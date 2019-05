Dodik: BiH zemlja u kojoj se za mišljenje dobija tužba

BANJALUKA - Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je BiH zemlja u kojoj neko ne smije da ima mišljenje, jer ako ga ako ima odmah dobija tužbe, te da se i međunarodna zajednica uplela u unutrašnje probleme na navijački način, označavajući ponovo kao problematičnu Republiku Srpsku, iako je ona formirala vlast i sve njene institucije funkcionišu.

"Izmislili su priču o paravojsci u Srpskoj, pa su napravili galamu u vezi sa naoružavanjem policije, iako je sarajevska kantonalna policija u isto vrijeme kupila više oružja, a sada galame zbog formiranja rezervnog satava policije koji ima cilj da pojača bezbjednost i smanji troškove. Nekorektno je takvo uplitanje međunarodnog faktora i svaljivanje krivice na Srpsku", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Komentarišući tužbu koju je protiv njega podnio hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić zbog najave da će na sljedećem obilježavanju 12. maja - Dana Vojske Republike Srpske dio pripadnika Trećeg pješadijskog Rerpublika Srpska puka Oružanih snaga BiH biti obučen u uniforme Vojske Srpske, Dodik je istakao da će prvo Komšiću reći šta ima, pa onda novinarima.

"Trebalo bi možda da dodam još nešto da ojačam tu njegovu tužbu", istakao je Dodik.

On je podsjetio da godinama insistira na demilitarizaciji BiH i da bi to bilo najbolje rješenje.

"To pokazuju i vrijeme i globalni odnosi. Za nas bi bilo najbolje da ne budemo dio globalnih sukoba koji se dešavaju na relaciji Zapad - Istok. Svrstavanje na jednu stranu predstavlja gubitak šanse ili prihvatanje da se konfrontirate sa drugom stranom. Vojna neutralnost je zbog toga najbolja", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, velika greška je bilo ukidanje Vojske Republike Srpske, kao i odluka predthodnog saziva Predsjedništva BiH da Oružane snage BiH čini više od 9.600 pripadnika.

"Srpska i hrvatska strana nisu zainteresovane za učešće u vojnim snagama, ostaje prazan prostor i sada postoji pritisak da to bude popunjeno Bošnjacima, što predstavlja novi problem jer to nije bošnjačka vojska već bi to trebale biti zajedničke Oružane snage. Zbog toga ćemo u budućnosti imati trvenja", kaže Dodik.

On je ponovio da je pravo Srpske na osnovu Dejtonskog sporazuma da ima vojsku i da u tom međunarodnom dokumentu nema Oružanih snaga BiH.

"Izgubili smo značajan element našeg identiteta, a ono što je preostalo jeste da obilježavamo Dan Vojske Srpske. Ona je dio legitimne strukture koja je postojala, bila je dio međunarodnog i bezbjednosnog aranžmana na ovom prostoru, egzistirala je nekoliko godina kao samostalna, a onda je pod pritiskom međunarodnog faktora donesen zakon koji je ukinuo i formirane su Oružane snage BiH. To je sa stanovišta Srpske bila greška i ako je to za krivični progon neka slobodno izvole", rekao je Dodik.

On je istakao da nije rekao da treba ukinuti Oružane snage BiH jer su one plod odluke koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

"To što tadašnja vlast i mi iz opozicije nismo imali dovoljno vizije ili sposobnosti da odbijemo tako nešto je druga priča, ali imam pravo da kažem da je to bila greška. Tada sam kao opozicionar tražio da bude ukinuta kompletna vojna struktura, oni na to nisu pristali i ukinuta je Vojska Srpske i formirane Oružane snage BiH", naglasio je Dodik.

Govoreći o proslavi Dana Vojske Republike Srpske, Dodik je istakao da je to i dan sjećanja na žrtve i važne bitke, koji potpuno pripada evociranju uspomena na Vojsku Srpske.

"I u zakonu piše da Treći pješadijski Republika Srpska puk baštini tradiciju Vojske Srpske. Šta bi bila tradicija nego sve ovo o čemu govorim", upitao je Dodik.

On je podržao potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Ružicu Jukić koja je juče osudila potez Ambasade SAD u BiH da na sastanak pozove sudije Gorana Nezirovića i Branka Perića i glavnog tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislava Ljubića, ali ne i predsjednika VSTS-a Milana Tegeltiju, te Jadranku Lokmić-Misiraču i nju kao potpredsjednike.

"Izdvoje neke sudije i pričaju sa njima u nekoj ambasadi o tome šta treba činiti i to smatraju normalnim, a svaki pokušaj komunikacije političara i zahtjev za promjene u pravosudnom sistemu da bi on bio poboljšan i koristio cijelom društvu osuđivan je kao pritisak. Ako je to iko činio bio sam ja i uvijek su ti moji potezi bili osuđivani i kvalifikovani da vršim pritisak. Šta je sada ovo", upitao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li ima saglasnost Ministarstva odbrane u Savjetu ministara da dio pripadnika nosi uniforme Vojske Republike Srposke, Dodik je istakao da pravila propisuju da svaki puk može da ima pukovsku uniformu.

"Ta pukovska uniforma u našem slučaju biće uniforma Vojske Srpske. Šta je tu problem? Šta će meni saglasnost Ministarstva odbrane, ja sam njima nadređen, a ne oni meni, ja sam vrhovni komandant. Naše opredjeljenje je da to bude plava svečana uniforma Vojske Republike Srpske i ona će biti. To je naše pravo, to nam niko ne može zabraniti", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je odgovor na osporavanje Dana Republike, koji je obilježavan svečanom akademijom u Banskom dvoru, bio izlazak na ulice i organizovanje parade.

"Svake godine ćemo tako raditi i tako će biti i sa Danom Vojske Srpske. Pošto nam to brane tražiću da u Srpskoj nađemo sredstva i napravimo uniforme za taj dan za jedan broj momaka koji neće imati oružje, ali će imati uniforme. Postrojićemo ih na stadionu 'Borca' ako već ne možemo da to činimo u kasarni 'Kozara' da tamo protiv komandanata i drugih ne bi bili vođeni disciplinski postupci", kaže Dodik.

Komentarišući mogućnost da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko upotrijebi bonska ovlašćenja, Dodik je rekao da može da ih "okači mačku o rep".

"Savjet bezbjednosti UN nikada nije donio odluku o korištenju bonskih ovlašćenja. Bonska ovlašćenja može da upotrijebi samo na bazi konsenzusa Savjeta za implementaciju mira /PIK/, iako ni to nije pravno jer Dejtonski sporazum ne podrazumijeva PIK. To je sistem ambasadorokratije. Prošlo je vrijeme smijena i krajnje je vrijeme da visoki predstavnik ode", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, u BiH treba da bude formiran Savjet ministara i da se pokuša učiniti sve što je potrebno da bi dobila mišljenje Evropske unije i pokušala doći do kandidatskog statusa.

"To bi nam omogućilo da apliciramo na izvore finansiranja projekata u mnogo višem obimu i povoljnija sredstva. Na osnovu demokratskih standarda Evrope kandidatski status ne može dobiti zemlja pod protektoratom i koja ima visokog predstavnika. Venecijska komisija je 2005. godine zaključila da je nespojiv evropski put BiH sa postojanjem visokog predstavnika. Incko ovdje samo smeta", zaključio je Dodik.