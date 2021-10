Dodik: Biće smijenjen svako protiv koga bude podnesen tužbeni zahtjev

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će uskoro biti održan partijski sastanak na kojem će biti donesen zaključak da svako protiv koga iz bilo kojeg razloga bude podnesen tužbeni zahtjev za istragu, bude smijenjen.

"Želim da uvedem jednu sasvim novu praksu, bez obzira što ne vjerujem korumpiranom tužilaštvu, da sve dovede do kraja", rekao je Dodik i dodao da je nemoguće biti perfektan u situaciji gdje je država u rasulu.

Dodik je poručio da vlast u Republici Srpskoj ulaže sve napore da se obezbijedi kiseonik, dodajući da se u BiH stvara monopol i da je dokaz za to priča o izdavanju dozvole njemačkoj kompaniji "Meser".

"To je biznis varijanta. Riječ je o Njemačkoj kompaniji i PDP se hvali da ima dobre odnose sa Nijemcima. Možda je to sve zajedno dogovoreno", rekao je Dodik za ATV.

On je ocijenio da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, umjesto da uvede red, pričom o kiseoniku napravila nered.

Prema njegovim riječima, i ovaj problem u BiH, u kojoj se sve odlučuje politički, veoma teško riješiti.

Dodik smatra da je direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak trebao da napiše pismo u kojem bi ukazao na problem sa procedurama i da rok za rješenje problema.

"Snabdijevanje kiseonikom je išlo ustaljenom procedurom sve dok oni nisu napravili taj famozni pravilnik. Znam čovjeka iz Laktaša koji je imao automehaničarsku radnju u vrijeme kada se desio slučaj sa bebama 1992. godine, koji je na poziv radija odvezao kiseonik koji je on koristio i primali su ga ljudi. Taj kiseonik nije napravio problem, a sada su došli neki mangupi koji sve svrstavaju u procedure", rekao je Dodik.

On smatra da je bilo dovoljno obavijestiti da je riječ o proceduri i dati rok za otklanjanje proceduralnih kočnica.

Dodik je napomenuo da su SDS i PDP, kada su bili na vlasti, u prva tri mjeseca izbacili sav kadar SNSD-a koji je bio na rukovodećim pozicijama, bez obzira koliko su trajali mandati.

"BiH je zbog toga morala da plati kazne. Ja sam smatrao da treba sačekati da ljudima koji su izabrani na te funkcije istekne mandat, pa ponovo imenovati neke druge. Tako je i ostao Zolak koji je očigledno manipulisao sa svim tim. Meni je žao da postoji čovjek te vrste", rekao je Dodik.

On je naveo da postoje dokazi da kiseonik ima najbolje moguće karakteristike i da to niko ne može osporiti.

Govoreći o protestima opozicije, Dodik je rekao da u protestima koje organizuju i najavljuju stranke iz opozicije nema politike, već samo haranga.

"Činjenica da su oni miting predstavili kao miting čitave Republike Srpske očigledno govori o debaklu. Toliko malo ljudi, polarizacija između njih, zviždanje jednih drugima, tuče i guranje koje su svjedočili sami između sebe, govori da su oni potpuno neartikulisana struktura koja nema ničega zajedničkog, osim mržnje prema Miloradu Dodiku", rekao je lider SNSD-a.

Prema njegovim riječima, to nije dovoljno da bi on otišao.

"Ja ću otići onda kada budem siguran da je i vlast i opozicija koji će sutra biti u Republici Srpskoj spremna da brani, do kraja, interese Republike Srpske, a za ove iz opozicije nisam u to siguran", ocijenio je Dodik.

On je rekao da je opozicija u parlamentu donijela neki zaključak samo da bi zaštitila BN televiziju, koja i nije ispoštovala određene procedure, navodeći da taj zaključak uopšte nije relevantan jer je donesen na Predstavničkom domu i nije potvrđen na Domu naroda.

"Sve se špekuliše, ja nemam koga pozvati sa druge strane na razgovore i dogovore, da malo unormalimo ovu situaciju. Jedino mi preostaje da se borim i ja ću se boriti. Nemam razloga da odustajem. Sve što smo radili, radili smo časno, a ako je među nama bilo bitangi neka se obračunava pravosuđe", rekao je Dodik.

Ističući da niko nije zaštićen ni od koga, on je dodao da ima silno nepovjerenje prema praksi da se tužbe pišu kada BN TV i neki portali počnu da pišu o nečemu, ili im tužilaštvo prije toga to dostavi.

"Za razliku od ljudi koji misle da sam svemoguć, ja tu ništa ne mogu da uradim, jer je pravosuđe posebna grana vlasti u koju izvršna i zakonodavna vlast ne smiju da se miješaju. Pokušavam da izgradimo sistem tog tipa podjele vlasti i demokratskih institucija", rekao je Dodik.

Međutim, kako je naveo, u Banjaluci svi znaju kako žive tužioci i sudije.

"Za neke podrške za neke pozicije u pravosuđu ja sam dobijao papire u kojima se nudilo čak 1,5 miliona evra samo da ćutim o nečemu, ali ja nisam ćutao", zaključio je Dodik.

Dodik: Podžićeva odluka dokaz da je zajedništvo nemoguće

Dodik je naveo da je Podžić na taj način izigrao svoje zamjenike, sa kojima je trebalo da se konsultuje prilikom donošenja odluke.

On smatra da je Podžić vjerovatno to uradio po nalogu lidera SDA Bakira Izetbegovića i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, te napominje da je tako napravljena konfuzija, jer odluka nije pravno valjana.

"On (Podžić) govori da je to odgodio, ali to je odluka koja traje za ovu godinu, te ako se vojna vježba ne održi ove godine, nema prenošenja u iduću, što govori o tome da je riječ o kršenju srpskog interesa u BiH, pogotovo ako je on povezan sa Srbijom, bez ikakvog obaziranja na procedure", rekao je Dodik za ATV.

Dodik smatra da je ova odluka jedna vrsta obračuna Komšića, Džaferovića i Izetbegovića sa njim i Republikom Srpskom, ali i sa Srbijom, te ističe da je Podžić njenim donošenjem prekršio niz zakona.

"Ali, o kakvim zakonima se uopšte može govoriti na nivou BiH, s obzirom da je na tom polju sve konfuzno, počevši od ovog koji se predstavlja visokim predstavnikom, a kojeg nije izabrao Savjet bezbjednosti", rekao je Dodik.

On je napomenuo i da visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit tvrdnjama da šume treba da budu regulisane navodno nekim državnim zakonom na nivou BiH, kako bi se kasnije to distribuisalo entitetima, ide direktno protiv Dejtonskog sporazuma, iako bi trebalo da štiti ovaj sporazum.

Dodik je napomenuo da će krajem ovog mjeseca biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske povodom sporne odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o šumama.

"Sjednica je zakazana krajem mjeseca, jer je bilo potrebno formirati značajan broj timova koji rade na tome da osmisle strategiju i operativu za sprovođenje toga. Ovo je besramno što se dešava u vezi sa šumama i ja ne mogu da ćutim. Mjera je davno prevršena i mi već posljednjih 10 godina govorimo da je rješenje da se vrati na izvorni Dejton, a oni su to sve izignorisali i nastavili sa aktima koji su protiv Srba i Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je, komentarišući izjave specijalnog izaslanika američkog Stejt departmenta za izbornu reformu u BiH Metjua Palmera koji je rekao da u BiH nije potreban nacionalni predznak, rekao da bi oni sada "da se mi ne izjašnjavamo kao Srbi".

"Ali, to je stara priča, još od Austrougarske, da se ovdje napravi bosanska nacija, ali koju niko neće. Nisu mogli ni u tadašnjim uslovima tortura, koje su vjerovatno tada bile i veće nego sada kada imamo medijski linč i prijetnje sankcijama pojedincima, pa nisu mogli da naprave bosansku naciju i bosansko pismo", rekao je Dodik.

U Narodnoj skupštini biće poništene sve odluke koje se ne odnose na ustavno pravo

Dodik je rekao da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske biti poništene sve odluke koje donese Ustavni sud BiH, a ne odnose se na ustavno pravo, kao što je odluka o šumama.

Komentarišući imenovanje u Ustavni sud BiH albanskog sudije Ledija Biankua, Dodik je rekao da je to ignorisanje činjenice da Srbi ovdje uopšte postoje kao narod, znajući da je srpsko-albanski konflikt već 100 godina na ovim prostorima i da je nepovjerenje enormno i kod jednih i kod drugih.

"Slati nama ovdje sada Albanca da na nam kao objektivno dijeli neku pravdu, apsolutno je samo za naivne budale koje u to mogu da povjeruju.

Ja sad kada to kažem oni će reći 'Dodik je šovinista'. A oni kao nisu, a šalju Albanca da nam uređuje odnose, da bude na strani muslimana", rekao je Dodik.

On je naveo da ima informacije da je njegov kolega bio musliman, koji je to izlobirao u Evropskom sudu pravde.

Dodik je rekao da će za 10 godina taj ustavni sud sve problematizovati kao što je do sada problematizovao.

"Mi ćemo, bez obzira što su oni nasiljem upisali da su odluke obavezujuće, za ono što se tiče ustavnog prava 'ok', a ono što ste vi o šumama i ostalim stvarima donosili odluke, sve ćemo poništiti na Narodnoj skupštini i reći da ne važi", istakao je Dodik.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić dobio je obavještenje predsjednika Evropskog suda za ljudska prava Roberta Spana da je za novog međunarodnog sudiju u Ustavnom sudu BiH imenovao Ledi Biankua iz Albanije, objavljeno je juče na internet stranici ove pravosudne institucije.