokih predstavnika, Ustavnog suda i slično.

"Radite s nama i nema nikakvih problema. Uvažavajte i naše probleme kao što mi želimo da uvažavamo i vaše strahove, pa se može nešto napraviti. To da očekujete da će visoki predstavnik vama donijeti neke zakone - to zaboravite. To sam poručio i ništa drugo nisam radio. Mislim da je to fer i bolje da Erdogana sa tim upoznamo, nego da ode sa zabludama odavde", zaključio je Dodik.