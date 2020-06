Dodik: Bošnjaci se malo politički zaigrali, napraviće probleme

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da sva imenovanja na nivou BiH treba staviti na dnevni red, jer bez toga neće moći da se razmatra imenovanje bilo kog ministra.

"Dok se ne riješe prethodna već započeta i proceduralno završena imenovanja, kao što je direktor Sipe i RAK-a, nema ništa od drugih imenovanja. Tek kada se završe ta imenovanja mogu se razmatrati i ostala", izjavio je Dodik novinarima u Beogradu.

On je ocijenio da su se Bošnjaci očigledno politički malo zaigrali.

"Oni su prvo bespotrebno gotovo godinu dana odgađali formiranje Savjeta ministara, a kada su došla na dnevni red imenovanja onda su urušili raniji dogovor da se ne osporava ono što predloži jedan konstitutivni narod, odnosno njegovi politički predstavnici", podsjetio je Dodik.

On je istakao da su Bošnjaci počeli to da osporavaju, pa su tako osporili i imenovanje ministra kojeg predlaže Republika Srpska i na taj način uveli jednu novu praksu koja nije dobra.

"Oni će time samo da naprave probleme, da i onako složene odnose u pogledu imenovanja još više isproblematizuju. Ali oni su to birali, oni smatraju da imaju ekskluzivno pravo da se tako ponašaju, a možda ih stigne baš tako nešto slično", naglasio je Dodik, koji je lider SNSD-a.

"Srpska vidi sebe u nacionalnoj integraciji sa Srbijom"

Dodik je izjavio da Srbija nema potrebe da žuri po pitanju rješavanja pitanja Kosova, a da Republika Srpska sebe vidi u nacionalnoj i drugoj integraciji sa Srbijom u budućnosti.

"To je ono o čemu mi razmišljamo i što nam niko ne može zabraniti. Šta god i kako bili u BiH. Republika Srpska smatra da smo mi u BiH slučajno tu zatečeni", rekao je Dodik poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.

Odgovarajući na pitanja novinara o Kosovu i Metohiji Dodik je ocijenio da je pričati o Kosmetu prije 10 godina i danas nešto sasvim drugo i istakao da je pozicija Srba daleko bolja.

Dodik je naglasio da Republika Srpska ima jasnu poziciju o Kosovu i Metohiji, a to je da podržava zvanično Beograd u vezi s Kosovom i primijeto da u ovom trenutku ono što je moguće učiniti jeste dijalog koji se organizuje u različitim forumima.

"Јa sam uvjeren da je pozicija Srbije danas daleko jača nego što je bila ranije po tom pogledu. Mogli ste da primijetiti da su zbog ponašanja i odnosa Srbije i predsjednika Vučića čak na neki način modelirani i albanski funkcioneri, pa su morali da smjenjuju neke vlade i mnogo čega drugog što su učinili Evropljani i Amerikanci", rekao je Dodik.

On je poručio da Srbija nema potrebe da žuri po tom pitanju i treba da izvuče najbolje moguće stvari.

Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, Dodik je rekao da su Srbija i Republika Srpska juče potpisale sporazum o projektu zajedničke izgradnje Hidroelektrane "Buk Bijela" i hidroelektrane u Foči.

"Јuče smo potpisali ugovor o novom projektu koji čeka 40 godina i da nije Srbije, vjerovatno bi čekao još pitaj Boga koliko da ga izgradimo, a to je HE Buk Bijela i HE u Foči", rekao je Dodik.

On je objasnio da će se formiti zajedničko preduzeće sa zajedničkim učešćem u investiranju.

"To nije nikakva prodaja to je investiranje. A onda neki koji pojma nemaju o ekonomiji i elektroprivredi svašta govore. Ali, nije to problem, nego što ovdje neki opozicioni mediji podržavaju takve nebuloze", istakao je Dodik.

On je naveo da nema prirodnije stvari da sarađuju Republika Srpska i Srbija i po tom osnovu i elektroprivrede i ukazao da je veoma važno i logično, i u interesu Republike Srpske, da Beograd i Banjaluka nađu model zajedničke saradnje i kada je u pitanju zajednički nastup na trećim tržištima.