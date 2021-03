Dodik: BiH se nalazi pred izborom, poštovati Dejtonski sporazum ili se razići

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se BiH nalazi pred izborom - ili će dosljedno poštovati odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma ili se mirno razići, jer treće više nije moguće.

Dodik je naglasio da se zbog najava da bi BiH mogla dobiti novog visokog predstavnika neophodno da se o tome izjasne oni kojih se ta odluka direktno tiče, a to su Republika Srpska, Federacija BiH, Srbija, Hrvatska i BiH, koje jedine, prema odredbama Dejtonskog sporazuma, mogu da zatraže postavljanje visokog predstavnika, koji bi bio imenovan u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti.

Dodik je naveo da je prema propisanoj proceduri do sada samo Karl Bilt izabran na zakonit način.

"Pošto Republika Srpska ne traži da u BiH dođe novi visoki predstavik već sada mogu reći da bi on, ukolio dođe, došao nezakonito, suprotno odredbama aneksa 10 kojim je dobio politički život u BiH. Stoga smatram da o ovom pitanju svoje mišljenje treba da da najviše zakonodavno tijelo Republike Srpske, njena Narodna skupština, koja je jedino relevantno mjesto na kojem Republika Srpska može mjerodavno razmatrati najvažnija pitanja za svoju budućnost", istakao je Dodik za povodom njegove inicijative za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

On je pojasnio da su se svi visoki predstavnici koji su do sada bili u BiH pozivali na zakonitost u radu legalno izabranih predstavnika u BiH a da su sami na nezakonit način birani, i sami nezakonito i suprotno Dejtonskom sporazumu postupali, lažno se predstavljajući kao visoki predastavnici međunarodne zajedice, a oni su prema Dejtonskom sporazumu visoki predstavnici strana potpisnica.

"Začarni krug nezakonitosti jednom mora da prestane i smatramo da je ovo trenutak kada moramo da se suprotstavimo pravnim argumentima, a oni su na strani onoga što mi godinama tvrdimo", konstatovao je Dodik.

On je ukazao da insistiranje na produženju boravka visokog predstavnika u BiH, koji bi uz to došao na način suprotan onome što je propisano, znači da međunarodna zajednica, ma šta to značilo, odustaje od ideje da je moguće da se BiH demokratizuje i integriše u EU.

"Visoki predstavnici su svih prethodnih godina činili krivična djela intervenišući na Dejtonskom sporazumu na šta nisu imali pravo, u dobroj mjeri suspendovali dijalog, neustavno i neovlašteno mijenjali Ustav BiH, kao i ustave Republike Srpske i FBiH, kršili ljudska prava i svojim činjenjem nas doveli do tačke kada je svima jasno da je za sve ove godine ta institucija proizvela toliko štete da se mi sada bavimo posljedicama njihovog djelovanja a ne evropskim ciljevima i zadacima", rekao je Dodik.

On je ukazao da zbog prisustva visokog predstvnika bošnjačka politička elita, ma koja da je bila na sceni, nije promijenila svoje stavove od 1995. godine, očito ohrabrena "velikim bratom" koji će umjesto njih pregovarati, pa ako pregovori ne uspiju onda nametati rješenja koja idu njima u prilog.

"Zato je gotovo pa nemoguće bilo promijeniti pravosudni sistem, izborni zakon i druge kapitalne zakone u BiH, od kojih su neki i uslov za naše napredovanje ka EU. Ako 26 godina od završetka rata nije vrijeme da BiH vrati suverenitet koji joj je oduzet uvođenjem visokog predastavika, bojim se da ga nikada vratiti neće i da će ova zemlja biti prepuštena međunarodnim službenicima kojima će to biti samo jedna stepenica na ljestvici profesionalnih biografija", naglasio je Dodik.

On je ponovio da Republika Srpska ostaje privržena poštovanju Dejtonskog sporazuma, a to znači i Aneksa 10 koji predviđa kako visoki predstavnik može biti imenovan.

"Ako međunarodna zajednica misli da može selektivno da primjenjuje odredbe Dejtonskog sporazuma onda i nama šalje poruku da taj sporazum gledamo kao švedski sto sa koga ćemo uzimati šta nam se sviđa. Zato mislim da je ovo ključni trenutak u kojem se moramo izboriti za suverenitet Republike Srpske i pravo da odlučujemo jer smo za to birani. Sve drugo BiH vodi ka raspadu. Sad smo pred izborom - ili ćemo dosljedno poštovati odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma ili ćemo se mirno razići. Ništa treće više nije moguće", poručio je srrpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović sazvao je za sutra sjednicu Kolegijuma, na kojoj bi trebalo da bude utvrđen prijedlog dnevnog reda i termin održavanja posebne skupštinske sjednice na zahtjev srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Za dnevni red 18. posebne sjednice Narodne skupštine Dodik je predložio tačku - ocjena rada visokog predstavnika, primjena Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika.