Dodik: Bošnjaci neće onemogućiti da 9. januar bude Dan Republike

Hvala gosp. Dodik. Normalni bosnjaci postivaju rs i njezine zakone. Nazalost sda iz rs po direktivi sarajeva suruje netrpeljivost i mrznju sto ne ide u korist bosnjaka iz rs. Naros je shvatio tu njihovu igru i izgradjuje buducnost sa svojim komsijama srbima, jer samo tako se stite vitalni interesi bosnjaka. Sve drugo vodi u tenzije i sukobe sto niko normalan ne zeli. Mozda i dodik nekad kaze nesto sto uvredi neke bosnjake, al ja mu kao bosnjak vjerujem vise nego izetbegovicima i drugima iz bosnjacke politicke elite. Njima nije stalo do bosnjaka, njih interesuje vlast. Zato salkic ovako negoduje, jer osjeca da mu se stolica ljulja. Ja kao krajisnik iz unskosanskog kantona primjetim kad idem u posjetu kod prijatelja u banja luku da neka bosnjacka sela tjeraju inat sto im ne ide u korist. Da su imalo inteligentniji bolje bi prosli- Samo budala tjera inat na svoju stetu. Raduje me sto je barem rs kao dio bih jedan uredjen politicki i ekonomski prostor za razliku od federacije gdje ama bas nista ne funkcionira. Kad bi dao bog da se pojavi i tamo neko kao sto je dodik pa da napokon radi u interesu gradjana. Ja trenutno ne vidim u bosnjackom korpusu takav kalibar politicara kao sto je dodik i radovace me da Dodik postane clan predsjednistva bih a da da bog i da postane prvi predsjednik BiH. To bi pomoglo da se stanje relaksira i vjerujem da bi to ujedinilo bih a prvenstveno njene gradjane. Ponavljam da je 9. januar legitiman datum i treba da se slavi kao dan republike srpske jer je zato njihov narod a i drugi vojevali za to da bi napokon i srbi sebe zastitili od radikalnih bosnjaka i hrvata koji vec stotinu godina taj narod sitrebljuju uvijek kad im se ukaze prilika zato. Ja kao bosnjak sam protiv toga i zelim mir sda nasom najblizom bracom na balkanu a to su srbi