Dodik: Bosićeva deklaracija suprotna interesima Srpske

JAHORINA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas na Jahorini da je deklaracija Mladena Bosića o trasi puta Beograd-Sarajevo, koja je danas usvojena u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, suprotna interesima Srpske i odlukama Vlade Republike Srpske i njegovim namjerama kao predsjednika.

On smatra da je to isključivo u interesu političkog Sarajeva i da su Bosić i oni koji su danas podržali tu deklaraciju iz Republike Srpske bili na fonu bošnjačkog političkog projekta koji ide za tim da se istok Srpske potpuno zanemari i da se na taj način isfavorizuje ono što je njihov interes.

"Ne vidim potrebu za tim i odbacujem bilo kakvu saglasnost koju bi Republika Srpska dala. Ostajemo na trasi Višegrad-Rogatica-Sokolac-Pale-Istočno Sarajevo-Sarajevo i taj stav se neće mijenjati i nećemo dati saglasnost", rekao je Dodik i dodao da je riječ o spekulaciji Bosića i onih iz SDS-a koji su to uradili.

Dodik naglašava da je to bilo nepotrebno za Republiku Srpsku jer se u ovom trenutku razgovara o izgradnji auto-puta koji povezuje Brčko, Bijeljinu i dalje prema Beogradu i to je Srpska u svojim strateškim planovima već donijela.

Prema njegovim riječima, ovako je Bosić bio u funkciji realizacije bošnjačkog cilja da Brčko komunikacijski veže za Sarajevo.

Govoreći o Akcionom planu za članstvu NATO /MAP/, Dodik je rekao da je HDZ, koji predstavlja političku volju Hrvata u BiH, naravno zagledan u svoju matičnu zemlju Hrvatsku i logično je da podržava NATO integracije i da to razumije, ali i da HDZ vjerovatno razumije da je srpski narod zagledan u politike globalnih regionalnih integracija u vezi sa onim što radi Srbija, koja je proglasila neutralnost i to Republika Srpska podržava.

"To nije naš cilj i dok mi vodimo ove politike nećemo davati saglasnosti na nivou BiH", istakao je Dodik.

Govoreći o Dejtonskom mirovnom sporazumu, Dodik je rekao da je on urušen voljom međunarodnog faktora, skrnavljen nasiljem visokih predstavnika u kontinuitetu koji su rušili njegove bazične odredbe.

"Glavni krivac za nefunkcionisanje BiH je nametanje rješenja koje su činili stranci u ovoj zemlji. Ovdje se i dalje zadržava proces odlučivanja koji se zove ambasadorokratija koja podrazumijeva da ambasadori nekih stranih zemalja pokušavaju da donesu odluke, a onda bi krivili nas zašto to ne funkcioniše", naglasio je Dodik.

On je dodao da Dejtonski sporazum nikada nije primijenjen do kraja i da se počeo odmah mijenjati da bi se omogućila dominacija projekta bošnjačko-muslimanskog naroda u BiH na uštrb Hrvata i Srba.

Dodik je naglasio da BiH može uspjeti samo pod uslovom da se tri konstitutivna naroda i njihovi predstavnici nađu na nivou BiH, bez stranaca, i pokušaju da nađu bazični konsenzus, koji nikada nije postignut.

Na pitanje da li preko Nenada Stevandića želi da destabilizuje opoziciju u Srpskoj i poziciju koalicionog partnera DNS-a, Dodik je rekao da je Stevandić dobar partner i da je pokazao svoju privrženost ideji Republike Srpske time što je izašao iz SDS-a i formirao svoju političku partiju koja se uključila u strukturu većinskog odlučivanja u Srpskoj.

Prema njegovim riječima, odnosi koje Stevandić ima sa DNS-om su odnosi dvije političke partije i neka kadrovska pitanja biće brzo razriješena.

Na pitanje novinara šta je ostalo od Dejtonskog mirovnog sporazuma, lider HDZ BiH Dragan Čović rekao je da je ostao Dejton, koliko god oskrnavljen nekim fazama koje je nazvao "puzajuće izmjene Ustava FBiH".

On smatra da će se o tome morati veoma brzo razgovarati nakon izbora. "Vjerujem da ćemo biti u toj poziciji vlasti na svim nivoima i onda ćemo vrlo precizno zauzeti svoj stav i naš cilj je obezbijediti konstitutivnost tri naroda", kaže Čović.

Govoreći o stavovima međunarodnih institucija i budućnosti BiH, Čović kaže da će dvije stranke nastaviti da grade ovakve partnerske odnose i evropski put, u čemu su bili predvodnici.

On je podsjeti da je BiH trebalo do 15. decembra da završi Upitnik Evropske komisije, a još nije ispunjeno ni 20 odsto, jer se mehanizam koordinacije ne aktivira do kraja.