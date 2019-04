Dodik: BiH pripada redu propalih država

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio je da je zbog neformiranja vlasti na nivou BiH evidentan opšti zastoj u zemlji, da je situacija u BiH haotična i da nema izgleda da će ona biti popravljena u nekom razumnom periodu. Dodik je dodao da BiH pripada "redu propalih država".

"Opstrukcije koje vrše Bošnjaci će deprimirati i urušiti kompletan politički sistem u BiH. Moram da izrazim potpuno nezadovoljstvo stanjem, neaktivnostima organa na nivou BiH, zaustavljanjem rada Predsjedništva BiH, neformiranjem parlamenta, propuštenom prilikom za evropski put BiH", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

On je ocijenio da su Bošnjaci spremni da rizikuju evropski put BiH svojim sitničarenjem i dovođenjem u pitanje formiranje vlasti, što je nesumnjivo jedna od preostalih mjera koju je trebalo učiniti nakon sastanka članova Predsjedništva sa najodgovornijim ljudima u Briselu koji su bili veoma korektni i fleksiblini.

"Kao predsjedavajući Predsjedništva moram zbog toga da uputim izvinjenje zvaničnicima EU", naglasio je Dodik.

On je konstatovao da se konačno mora nešto promijeniti u BiH, jer ne vrijedi glumiti ikebane u nekim institucijama vlasti na nivou BiH, dok je evidentan opšti zastoj u BiH.

"Teme kao što su migracije, ekonomske reforme, a prije svih status BiH u EU dovedeni su u pitanje zbog neformiranja vlasti na nivou BiH, posebno Savjeta ministara. Naravno da je to dio jedne trule političke igre bošnjačkih političara koju oni sistematski provode politikom onemogućavanja provođenja izborne volje srpskog i hrvatskog naroda", istakao je Dodik.

On je dodao da je bošnjačka politička elita spremna na sve samo da zadrži postojeću strukturu u vlasti na nivou BiH, prije svega, srpskog kadra u zajedničkim institucijama kako bi obezbijedili njihovu participaciju i podaništvo za politike koje su oni stavili na dnevni red unitarizacije BiH.

"To smo mogli da vidimo i kroz nedavni istup jednog od ministara iz reda srpskog naroda u Savjetu ministara. U prilog tome govore i određeni napadi Bakira Izetbegovića na Tužilaštvo BiH u slučaju podizanja optužnice protiv Dragana Mektića, tvrdeći da je on u pravu a Tužilaštvo nije. Oni žele da sačuvaju i svoju poziciju u obavještajnom i bezbjednosnom sektoru, što Bakir Izetbegović naravno i ne krije. Sve to govori da oni samo žele da održe svoj uticaj na sve strukture na nivou BiH što je već dovelo do teških posljedica po zemlju, a izlazak iz takve situacije biće još teži", ocijenio je Dodik.

On je u intervjuu Srni rekao da je već vidljivo da je Predsjedništvo zaustavljeno u radu na mnogim pitanjima, počevši od toga da nije bilo u mogućnosti da predloži kandidata za predsjedavjućeg Savjeta ministara što su odbili bošnjački predstavnici, tvrdeći da su potrebne neke dodatne konsultacije.

"Predugo traje apsurdna situacija"

Isto tako, kaže Dodik, vidljivo je da na nivou BiH nije konstituisan ni parlament.

"Činjenica je da nisu konstituisane ni komisije parlamenta, jer nije dovoljno samo izabrati kolegijume i reći konstituisani su domovi u Parlamentarnoj skupštini, a to što su na primjer sadašnji ministri istovremeno i delegati i poslanici je apsurd. Tako da mi u BiH sada imamo jednu apsurdnu situaciju koja traje već previše dugo", naveo je Dodik.

On je naglasio da sve to predstavlja jednu opštu konfuziju koja dovodi do gubljenja kredibiliteta BiH.

"Najsvježiji primjer koji govori u prilog toj tvrdnji jeste da nemamo delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope a koju je BiH bila dužna da saopšti do 6. aprila, imajući u vidu unutrašnju dinamiku Savjeta Evrope koji u aprilu treba da potvrdi agremane izabranim predstavnicima", istakao je srpski član Predsjedništva.

Prema njegovim riječima, dodatni problemi je i to da zbog neformiranja vlasti nema provođenja reformi u BiH koje bi poboljšale mogućnosti da se izbori sa narastajućom ekonomskom krizom koja očigledno potresa mnoge zemlje Evrope koje su veoma važni partneri BiH.

"Nedavno je rečeno da je Italija ušla u proces recesije, a ovih dana se govori i da su procjene privrednog rasta NJemačke u prva tri mjeseca ove godine značajno smanjene sa 1,6 na 0,8 odsto što će se sigurno reflektovati i na privrednu poziciju BiH i uticati na njenu ekonomiju i unutrašnje procese", pojasnio je Dodik.

On je dodao i da je migrantska kriza problem koji lebdi nad BiH kao jedan od najvećih u zemlji.

"I to je problem koji postaje sve veći zbog neformiranja vlasti, kao i prethodne loše koordinacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva bezbjednosti, zatim nedovoljne popunjenosti i sposobnosti Granične policije da adekvatno izvrši svoj zadatak zaštite granice i onemogući ulazak velikog broja migranata. To govori i da je koordinacija sa drugim policijskim agencijama u BiH veoma loša. Sve to BiH čini veoma ranjivom", ocijenio je Dodik.

On je naveo da najnoviji podaci pokazuju da je u BiH registrovano 4.000 nezakonitih migranata smještenih u šest prihvatnih centara, a da je do kraja februara registrovano 1.045 novih migranata što je znatno više u odnosu na prošlu godinu.

Prema njegovim riječima, 2018. godine prijavljeno je više od 24.000 migranata, a uopšte se ne zna broj onih koji su neprijavljeni.

"Danas vidimo da mnogi od njih vrše nasilje po BiH, napadajući ljude na ulicama, otimajući im novac, mobilne telefone...", rekao je Dodik, ističući da je posebno zanimljiva struktura migranata, bar ovih registrovanih.

On je naveo da njih 27 odsto dolazi iz Pakistana, 19 odsto iz Irana, a iz Sirije, koja je zahvaćena ratnim sukobima, 13 odsto.

"To daje potpuno novu dimenziju ovom problemu jer Pakistan i Iran nisu zemlje koje su zahvaćene ratnim dejstvima, znači nisu u ratnoj zoni, niti su ti ljudi morali pobjeći iz svojih kuća zato što je tamo rat. Takođe, vidimo da u Bihaću ima sve više problema sa migrantima i da ljudi sve više traže pomoć organa na nivou BiH koji ne reaguju. Ta reakcija nedostaje, a najbolja pomoć bila bi da se zabrani i spriječi ulazak migranata po uzoru na evropske zemlje. Ali kad nemate formiranu vlast onda dolazite u poziciju da imate ovakve situacije koji će se teško odraziti na ekonomske i političke procese po samu BiH", upozorio je Dodik.

On je naveo podatak da je do sada 1.350 migranata podnijelo zahtjev za azil u BiH i ocijenio da će taj broj sigurno biti još veći u narednom periodu, imajući u vidu da EU i dalje drži svoje granice pod kontrolom.

"Najduži dio granice je u Republici Srpskoj i nesumnjivo da policija Srpske treba da jača svoje kapacitete i kroz formiranje rezervnog sastava policije koji bi mogao da reaguje i na mjestima koja nisu samo granični prelazi i tako spriječi njihov ulazak", rekao je Dodik.

"Imamo pravo da štitimo našu bezbjednost"

On je ocijenio da jedna od najvećih opasnosti koja prijeti Republici Srpskoj jeste stacioniranje većeg broja migranata na njenom prostoru i u tom pogledu u narednim danima Vlada Republike Srpske mora da učini sposobnom policiju i da obezbijedi preusmjeravanje policijskih snaga na zaštitu prostora gdje ulaze migranti.

"Naravno, tu će se odmah pojaviti priče nekih iz BiH da bi to bilo kršenje zakona, ali mi imamo prava da štitimo svoju bezbjednost. Naša policija je u tom pogledu veoma jasno uključena. Činjenica je da Granična policija ne može da to uradi u obimu koji je potreban. Ranije sam tražio uvođenje vojske na granicu, ali to sa stanovišta novog raspleta situacije i neformiranja vlasti mislim da treba isključiti kao mogućnost, jer namamo povjerenja u zajedničke institucije i moramo da jačamo kapacitet naše policije", istakao je Dodik.

On je poručio svima u Republici Srpskoj da budu sigurni u vlast.

"Mi smo spremni da upotrijebimo maksimalne kapacitete da obezbijedimo sigurnost i stabilnost u Republici Srpskoj", naglasio je Dodik.

Dodik je dodao da relevantne informacije govore da bi u BiH u ovoj godini moglo da se nađe više od 70.000 migranta zbog čega je potrebno hitno se organizovati, a ukoliko to ne može da se učini na nivou BiH, onda će Republika Srpska morati da učini sve kako bi se zaštitila od migranata po uzoru na evropske zemlje.

"Kad tome dodamo da već ovih dana stižu borci ISIL-a koji su učestvovali u toj terorističkoj organizaciji, to pokazuje sa kojim ćemo se svim problemima suočiti u BiH, dok sa druge strane bošnjački političari sve čine da onemoguće formiranje vlasti. Sve to rade iz već poznatih razloga i pokušaja, na bazi onoga što su uspjeli da stvore, a to je pozicija navodne žrtve. Oni još igraju na kartu emocija međunarodne zajednice", naglasio je Dodik.

"BiH pripada redu propalih država"

On smatra da je to već pri kraju, jer je EU rekla da je spremna da radi sa BiH na njenom prioritetu - kandidatskom statusu i davanju mišljenja već u toku maja, ukoliko dođe do formiranja vlasti.

"Već je vidljiv zamor i sa naše strane. Ti glupi sastanci bez rezultata svakako dosade u jednom trenutku tako da sada ovo što najavljuju sa novim sastancima stranačkih delegacija je samo novo razvlačenje i novi udar na poziciju i mogućnost da se formira vlast", ocijenio je Dodik, koji je lider SNSD-a.

On je naglasio da BiH i ovim pokazuje da pripada redu propalih država, kako su to neki već naveli, a u inostranstvu se to često čuje.

"Mislim da stranci koji nisu ostrašćeni i koji su racionalni, kao oni koji sada sjede u evropskoj administraciji, prije svega u Briselu, apsolutno vide o čemu je ovdje riječ, dok oni ostrašćeni žele da nametnu samo jednu strukturu, te i dalje smatraju da je u BiH sve dobro", rekao je Dodik.

On je naglasio da BiH ostaje trajno podijeljeno društvo i ona ne služi ničemu kada je riječ o Republici Srpskoj.

"Srpska ima ozbiljnu štetu zbog neformiranja vlasti na nivou BiH, prije svega zato što Bošnjaci svugdje gdje mogu devastiraju ili bar pokušavaju da devastiraju srpski narod i njegovu volju. To se vidi kroz činjenicu da sprečavaju adekvatne političke predstavnike da rade ono što je njima Ustavom rečenom. Nas je izabrao srpski narod i samo tražimo da se to što pripada srpskom narodu na bazi legalnih i legitimnih izbora stavi na raspolaganje. Ne molimo nikoga. Odugovlačenje i priča Bošnjaka koji svaki dan nešto novo izbace kako bi spriječili taj proces, sigurno urušavaju povjerenje Srba i Srpske u BiH", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da pozdravlja da se stranci ne miješaju u formiranje vlasti na nivou BiH, jer što se oni prije udalje iz tog procesa biće vidljivo da BiH nema kapaciteta za život.

On je istakao da nije dovoljno da srpska i hrvatska strana već u decembru imaju kapacitet za formiranje vlasti, kad na trećoj strani u Sarajevu postoji politička trulež koja stalno pokušava da prizemnim igrama zadrži status kvo, odnosno da radi na zloupotrebi institucija - od obavještajne službe do drugih organa koji isključivo služe za bošnjačke interese, a devastiraju druge.

"Radiću na tome da to bude što vidljivije i drugima sve jasnije. Niko ne može da pobije da je bošnjačka politička elita, okupljena oko Bakira Izetbegovića, apsolutno u procesu devastacije snage BiH i njege mogućnosti da preživi na srednjoročnom planu, a kamoli dugoročnom", naglasio je Dodik.

"Neka kritičari pogledaju ovlaštenja policije u SAD"

Govoreći o Nacrtu zakona o javnom redu i miru, Dodik je rekao da treba jačati bezbjednost, da je to jedno od obećanja u predizbornoj kampanji i da će to sigurno biti učinjeno.

"Neka svi koji to kritikuju odu u Ameriku i vide kako to izgleda. Američka policija ima ovlaštenja da, samo ako posumnja da je neko spreman da pruži otpor, puca u njega, da ga ubije. Onda nama pričaju o nekim pravima i slobodama. Prije rata smo živjeli u uslovima kada ni vrata na kućama i stanovima nismo zaključavali, a tada je važilo priča o velikom broju katanaca na kućama recimo u Americi kako bi se zaštitili od provalnika. Sada je, nažalost, došlo i kod nas vrijeme takve vrste. Ima sve više odmetnutih grupa koje hodaju na terenu, pljačkaju i unose nestabilnost ljudima", istakao je Dodik.

On je naveo da je za rigorozni pristup tome i davanje ovlaštenja policiji u smislu reakcije.

"Naravno, treba se boriti protiv zloupotreba policijskih službenika, ali to nije danas dominantno pitanje, nego je to činjenica da su policijski službenici postavljeni kao glineni golubovi na različitim mjestima, i samo se gleda kako oni postupaju bez obzira kakvi kriminalci se nalazili s druge strane", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je potpuno saglasan sa slobodom novinarstva, ali kao što je sloboda političara ograničena slobodama drugih ljudi, isto tako je sloboda novinara ograničena pravom i slobodama drugih ljudi.

On je istakao da je Evropa ušla u donošenje niza mjera koje treba da omoguće da se poveća odgovornost za objavljivanje lažnih vijesti u sistemu društvenih mreža i javnom prostoru, pa zašto je to odjednom ovdje problem.

"U Americi kada neko u medijima nekoga okleveta, ako ga tuži, može da dobije nekoliko miliona obeštećenja od onoga koji je to učinio. Kod nas je to svedeno na što je moguće veće ogovaranje, na uništavanje porodice, uz jedan broj novinara, skorojevića koji koriste kvazi ili tačne obavještajne procjene o nekom i to iznose u javnost bez ikakve odgovornosti, koristeći društvene mreže i bježeći na taj način od odgovornosti. Nažalost sve je manji broj profesionalnih novinara koji drže do profesije i etike", naglasio je Dodik.

On je rekao da je spreman sa svakim da razgovara, da svakom novinaru obezbijedi potpunu slobodu da može, ako radi kao novinar da saopštava vijest, a ako je analitičar za sve što kaže da snosi odgovornost, i on i medij koji to radi jer se na taj način doprinosi sigurnosti.

"Ovdje i jeste riječ o tome da se uruši povjerenje u sistem, u državu, u Republiku Srpsku. Zato se ovdje traži apsolutna sloboda. Ne možete očekivati da meni neko dođe iz zapadnih zemalja i da mi objašnjava kako se treba dati apsolutna sloboda, a oni donose zakon o sprečavanju širenja netačnih podataka putem društvenih mreža. Pa, mi ćemo samo to prepisati od njih", naglasio je Dodik.

On je upitao zašto se to može dozvoliti ovdje, a u zapadnim zemljama ne može.

"Hajdemo prepisati policijska prava iz Amerike, ništa drugo ne tražim. Zašto mi to ne možemo da uradimo? Ili, evo prepisaćemo samo njihove kazne za klevete i sudske prakse, pa da vidite kako to izgleda kada o nekome iznesete lažne podatke i dobijete kaznu od milion dolara. Moramo uvesti reda. Bez obzira što su kvazi organizacije, koje su plaćene od Soroša i drugih, pokušale da prave galamu, ta stvar će ići i biti još više pooštrena", naglasio je Dodik u intervjuu Srni.