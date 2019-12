Dodik: Bošnjaci moraju da se oslobode nastojanja da stranci rade za njih

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da BiH, ako želi da egzistira, mora da se oslobodi stranaca, odnosno Bošnjaci moraju da se oslobode stalnog nastojanja da stranci rade za njih protiv Srba i Hrvata.

Dodik je naglasio da stranci ne dozvoljavaju da se nešto promijeni u BiH, koja je puna problema, zarobljena raznim procesima i stegama međunarodne uprave koja zaustavlja razvoj.

"Stranci su od BiH napravili nezainteresovanu sredinu u kojoj većina samo čeka šta će neko drugi sa strane predložiti. Ja se u to nisam utopio", rekao je Dodik večeras za RTRS.

Prema njegovim riječima, nema sreće nijedna zemlja kojom upravljaju strane ambasade, međutim u Sarajevu nema sluha da se bilo šta mijenja i skoncentrisani su na to da sve bude zadržano u postojećim okvirima.

Dodik je naveo da stranci u BiH 20 godina regulišu tržište i privredu, te da su domaće vlasti natjerali na brzu, pljačkašku i nepravednu privatizaciju da bi došlo do nestabilne strukture, koja predstavlja izvor za punjenje praznih radnih mjesta u NJemačkoj i drugim zemljama koje ovdje upravljaju.

On je naveo da Centralna banka BiH plasira sredstva u inostranstvo umjesto subjektima u BiH.

"U isto vrijeme mi smo prisiljeni da idemo na skupe izvore ili one koji su dostupni, a oni su politički motivisani, kao što su Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka. Samo se u tim institucijama daje novac koji je politički uslovljen i zato mi ne možemo da napravimo pomake", kaže Dodik.

On napominje da međunarodna uprava u BiH nije donijela ništa dobro i da je neprihvatljivo da i danas ovdje postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice.

Dodik je ponovio da u Predsjedništvu BiH nije usvojen Godišnji nacionalni program /ANP/, te da je i general NATO-a /komandant Komande združenih snaga NATO u Napulju DŽejms Fogo/ prije nekoliko dana veoma jasno rekao da su dobili memorandum o postignutom dogovoru jer Dodik nije htio da razgovara o ANP-u.

"Za mene je bilo važno da ne bude usvojen ANP i sada postoji Program reformi BiH. Nisam dozvolio da i on bude upućen u NATO dok ne bude formiran Savjet ministara. Taj dokument stupa na snagu tek kada bude izabran Savjet ministara i on je sada nevažeći. Rekao sam da mogu da prihvatim dokument u kojem se kaže da se ne prejudicira članstvo u NATO-u, već da se pravi dogovor. Nije pređen nivo saradnje koju Srbija ima sa NATO-om", rekao je Dodik, navodeći da su i predstavnici Rusije, SAD i NATO-a rekli da Program reformi BiH nije ANP.

Govoreći o odnosima unutar BiH, Dodik je istakao da treba da prestane praksa da jedan narod drugom bira predstavnike u vlasti.

"Kakva je zemlja u kojoj Bošnjaci izaberu ikebanu Hrvata i postave ga za predstavnika Hrvata, a Hrvati ga ne priznaju? Na isti način je u Predsjedništvo BiH izabran i Mladen Ivanić. Mi smo 2014. godine dobili izbore, a oni su na nivou BiH uzeli SDS koji je bio opozicija u Srpskoj. Nastavili su sa tom inercijom i onda su izmislili ANP kao uslov za formiranje Savjeta ministara. Sada su prihvatili da bude donesen Program reformi BiH tvrdeći da je to ANP, iako to nije ANP", kaže Dodik.

Opozicija u Srpskoj na marginama

On je ocijenio da je opozicija u Srpskoj ostala na marginama, nesposobna da pokaže bilo kakvu moć.

"Izgubili su nekoliko važnih cenatara kao što je Doboj, a veoma brzo će se nešto slično dogoditi i u Bijeljini, gdje će doći do prekomponovanja političke situacije tako da će opozicija ostati još marginalizovanija. Kada se tome doda činjenica da će morati da napuste pozicije na nivou BiH koje su im davale određenu snagu i vjetar u leđa to govori da će njihovo marginalizovanje biti još veće", naglasio je Dodik.

Opozicione stranke, dodao je on, su podanička struktura koja je ogrezla u izdaji srpskih nacionalnih interesa na nivou BiH.

Dodik je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Rezoluciju o vojnoj neutralnosti, a da je Ivanić nakon toga usvojio Strategiju spoljne politike BiH u kojoj piše da je prioritet integracija u NATO.

"Iz toga se vidi kako su izdavali. Izdavali su i pokušajima da dislociraju mjesto odlučivanja, a vrhunac je promjena Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH uprkos stavu Narodne skupštine Srpske da se ne mijenja Poslovnik. To govori da su spremni da iz inata učine nešto što je štetno za Srpsku", rekao je Dodik.

On naglašava da promjena Poslovnika o radu Parlamentrane skupštine BiH predstavlja izdaju srpskih nacionalnih interesa na nivou BiH.

"To nije uspio da uradi ni visoki predstavnik Miroslav Lajčak, a onda su to učinili lideri SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović. Ovaj Pravilnik je bio mehanizam kojim smo štitili svoja prava i za koji smo mislili da njime možemo zaustaviti ako nešto ne odgovara Republici Srpskoj", naveo je Dodik.

On kaže da su Šarović, Borenović i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izdajnici jer su tajno donijeli mehanizam koordinacije, premjestili mjesto odlučivanja i radili mimo interesa Republike Srpske.

"Najbolji pokazatelj kako su radili u zajedničkim institucijama jeste činjenica da su izgubili 10 odsto biračkog tijela", naveo je Dodik.

Početkom naredne godine pripremiti reformu obrazovanja

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će Republika Srpska početkom naredne godine pripremiti reformu obrazovanja.

"Šta nam je dao uvedeni Bolonjski proces? Možda je odlična ideja, ali je za nas bila neprimjenjiva i porazna", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da u BiH svi znaju da se u Širokom Brijegu za tri dana može završiti fakultet, te istakao da takve primjere koji su masovno davali diplome bez procedura i znanja treba evidentirati i poništiti te dokumente.

Dodik je naglasio da odgovorne za to treba zatvoriti, a one koji su platili diplome suspendovati s poslova koje su dobili, jer je riječ o prevari društva i zemlje.

"Insistiraću na tome i smatraću svojim političkim porazom ako se to ne uradi. Ti ljudi su morali znati da takve diplome ne mogu preživjeti verifikaciju društva i obrazovnog sistema", istakao je Dodik.

On je naglasio da je za dogovor u BiH sa svima koji to hoće i shvataju da to ne podrazumijeva uključenost stranaca koji imaju interese poput privrednih.

"Evropske zemlje uporno štite svoju privredu i banke, a ovdje ne možeš ništa da učiniš da pomogneš ljudima u tom smislu", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da Zapad namjerava da migrante ovdje uključi u obrazovne i druge tokove, a da odvede ljude koji bi im koristili.

"Naš politički problem je namjera Zapada da izvuče radnu snagu, a da nama ostave migrante, koji im ne trebaju, obilježavajući Balkan kao nestabilno područje", zaključio je Dodik.