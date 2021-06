Dodik: Bonska ovlaštenja su prošlost

ISTOČNO SARAJEVO – Bonska ovlaštenja su prošlost, rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodao je da ne zna ko je danas visoki predstavnik u BiH.

"Savjet za provedbu mira (PIC) je imenovao novog, a još je tu stari", rekao je Dodik

Dodao je da je PIC potpuno delektiminisao status i bezočno krši Dejtonski sporazum.

"Radi se o nesređenim odnosima u okviru međunarodne zajendice i da svako želi nešto da uradi. BiH postaje neuspješna i to se vidi na izboru visokog predstavnika, i da politički predstavnici Bošnjaka već čestitaju novom visokom predstavniku što ukazuje na činjenicu da Bošnjaci jedva čekaju tutora. Možda misle da će neko koristiti bonska ovlaštenja, ali ona su prošlost", kazao je Dodik.

Dodao je da se situacija u BiH se usložnjava, između ostalog, zbog nemogućnosti da se Bošnjaci i Hrvati dogovore o izmjena Izbornog zakona BiH.

"Mi ostajemo pri tome da je CIK neregularno izabran i da je pokazao da nije provodio zakon, nego određene politike. Vidjeli smo kako su obnovili izbore u Doboju i Srebrenici, a na nekim drugim mjestima u FBiH, poput Mostara, to nisu učinili", kazao je Dodik.

Dodao je da želi da konstatuje činjenicu da je Narodna skupština RS iskazala spremnost da razgovara sa predstavnicima FBiH o svim otvorenim pitanjima.

"Naša jučerašnja posjeta Srbiji bila je da je upoznamo o visokom predstavniku. Očigledno je došlo do komplikacija odnosa u BiH i da se imenuje drugi čovjek na čelo OHR-a bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti", rekao Dodik.

Rekao je da je Srbija potpisnica Opšteg mirovnog sporazuma i time ima obavezu da učestvuje. Kako kaže Srbija je doskoro bila isključena, ali na to ima pravo jer je potpisnica Dejtonskog sporazuma i više aneksa i jedan od njih je Aneks 10 i s tog stanovišta Srbija ima pravo.

"Gleda se da se isključe i Srbija i Hrvatska. Mislim da je vrijeme da, ne samo Srbija nego i Hrvatska da se vrate i da prate provođenje Dejtonskog sporazuma. Mislim da je to ok i da niko ne bi trebao da ima problema s tim. Svi se kunu u Dejtonski sporazum, a on je značajno devastiran instrukcijama visokih predstavnika", rekao je Dodik.