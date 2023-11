Dodik: Bogićević i Pejanović nisu Srbi, već izdajnici

BANJALUKA - Bogić Bogićević, kao i Mirko Pejanović, nisu nikakvi Srbi, već izdajnici srpskog naroda. Po profesiji, kako on to kaže, i ne može postati Srbin, jer to nije profesija, nego dio čovjekovog bića, koji se nikada ne može otuđiti.

Napeo je ovo na svom profilu na društvenim mrežama Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, poručujući da "samo ime bez karaktera od njega ne može napraviti Srbina".

"U Sarajevu i današnjoj BiH ne predstavlja nikoga i ništa sem kamuflirane Srbe koje su muslimani potrošili i to je jedina činjenica. Ako nije naučio lekciju za izbore za gradonačelnika o korektnosti muslimana, neće nikad. Takvi ljudi su za žaljenje, nigdje nisu prihvaćeni. Uporno trče kod onih koji bi ih, samo da mogu i da im se ukaže prilika za to, protjerali samo tako i to sve zbog imena, ne uzimajući u obzir što pričaju i ono što im godi.

Jadni su i tragični njihovi pokušaji dodvoravanja s pričom o nekoj republici BiH.

Ni muslimani ih neće, kao ni Srbi. Dobar je da priča o nekoj istoriji BiH za nepostojeće praznike, da popuni prostor, potpiše poneko pismo protiv Srpske da kažu da to tvrdi neki Bogić Pejanović i ništa više.

Komšić je za njih gromada jer je nešto ušićario za sebe, a oni tek politički luzeri i ljudski gubitnici, s nevjerovatnim konvertitskim sposobnostima. Podanici bez presedana. Ipak u Sarajevu, znaju se dobro pravila, neki "građani" su jednakiji od onih drugih. Svi osim muslimana su Ostali. Bogićević i Pejanović to ni nakon toliko godina nisu naučili i zbog toga su samo za prezir", izjavio je Dodik.

