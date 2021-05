Dodik: BiH u debelo zamrznutom statusu

KRANJ - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je BiH u debelo zamrznutom statusu.

Dodik, koji je učestvovao na današnjem sastanku lidera procesa Brdo - Brioni, rekao je da je bilo riječi i o BiH i izazovima, te o zastojima u političkom razvoju.i

"Činjenica da Federacija BiH (FBiH) nije do sada formirala vladu, govori o tome da je taj zastoj krucijalno važan za BiH", rekao je novinarima Dodik nakon samita na Brdu kod Kranja.

Kada je riječ o izbornom zakonodavstvu u BiH, Dodik je ocijenio da je propao dogovor o reformi Izbornog zakona jer se nisu uspjeli usaglasiti predstavnici Bošnjaka i Hrvata.

On kaže da je ključno pitanje na sastanku bilo proširenje EU.

"Proširenje ne zavisi od nas i u EU ima značajan broj zemalja koje su protiv rješenja", kaže Dodik.

On je naglasio da Predsjedništvo BiH nije imalo konsenzus o nastupu na sastanku lidera.

"Šefik Džaferović (bošnjački član Predsjedništva BiH) je neopravdano u svoje ime optuživao Srbiju i Hrvatsku, ali to je njegov stav, a ne Predsjedništva. Nismo uspjeli da dođemo do konsenzusa, jer da jesmo došao bi jedan član Predsjedništva i iznio naš stav", kaže Dodik.

On je naveo da je forum obilježio deset godina procesa u kojem su jasno postavljeni kriterijumi, da zemlje koje su ušle u EU sa bivšeg jugoslovenskog prostora i one koje to pretenduju plus Albanija moraju da se dogovaraju kako da se pomažu.

"Došli smo do Deklaracije koja upravo promoviše značaj tih 10 godina, kao i činjenice da se osvrnemo na proces pridruživanja EU i da se pokrene taj proces, koji je u desetogodišnjem zastoju", kaže Dodik.

On je napomenuo da su predstavnici Prištine insistirali gotovo dva časa na nekim rješenjima koji miniraju proces.

"Bilo i riječi o nepromjenljivosti granica i da to bude u skladu s onim što priznaje UN i što je u skladu s međunarodnim pravom, ali su to odbili ovi iz Prištine. Priština je insistirala da se navede 'republika Kosovo' što nije moglo da bude prihvaćeno", rekao je Dodik.

Na sastanku lidera članica Brdo-Brioni procesa na Brdu kod Kranja danas su usvojeni zaključci kojom se potvrđuje predanost procesu Brdo-Brioni i istaknuto da je proširenje EU na zemlje regiona geopolitička nužnost.

Osim Dodika, na samitu su učestvovali i članovi Predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić, predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Slovenije Borut Pahor, Sjeverne Makedonije Stevo Panderovski, Crne Gore Milo Đukanović, Albanije Ilir Meta, Hrvatske Zoran Milanović, te samoproglašenog Kosova Vjosa Osmani.

Inicijativu Brdo-Brioni pokrenule su 2010. godine Slovenija i Hrvatska u nastojanju povećanja povjerenja između zemalja u regionu i pomoći i njihovom pridruživanju EU.