Dodik: Borim se za interese Srpske i srpskog naroda

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da se bori za političke interese Republike Srpske i srpskog naroda i da će stabilnost ostati dominantan pečat u BiH.

"Tako će biti, za razliku od prije kada su samo jedni imali monopol da objašnjavaju situaciju, a to je prije svega bilo nekoliko ambasada i visoki predstavnik. Sada Republika Srpska ima mnogo dokazanih prijatelja u regionu i u svijetu", rekao je Dodik za RTRS.

On je ponovio da je apsolutno jasno da Srpska radi sve u skladu s Ustavom i da želi ustavnu BiH.

"Ne jurišamo na Ustav i ne razgrađujemo ga. Ne želimo ono što je uradio visoki predstavnik i Ustavni sud BiH koji su načinili veliki nered, a podržavali su ga moćni kao što su SAD i EU", naglasio je srpski član Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, antiustavan je koncept koji je nametnut u BiH i ne odgovora Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Dodik kaže da se ne narušava međunarodni suverenitet BiH, a da taj suverenitet nisu Oružane snage, pravosuđe i indirektni porezi.

On je naglasio da je ukupna strategija Republike Srpske bila da se ne dozvoli promjena slova Ustava i da će legitimno moći da kaže da želi samo ustavnu BiH.

"BiH može da bude stabilna, ako se vrati na ustavnu poziciju i da se narodi međusobno poštuju. Mi koji se borimo za poštivanje Dejtonskog sporazuma proglašeni smo da ga rušimo, a oni koji su srušili sve, pa čak i da se narodi pomire, zaštićeni su, što je neprihvatljivo", poručio je Dodik.

Značajna izgradnja auto-puta Banjaluka - Prijedor

Dodik je izjavio da je izuzetno značajno što će biti izgrađen auto-put Banjaluka - Prijedor i istakao da je to velika investicija za Republiku Srpsku.

"Nije lako izgaditi auto-put i morali smo čekati da imamo bilanse koji će nam omogućiti nastavak izgradnje. Idemo dalje u izgradnju, s tim da ćemo od Prijedora prema Novom Gradu i Kozarskoj Dubici graditi brzu cestu sa dvije trake", rekao je Dodik za RTRS uoči sutrašnjeg početka izgradnje auto-puta Banjaluka - Prijedor.

On je istakao da Republika Srpska može obezbijediti značajna sredstva za nove investicije, među kojima su auto-putevi.

"Cilj nam je da izgradimo auto-puta od Johovca prema Vukosavlju kao dio koridora 5c. Tražimo mogućnost s evropskim finansijerima da raspišemo tender za izradnju dionice ovog auto-puta", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je plan da bude izgrađen auto-put do Bijeljine.

"Pomoći ćemo sanaciju štete od elementarne nepogode"

Dodik je rekao da su obilne padavine izazvale velike probleme na području Istočnog Sarajeva i Hercegovine, ali da će biti učinjeno sve da šteta bude sanirna i stanje normalizovano.

"Čekamo da se to smiri. Naravno da ćemo pomoći u sanaciji štete i pokušati da učinimo sve da se stanje što prije normalizuje", rekao je Dodik i istakao da je riječ o elementarnoj nepogodi.

Dodik je rekao da je o stanju razgovarao sa načelnikom opštine Pale Boškom Jugovićem, direktorima nekih preduzeća i ljudima na terenu.

Kada je riječ o investicijama u Republici Srpskoj, Dodik je naveo da je Srpska do sada bila veliko gradilište i da će se tek u naredni godinama vidjeti obrisi ogromnih ulaganja.

On je ukazao na potrebu izgradnje auto-puteva, navodeći da je auto-putna mreža od 120 kilometara koju je urađena do sad preporodila Srpsku.

Dodik je napomenuo da je Srbija pristala da izgradi most preko Save, i od Rače do Bijeljine zajednički sa Srpskom da finansira izgradnju auto-puta.

On kaže da će na proljeće definitivno biti izabran izvođač radova, a možda već u januaru ili februaru i da će se početi s izgradnjom dionice na Rači do Bijeljine, dužine 20 kilimetara.

"Sa jednom kineskom kompanijom pokušaćemo da riješimo problem od Vukosavlja do Brčkog, a sa ovom turskom kompanijom koja gradi most na Savi razgovaramo da nastavi da gradi dionicu od Bijeljine do Brčkog, koja ide dalje prema Tuzli.

To su obimni poslovi i biće u nekoliko mjeseci razjašnjeno", kaže Dodik.

On je rekao da je moguć aranžman sa Turskom za povezivanje auto-putem Sarajevo - Beograd, koji bi išao Beograd -Bijeljina - Brčko - Tuzla - Sarajevo - Istočno Sarajevo - Pale - Višegrad - pa ponovo u Srbiju.

"Dionica Istočno Sarajevo - Višegrad nam je jedan od prioriteta i već radimo na tome. To je dionica koja će koštati možda najskuplje od svih, više od 1,100 milijardi evra, ali to je ključno da uradimo", istakao je Dodik.

On je rekao da će biti modernizovan postojeći put od Istočnog Sarajeva, preko Sokoca, Han Pijeska do Vlasenice, Zvornika, da je planirana neka brza cesta koja bi povezivala Bijeljinu, preko Zvornika i dalje ovim pravcem od Milića prema Palama.

Dodik je rekao da je planirano da se u Istočnom Sarajevu, između Lukavice i Pala probije tunel, koji bi bio najduži u BiH, a omogućio bi da se stiže za desetak minuta.

On je podsjetio na projekte koji su realizovani na ovom području - izgrađena je bolnica u Istočnom Sarajevu, put ka Jahorini, most Stambulčić, studenstki domovi, Olimpijski centar.

Dodik je rekao da Republika Srpska i dalje očekuje pomoć Srbije.

"Veoma je važna pomoć Srbije, do sada smo kroz opštine realizovali 90 miliona evra", dodao je Dodik.

Govoreći o autoputnoj infrastrukturi na području dobojske regije, on je naveo da je potrebno oko 62 miliona evra, predviđene su dvije petlje, jer je to obilaznica oko Doboja, a petlje će se graditi u Johovcu i Rudanci.

Prema njegovim riječima, time bi prema FBiH imali završenu tu dionicu i od Johovca bi bilo nastavljeno prema Vukosavlju, a u okviru dvije dionice.

"Ukupna vrijednost toga bila bi oko 380 miliona evra. Ostaju detalji da se pregovaraju s evropskim institucijama. Razgovori koji se već vode s njima omogućavaju da do nove godine raspišemo tedner i za taj dio puta", dodao je Dodik.

Govoreći o rekonstrukciji željezničke pruge Šamac - Doboj, Dodik je istakao da je za to potrebno oko 200 miliona evra, da postoje načelni dogovori za obezbjeđivanje tih sredstava.

"To se radi o panevropskom koridoru, za šta je zainteresovana Evropa, i to dalje ide prema Sarajevu i luci Ploče, što izlazi na srednji Jadran", kaže Dodik.

On je naveo da je ranije već planirano da se od Čapljine i prema Nikšiću gradi nova pruga, da spoji Crnu Goru s tim koridorom, a kroz Republiku Srpsku bi prolazilo oko 70 kilometara te pruge.

"Zato je veoma važno da mi krenemo sa prvim fazama modernizacije te pruge", naglasio je Dodik, napominjući da se svijet danas vraća željeznici i da je veoma važno da imamo dobre željezničke koridore.

Što se tiče sredstava, Dodik kaže da Srpska ima ponude za grant oko 85 miliona, ostatak bi morala da pribavi sama.