Dodik: BiH potreban funkcionalan dogovor

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da u BiH treba prestati sa pričom o unitarizaciji i separaciji, te istakao da je neophodno da svi podrže jedni druge jer bi to vodilo ukupnom razvoju.

Dodik je naveo da bazičan odnos u BiH između dva entiteta i tri konstitutivna naroda može da se kreće na različite načine - stagnacija, koja postoji, kretanje u beznađe, koje traje, ili da se pokuša postići bazični konsenzus i funkcionalan dogovor kako niko nikome ne bi smetao.

“Ne treba zaustavljati nikoga i treba odustati od svih priča i o unitarizaciji i o separaciji. Sasvim je prirodno da bude prihvaćena realnost i da na bazi toga pokušamo nešto napraviti. Da li će se to dogoditi, ne znam”, izjavio je Dodik za Glas Amerike.

Prema njegovim riječima, i Republici Srpskoj bi bilo korisno da bude izgrađen autoput od Sarajeva do Doboja.

On je pozvao sve u BiH da definišu šta je to čime će se baviti narednih pet godina.

“Hajde da kažemo da je to autoput od Zenice do Doboja, odnosno dalje prema Savi, da su to dvije-tri hidroelektrane i da prestanemo da lomimo koplja na priči o Ustavu i nadležnostima, odemo na Bliski istok, u Rusiju, Kinu ili negdje na Zapad i pokušamo naći novac da to uradimo. Ali, ne dolazimo u poziciju za to, nama treba Savjet ministara da to radi”, istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da je upropaštena putna infrastruktura u BiH, koja je već trebalo da ima program o sanaciji opštećenih puteva.

On je ponovio da je za dobrobit svih u BiH da se što prije dođe do statusa kandidata za članstvo u EU.

“To je vrijeme kada bi moralo biti urađeno ovo o čemu govorim, jer status kandidata i otvaranje poglavlja traži mnoge teške političke odluke u BiH. Moramo da povedemo dijalog u BiH o tome šta je to što nas čeka u tom pogledu. Status kandidata nam daje novu dinamiku i od nas zavisi kako će to izgledati”, istakao je Dodik.

On je naveo da mu je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao da BiH može da ispuni tehničke uslove, ali da sve zemlje koje je prihvataju moraju imati povjerenje u nju, što mnoge nisu spremne zbog svega što se događa u BiH.

“Mi možemo da ispunimo tehničke uslove, ali je pitanje kako ćemo doći do tog povjerenja. Ključno pitanje je transfer problema. Evropa će nas prihvatiti ako shvati da mi unutrašnji problem koji imamo nećemo transferisati njima. Ne mogu da govorim o tome kada će doći to vrijeme”, kaže Dodik.