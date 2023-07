Dodik: Bošnjački političari na sastanak u Konjic došli da naprave gužvu

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ne zna da li ima smisla održavanje novog sastanka sa političkim partnerima na zajedničkom nivou, jer je mnogo zlog rečeno, te istakao da postoje informacije da je dvoje sudija Ustavnog suda iz SDA namjerno kreiralo priču o izmjeni Pravilnika kako bi došlo do raskola između sadašnjih partnera na vlasti.

Dodik je rekao da su bošnjački političari na protekli sastanak u Konjicu došli da naprave gužvu i drže predavanje.

"Svi oni su usmjereni na to da drže nama lekcije o lijepom ponašanju, po njima je lijepo ponašanje `daj Bosnu i pusti Republiku Srpsku'. Naravno da to ne može da prođe, pogotovo kod (srpskog člana Predsjedništva BiH) Željke Cvijanović, mene, (premijera) Radovana Viškovića i ostalih, koji radimo veoma predano na očuvanju Srpske i mi ćemo to da nastavimo", rekao je Dodik Srni.

On je istakao da nije protiv razgovora, ali da niko neće i ne treba da ima bilo kakve zablude da može da drži predavanje.

"Kad god počnete da razgovarate, oni nama serviraju priče o genocidu. Naš stav o genocidu i njihove priče o tome su poznati. U Srebrenici se desio strašan zločin, ali je tamo isto tako poginulo 3.600 Srba i zločinci nikada nisu kažnjeni, a nama drže lekcije o tome za neke druge slučajeve", rekao je Dodik.

Ako hoće pomirenje, naglašava Dodik, onda se mora izjednačiti i uvažiti bol, ne samo bijelih marama, već i crnih marama, srpskih majki koje su izgubile svoje.

"To je mnogo puta rečeno. Sada imamo situaciju da je navodno Trojka shvatila da ima probleme zato što je imala svoje snove. Mi ne sanjamo njihove snove. Mi smo predstavnici Republike Srpske i uzimamo ono što Srpskoj pripada. Ono što pripada njima mi ne dovodimo u pitanje. Da li se tamo nalazi (lider SDA Bakir) Izetbegović, nama je sasvim svejedno", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, na početku sastanka u Konjicu je ličilo da bi mogli napraviti neke pomake, ali se onda desila priča sa Ustavnim sudom BiH.

"Sada čujemo da su dvoje sudija tog suda iz SDA namjerno ovo kreirali kako bi došlo do raskola izmđu sadašnjih partnera na vlasti. Moguće je da to odgovara Izetbegoviću. Moguće da je dvoje sudija donijelo odluku da se iz kvoruma za odlučivanje isključe Srbe kao konstitutivan narod jer se znalo da mi preko toga nećemo preći", zaključio je predsjednik Dodik.