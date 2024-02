Dodik: Bjelorusija cijeni što Srpska nije dozvolila sankcije

MINSK - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska nije dozvolila uvođenje sankcija Bjelorusiji i da to svi cijene u ovoj državi.

"Mi kada smo bili izloženi tome da donosimo političke odluke o sankcijama Bjelorusiji i Rusiji, nismo razmišljali jednokratno o tome, nego dugoročno. Ni Rusija ni Bjelorusija neće moći oprostiti ove sankcije mnogima", rekao je Dodik.

On je dodao da uvesti sankcije nekome znači da mu želiš napraviti zlo, a da su Bjelorusiji uvedene sankcije jer ima dobre odnose sa Rusijom.

"To je igra moćnika koja smatra da će uvođenjem sankcija zaustaviti razvoj Bjelorusije ako joj uvedete sankcije. Međutim, ovdje se dešava ona naroda `što te ne ubije, to te ojača`", rekao je Dodik i dodao da vidi da je u Bjelorusiji ojačana struktura i da su ljudi puni optimizma.

Predsjednik Srpske je istakao da su mnoge zemlje Zapada neprijateljski nastrojenje prema Republici Srpskoj, a posebno Amerika.

"Kroz priču o /Baraku/ Obami, pa /Bilu/ Klinton, pa /DŽozef/ Bajden očigledno da Amerika ima loše namjere prema nama. I te loše namjere su iskazali kroz Dejtonski sporazum koji su kreirali. Znamo da je ta ekipa koja je radila na dejtonskom pričama opterećena ranim obećanima muslimanima da će oni kroz implementaciju razvaliti Republiku Srpsku i učiniti Bosnu još centralizovanijom", rekao je Dodik u intervjuu za RTRS i ATV iz Minska.

On je istakao da je kontinuirana linija pritisaka na Republiku Srpsku.

"To je za nas smrtni grijeh, neprijateljska djelatnost i omča oko vrata, a mi to nećemo, mi nismo u Dejton da bi do doživjeli", rekao je Dodik.

On je istakao da će sastanci sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom i narednih dana sa važnim ljudima u Ruskoj Federaciji svakako doprinijeti ovoj temi.

"Nisam došao ovdje da tražim vojnu pomoć ili bilo šta što je iracionalno, ja sam ovdje došao da tražim razumijevanje i njihovu spoznaju o tome kako je nama i šta bi mogli da urade, te da jednog dana, kada velikaši budu ravnali svijet po svome, znaju da postoji Republika Srpska koja se bori za svoj suverenitet i status i slobodu, da nikom ništa loše neće da učini, ali neće da sluša druge", rekao je Dodik.

Govoreći o tome u kom pravcu bi se mogla proširiti saradnja sa Bjelorusijom, Dodik je rekao da će ona, prije svega, biti proširena u obasti zdravstva.

"Ovdje se radi o eminentnoj strukturi koji mi treba da iskoristimo", rekao je Dodik.

On je istakao da je očigledno da se svijet prebacuje na "zelenu energiju" i da Srpska može iskoristi iskustva Bjelorusije u toj oblasti, prenosi Srna.

